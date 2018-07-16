Facebook переманила инженера Google для разработки собственного процессора

Facebook продемонстрировала серьезность намерений наладить производство собственных микросхем. Компания планирует встать в один ряд с Apple, Google и Amazon, обеспечив свою независимость от сторонних поставщиков электронных компонентов.

Разработчик Pixel Visual Core будет работать на Facebook

Facebook, владеющая одноименной и одной из крупнейших социальных сетей в мире, наняла бывшего работника Google Шахрияра Рабия (Shahriar Rabii) для помощи в разработке и налаживании производства собственных микропроцессоров. По информации Bloomberg, на новом месте Рабия займется работой под руководством Эндрю Босворта (Andrew Bosworth), главы подразделения виртуальной и дополненной реальности.

В Google Рабия возглавлял команду, ответственную за разработку микросхем для устройств корпорации. Так, вспомогательный процессор для обработки изображений Visual Core смартфона Google Pixel является детищем команды «новобранца» Facebook.

Facebook начала собирать команду для проектирования собственных процессоров несколько месяцев назад. Тогда компания сообщила о формировании нового подразделения. Задачей подразделения должно было стать налаживание производства полного цикла SoC (System-on-a-Chip – «однокристальных систем») и ASIC (Application Specific Integrated Circuit – «интегральных схем специального назначения»), а также микропрограмм и драйверов для них. Будучи одной из крупнейших компаний в мире, Facebook по-прежнему не хватает звезд с неба, когда дело касается производства собственной электроники.

Один из ведущих инженеров Google, придумавший процессор Visual Core, сменил место работы на Facebook

По задумке руководства компании, приглашение настоящего «ветерана индустрии» поспособствует движению проекта в верном направлении, а также позволит сэкономить драгоценное время и финансовые ресурсы в условиях жесткой конкуренции.

Первые шаги Facebook в сфере потребительской электроники

В настоящее время Facebook занимается разработкой нескольких устройств в своих подразделениях виртуальной реальности Oculus и Building 8. Ранее в этом году компания запустила автономную гарнитуру виртуальной реальности Oculus Go на базе чипа Qualcomm для смартфонов.

Кроме того, Facebook работает над «умной» колонкой (аналогом Amazon Echo) и специальным планшетом для видеоконференций. Если верить слухам, циркулирующим в Сети, планшет будет оснащен экраном в диапазоне от 13 до 15 дюймов, микрофоном, динамиками и камерой с широкоугольным объективом. Устройство, скорее всего, будет работать под управлением ОС Android.

В будущем эти устройства могут быть усовершенствованы при помощи собственных процессоров компании, если проект окажется успешным. С собственными чипами Facebook также сможет лучше контролировать процесс разработки продуктов и добиться более высокого уровня совместимости их аппаратной и программной частей.

Появление собственных микросхем может помочь компании и в сфере искусственного интеллекта. Facebook по-прежнему предпринимает попытки применить технологии искусственного интеллекта в автоматической модерации информации, публикуемой пользователями, чтобы обеспечить оперативное удаления высказываний, пропагандирующих ненависть, поддельных учетных записей и видеороликов, содержащих сцены насилия.

Мода на свое

В последнее время все более отчетливо заметна тенденция, которой следуют технологические гиганты. Компании стремятся обеспечить себя электронными компонентами собственного производства, чтобы снизить зависимость от сторонних производителей, таких как Intel или Qualcomm.

К примеру, Apple с 2010 г. выпускает собственные процессоры для iPad и iPhone, а также разработала ряд собственных микросхем более узкого назначения: Bluetooth-контроллеров, модулей, обеспечивающих работу камеры и решение задач машинного обучения. К 2020 г. «яблочные» планируют начать поставки компьютеров Mac на базе процессоров собственной разработки.

Google тоже занимается разработкой чипов в основном для своих будущих устройств. Во второй половине 2018 г. поисковый гигант планирует выпустить очередные модели смартфонов Pixel с обновленными камерами и безрамочными дисплееми.