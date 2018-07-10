Экс-работник Facebook: ИТ разделяют человечество на четыре касты. Кто в них войдет

Технологические компании разделили общество Сан-Франциско на четыре касты, перемещение людей между которыми, как и простое общение, очень затруднено. Бывший сотрудник Facebook высказывает опасение, что это ждет и весь остальной мир.

Проблема Сан-Франциско

Развитие ИТ формирует кастовое общество, в котором будет невозможен переход человека из одного социального класса в другой. К такому выводу пришел Антонио Гарсия Мартинес (Antonio García Martínez), бывший сотрудник Facebook, который в настоящее время пишет для ИТ-издания Wired.

Мартинес описывает нынешнее социальное устройство Сан-Франциско, где базируется множество технологических компаний, присутствие которых влияет на жизнь горожан. Руководствуясь известными американскими словами о том, что Калифорния живет так, как остальные штаты будут жить завтра, а Европа — через пять лет, Мартинес выражает опасение, что это социальное устройство в той или иной мере приживется по всему миру.

Технологические компании платят своим сотрудникам более высокие зарплаты, чем работодатели в других сферах деятельности. Наличие в Сан-Франциско большого количества высокооплачиваемых работников привело к росту цен в городе, особенно на жилье, и усилению имущественного неравенства между жителями. Как поясняет Мартинес, семья из четырех человек с годовым доходом около $117 тыс. больше не может считаться в этом городе средним классом, как могла бы в других штатах. Работая в ИТ-издании и имея спутницу жизни, которая является квалифицированным, но не занятым в ИТ специалистом, Мартинес намерен переехать в другой город, поскольку они не смогут прокормить в Сан-Франциско ребенка.

Четыре касты

Основываясь на своем опыте работы в ИТ-компании, Мартинес выделяет в социуме Сан-Франциско четыре социальных класса, границы между которыми настолько непроницаемы, что он называет их кастами.

Первую касту, которую можно назвать Внутренним кругом, составляют венчурные инвесторы, владельцы капитала. Вторая каста — Внешний круг — это высококвалифицированные специалисты в области ИТ или бизнеса, которые работают на инвесторов и получают за это достаточное вознаграждение, чтобы считаться в Сан-Франциско средним классом.

В ближайшем будущем ИТ разделят общество на касты

Третью касту, так называемый Сервисный класс, составляют работники, также занятые в ИТ, но выполняющие работы, не требующие высокой квалификации. Это водители Uber, курьеры, которые ходят за покупками по заказу пользователей приложения Instacart, работники по дому, нанятые через приложение TaskRabbit, и пр. Представители этой касты окажутся без работы по мере развития искусственного интеллекта и робототехники — уже сейчас Uber не скрывает своих планов заменить в будущем водителей автопилотом, а гиганты электронной коммерции внедряют доставку с помощью дронов.

Четвертую касту составляют Неприкасаемые — люди, которые не могут позволить себе купить или арендовать жилье в Сан-Франциско, или не в состоянии прокормить себя, поскольку не работают в ИТ. Они вынуждены жить на улице и/или вести маргинальный образ жизни. Сюда входят бездомные, преступники, наркоманы и т. д.

Взаимодействие между кастами

Возможности перехода человека из одной касты в другую сведены к минимуму. Представителю Внешнего круга чтобы попасть во Внутренний, нужно очень рано и очень удачно найти работу в компании вроде Facebook или Google или открыть свой успешный бизнес, но такое случается не часто. Поэтому представители второй касты предпочитают работать на инвесторов, медленно накапливая сбережения.

Представители Сервисного класса не могут перейти на касту выше, поскольку у них нет необходимых знаний и навыков. Вся их деятельность фактически сводится к непрерывным попыткам не присоединиться к Неприкасаемым, которых представители других каст просто игнорируют. Мартинес отмечает, что в других регионах мира, в частности в Европе, дела обстоят иначе: место человека в обществе не всецело определяется уровнем его дохода, то есть бедность не приводит к изоляции.

Повседневное общение между представителями разных каст постепенно сводится на нет, во многом благодаря мобильным приложениям. Например, в случае Instacart, пользователь из первой или второй касты сообщает мобильному приложению, а не непосредственно курьеру, какие покупки следует совершить в магазине. Даже если курьер ошибся и купил, к примеру, не тот вид сыра, пользователь оставляет жалобу в приложении, а не высказывает ее человеку.

Пути выхода

Оценивая взаимодействие между людьми из различных социальных слоев в Сан-Франциско, Мартинес называет сложившуюся ситуацию «антиутопические кошмаром», с жестким социальным разделением и низкой социальной мобильностью. «Это феодализм с лучшим маркетингом», — пишет он.

Отмечая, что Сан-Франциско, идя по этому пути, уже «приблизился к точке невозврата», Мартинес напоминает, что жесткие социальные иерархии, как правило, рушатся в результате войн, революций, пандемий или падения государств. Надежду на менее радикальное решение проблемы он видит в представителях второй касты.

Если венчурные инвесторы относительно оторваны от жизни, то квалифицированным ИТ-специалистам по-прежнему нужно обеспечить безопасность своих детей на улицах, заполненных маргиналами. Их волнует состояние города, уровень преступности, образование и транспортная система. Мэр, поддерживаемый именно этой кастой, победил на последних выборах в правительство города, сообщает Мартинес.

Он также отмечает, что в некоторых городах Европы предпринимаются попытки противостоять нашествию технологических компаний — например, в ряде городов запрещен Uber, а правительство Барселоны сначало оштрафовало Airbnb, а потом запретило нелегальную аренду жилья в городе через этот сайт, поскольку поголовная сдача помещений туристам привела к резкому росту цен на жилье.