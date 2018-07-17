Венчурными инвестициями «Ростеха» будет управлять экс-чиновник, у которого Генпрокуратура нашла незаконные миллионы

Анонсированный «Ростехом» в январе 2018 г. венчурный фонд обрел юрлицо и обзавелся гендиректором. Им стал экс-чиновник, которого несколько лет назад Генпрокуратура обвинила в злоупотреблениях полномочиями. По данным надзорного ведомства, он сам себе выписывал незаконные многомиллионные премии.

Гендиректор «РТ-венчурные инвестиции»

Как выяснил CNews, гендиректором венчурного фонда «Ростеха», который создается по поручению Президента России Владимира Путина, стал Игорь Косов. В недолгий период своей карьеры на госслужбе с января 2010 г. по март 2011 г. он выступал в роли гендиректора ОАО «Особые экономические зоны» (ОЭЗ) — организации, курирующей развитие соответствующих экономических образований на территории нашей страны.

О присвоении Косову нового статуса свидетельствует запись в ЕГРЮЛ, касающаяся появления у «Ростеха» новой «дочки» — «РТ-венчурные инвестиции». Регистрация этого юрлица произошла еще 6 марта 2018 г. Ее уставной капитал составляет 500 млн руб. Игорь Косов заявлен в ней гендиректором. Случайное совпадение этого имени с именем вышеупомянутого экс-чиновника исключено — у Косова есть собственный ИНН; в записях относительно обеих организаций он идентичен.

Отметим, что о намерении создать венчурный фонд, который будет поддерживать высокотехнологичные проекты в сфере электроники, «Ростех» сообщил в январе 2018 г. Его заявленная тогда капитализация совпадает с размером уставного капитала «РТ-венчурные инвестиции». «Первоначально объем фонда планируется на уровне 500 млн руб. с возможностью увеличения на первом этапе еще на 500 млн, до 1 млрд руб.», — говорили во время анонса в госкорпорации.

Гендиректором венчурного фонда «Ростеха» заявлен Игорь Косов, которого Генпрокуратура несколько лет назад обвиняла в коррупции

В пресс-службе «Ростеха» отказались прокомментировать CNews запись в ЕГРЮЛ об Игоре Косове, не ответив на вопрос о том, действительно ли он в полной мере возьмет на себя бразды правления фондом, или его роль в проекте какая-то иная. Также без ответов остались вопросы о том, заработал ли уже фонд, что уже сделано в его рамках, и что планируется сделать в обозримом будущем.

Пресс-служба «Ростеха» приняла решение «промолчать» через сутки после того как сообщила, что взяла запрос на комментарий в работу. Основное предположение CNews о том, что «РТ-венчурные инвестиции» — это именно юрлицо анонсированного венчурного фонда «Ростеха», опровергнуто не было.

Игорь Косов как объект обвинений Генпрокуратуры

Недолгое пребывание Игоря Косова на посту гендиректора «Особых экономических зон» журнал «Компания» объясняет состоявшейся накануне его увольнения проверкой, осуществленной в отношении организации контрольным управлением Администрации Президента. Ее результаты, впрочем, публичным достоянием не стали.

Однако уже после ухода Косова деятельность структуры была проверена Генпрокуратурой, поделившейся частью своих выводов в виде отдельного пресс-релиза в августе 2011 г. «Установлено, что бывший генеральный директор ОАО ОЭЗ Игорь Косов незадолго до своего увольнения издал восемь незаконных приказов о выплате премий, в том числе квартальных, размер которых превышал установленный положением об оплате труда и премировании работников общества, — говорилось в сообщении. — На основании этих приказов Косов необоснованно получил более 3,3 млн. руб.».

На основании этих выводов Генпрокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении в отношении Косова уголовного дела по ч. 1 ст. 201 уголовного кодекса России — злоупотребление полномочиями. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет четыре года лишения свободы. Выводы следственных органов по данному делу в публичное поле, опять же, не попали.

Другие факты трудовой биографии Игоря Косова

По данным ОЭЗ, Игорь Косов с отличием окончил экономический факультет Российского университета дружбы народов (РУДН) по специальностям «Экономика и управление национальным хозяйством» и «Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью». Обучался в Calvin College (США) по специальности «Финансовый менеджмент». До прихода в ОЭЗ Косов был директором инвестиционно-банковского подразделения международной финансовой группы ING.

После ухода из ОЭЗ Косов стал полностью непубличной персоной. О его деятельности в последние годы косвенно можно судить только по записям в ЕГРЮЛ. Так,в конце 2014 г. он стал гендиректором и соучредителем созданной в тот момент «Национальной оптово-распределительной компании» (НОРК, основной вид деятельности — управление недвижимостью), однако уже в начале 2015 г. утратил оба упомянутых статуса.

Тогда же, в конце 2014 г. он стал гендиректором зарегистрированной на Кипре компании «Молл менеджмент» (основной вид деятельности — также управление недвижимостью), и пробыл в этом статусе до августа 2015 г.

Зачем «Ростеху» венчурный фонд

Создание «Ростехом» венчурного фонда стало реализацией одной из идей Владимира Путина о способах цифровизации российской экономики, которую он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня 2017 г.

«Я обращаюсь к руководству наших крупнейших компаний — "Ростеха", "Роскосмоса", ОАК, ОСК, "Росатома", других отечественных высокотехнологичных компаний — активно использовать открывающиеся возможности. Нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты», — сказал тогда глава государства.

В январе 2018 г. в «Ростехе» заверяли, что фонд будет заниматься инвестированием в перспективные высокотехнологичные направления, прежде всего в области ИТ и электроники. «Новые вопросы по пополнению инвестиционного капитала фонда будут решаться по мере вхождения “Ростеха” в проекты», — говорили в компании.