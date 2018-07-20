Новая секретная ОС Google гораздо масштабнее, чем «замена Android». Видео

Операционная система Fuchsia, разрабатываемая втайне сотней инженеров Google «с нуля», сможет работать везде – от датчиков до ноутбуков, и позиционируется как ответ на Apple iOS, но с лучшей производительностью и конфиденциальностью, нежели у Android.

Работа над ошибками «с чистого листа»

По данным делового портала Bloomberg, ссылающегося на информацию от анонимных индустриальных источников, разработка новой операционной системы Fuchsia OS, которая в строжайшей тайне ведется компанией Google, может означать гораздо большее, чем подготовка замены Android.

Источники Bloomberg впервые сообщили о том, что Fuchsia разрабатывается в качестве единой универсальной операционной системы для работы на любых гаджетах Google и других компаний, включая смартфоны, умные колонки, датчики, ноутбуки и другие «умные устройства». Таким образом, подчеркивают источники, в перспективе Fuchsia OS сможет заменить не только Android и даже Chrome OS, но также будет использоваться в таких областях, как интернет вещей.

По данным источников Bloomberg, инженеры Google планируют представить коммерческую версию для работы платформы Fuchsia в составе домашней электроники в течение ближайших трех лет. Ранее CNews сообщал о том, что Google может анонсировал запуск Fuchsia в 2019-2020 гг.

В конечном итоге, отмечают источники Bloomberg, команда разработчиков намерена представить Fuchsia в качестве полноценной замены Android в смартфонах и даже ноутбуках «в ближайшую пятилетку» («in the next half decade»).

Что известно о секретном проекте Google

Впервые исходный код Fuchsia был выложен на ресурсе GitHub в августе 2016 г. В отличие от Android, выполненном на ядре Linux, ядро Fuchsia, получившее называние Zircon, базируется на Magenta и LK (Little Kernel).

Интерфейс ОС Google Fuchsia

Компания изначально ставила цель открыть доступ сторонним разработчикам приложений к исходному коду ОС. В дополнение, разработчики Google также открыто экспериментировали с рядом приложений для Fuchsia OS, например, для работы с интерактивными дисплеями или голосового управления на портале YouTube.

В мае 2017 г. у Fuchsia появился графический интерфейс, который получил название Armadillo. Он создан с помощью кроссплатформенного Google Flutter SDK, что дает возможность собрать вариант интерфейса для Android и использовать его в ознакомительных целях.

Приложения Flutter SDK пишутся на Dart. Они рассчитаны на высокую производительность устройства и поддержку скорости смены кадра 120 fps.

Приложения в Armadillo показаны в виде карточек, собранных в ленту, которую пользователь может листать по вертикали. Рабочий стол с иконками приложений, характерный для Android, по-видимому, отсутствует. Часы и индикатор заряда батареи показаны внизу, а не вверху экрана. Внизу размещена панель персонализированного поискового сервиса Google Now.

С самого начала разработчики проекта Fuchsia поставили цель не повторять ограничения, заложенные в платформе Android. Так, в отличие от Android, созданного на базе Linux, Fuchsia полностью создается «с чистого листа».

Android разрабатывался во времена, когда телефоны только обзаводились первыми сенсорными экранами. Кроме того, в те времена и речи не было о практических внедрениях технологий управления голосом, за которыми в Google видят большое будущее.

В противовес, Fuchsia разрабатывается уже с интегрированным голосовым управлением и с гибкой настройкой под любой размер экрана – от телевизоров, автомобилей и холодильников до смартфонов и ноутбуков.

Источники сообщают о том, что Fuchsia включает значительно более жесткие функции соблюдения безопасности нежели Android. Так, в коде, размещенном в Сети, инженеры компании встроили зашифрованные пользовательские ключи - инструмент конфиденциальности, который обеспечивает защиту информации при каждом обновлении программного обеспечения.

Также известно, что Ник Кралевич (Nick Kralevich), занимавший пост ведущего инженера Google по вопросам безопасности Android в течение девяти лет, буквально в январе 2018 г. перешел в команду разработчиков Fuchsia – именно такая запись имеется в его профиле LinkedIn.

Изначально проект Fuchsia позиционировался как альтернативная ОС, которая сможет преодолеть многочисленные ограничения Android по производительности, совместимости и безопасности, а также обеспечить работу любых устройств – от ноутбуков до датчиков интернета вещей. По мере развития проект обогатился голосовым управлением, поддержкой регулярных обновлений безопасности и другими функциями. Кроме того, развитие Fuchsia полностью укладывается в стратегический план главы Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai), который проводит политику внедрения искусственного интеллекта во все продукты и сервисы компании для беспрерывного взаимодействия с потребителей.

Тем не менее, руководство Google старается лишний раз не афишировать работу над новой платформой – даже несмотря на то, что за два года штат разработчиков Fuchsia вырос до сотни инженеров, и в их число вошли такие уважаемые разработчики ПО, как, например, исполнительный директор компании по разработке Матиас Дуарте (Matias Duarte), возглавлявший в разное время ряд прорывных проектов как в самой Google, так и в других компаниях.

Когда проект Fuchsia обсуждается публично, руководство компании предпочитает позиционировать его как пример «бесшумного» творческого подхода к разработке продуктов. Google рассматривает это как «эксперименты с открытым исходным кодом – в качестве инвестиций в инновации».

Тем не менее, Fuchsia - это гораздо больше, нежели «гаражный проект», поскольку сам Сундар Пичаи лично выразил свою поддержку проекту, подчеркивают источники Bloomberg.

«Уход от Android может предоставить Google возможность нажать кнопку сброса любых ошибок, сделанных, по их мнению, десятилетие назад, - сказал Джеффри Гроссман (Jeffrey Grossman), соучредитель компании по разработке мессенджера Confide. - Они также могут вернуть себе преимущества, которые сейчас уступили производителям устройств и операторам связи».

Сейчас при выпуске обновлений безопасности операционной системы Android компания Google вынуждена полагаться на производителей телефонов и операторов беспроводной сети, которые, в свою очередь, не так сильно, как Google, заинтересованы продвигать последние обновления: производители смартфонов предпочитают продвигать свои новинки, у телекома и вовсе другие приоритеты.

В дополнение, замена Android на Fuchsia в перспективе может принести Google преимущества в противостоянии с ключевым конкурентом на рынке смартфонов, компанией Apple Inc. Несмотря на перевалившую за 85% долю рынка Android-устройств, смартфоны Apple iPhone имеют определенные преимущества в таких областях как производительность, обеспечение конфиденциальности и безопасности, а также интеграция в другие продукты и сервисы Apple. Кроме того, многие пользователи iPhone регулярно обновляют прошивки своих смартфонов с выходом новой версии iOS, в то время как среди пользователей Android-смартфонов это делают только 10%.

Проблемы проекта Fuchsia

По данным источников Bloomberg, ни Сундар Пичаи, ни его заместитель Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer), развивающий направления Android и Chrome, еще не имеют четкого видения перспектив Fuchsia, и относятся к проекту очень осторожно. Любое изменение планов в отношении Android затрагивает интересы десятков компаний – разработчиков аппаратных платформ, тысяч разработчиков ПО и миллиарды долларов мобильной рекламы.

Кроме того, платформа Android также является предметом юридических споров и пристального внимания со стороны регуляторов во всем мире. Так, в начале недели антимонопольными регуляторами ЕС на компанию был наложен штраф в размере более $5 млрд за использование мобильного ПО для распространения своих сервисов.

По данным источников Bloomberg, уже сейчас особенности проекта Fuchsia в области конфиденциальности вызывают в компании споры о его будущем. Ряд принципов, закладываемых разработчиками Fuchsia в новый проект, идет вразрез с бизнес-моделью Google, основанной на получении львиной доли выручки от рекламы. Рекламные технологии Google, в свою очередь, базируются на таргетинге пользователей по их местоположению и активности. Закладываемые в Fuchsia функции конфиденциальности могут здорово ударить по этому бизнесу. По словам анонимного источника Bloomberg, знакомого с этим вопросом, в компании уже было по крайней мере одно серьезное столкновение между отделом рекламы и разработчиками функций безопасности и конфиденциальности в новой операционной системе при этом мнение отдела рекламы превалировало, отметил источник.

Определенные риски для разработчиков также несет переход на Fuchsia с Android и Chrome OS, поскольку в существующая в настоящее время огромная экосистема аппаратных и программных решений вряд ли может быть быстро портирована на новую платформу.

Наконец, определенный риск также исходит от архитектуры новой операционной системы Fuchsia. Ядро Linux является основой операционных систем Google Android и Chrome OS, там обрабатываются инструкции, завязанные на аппаратные и программные структуры смартфонов и других гаджетов.

Ядро Fuchsia заведомо ограждено от множества старых проблем Linux, и в то же время полностью с ним несовместимо, что в перспективе может привести к несовместимости ряда уже выпущенных устройств с Fuchsia.

В то же время, переход на Fuchsia и отход от использование Android/Linux может оградить компанию от дальнейших судебных разбирательств в Oracle, которая ведет многолетнюю судебную тяжбу, обвиняя Google в воровстве и использовании технологий Java в ОС Android.