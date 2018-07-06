Власти повышают в 10 раз пошлины на оптоволокно США — основного поставщика России

Таможенные пошлины на импортируемое из США оптоволокно повысятся с 3% до 30%. С одной стороны Правительство России называет это ответной мерой на увеличение американских пошлин на металл. С другой — проект преподносится в контексте стимулирования импортозамещения. Львиная доля оптоволокна, используемого отечественными кабельными заводами, происходит именно из США.

Американское оптоволокно дорожает

Пошлина на ввоз в нашу страну оптоволокна из США повысится с 3% до 30% от его таможенной стоимости. Это следует из подготовленного Минэкономразвития и подписанного главой Правительства России Дмитрием Медведевым постановления.

«Увеличение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются США, будет способствовать созданию условий для защиты отечественных производителей таких товаров», — говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо оптоволокна повышение пошлин до уровня в 25-40% затронет некоторые виды грузовых автомобилей, строительно-дорожную технику, нефтегазовое оборудование, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород. Подписанное постановление вступит в силу через 30 дней.

Причины повышения пошлин

Решение Правительства России стало ответной мерой на то, что 23 марта 2018 г. США повысили таможенные ставки на происходящую в том числе из нашей страны продукцию черной металлургии до 25% и алюминия до 10%.

Американское оптоволокно в России станет значительно дороже

«По своим параметрам и сути введенные американской стороной ограничения рассматриваются в качестве специальных защитных мер (СЗМ), — поясняют в Правительстве юридическую сторону вопроса. — Согласно правилам Всемирной торговой организации (ВТО), пострадавший от действия СЗМ член организации имеет право на введение компенсирующих мер при соблюдении предусмотренных нормативной базой ВТО требований».

Право России в одностороннем порядке в качестве контрмер повышать пошлины по сравнению с едиными тарифами Евразийского экономического союза также прописано в российском федеральном законе от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

Импортозамещение волокна

Отметим, что о необходимости вытеснения зарубежных производителей оптоволокна с российского рынка Дмитрий Медведев говорил еще в сентябре 2017 г. на заседании правительственной комиссии по импортозамещению. «Самое главное, что у нас уникальная по протяженности инфраструктура, что делает нас одним из самых масштабных внутренних рынков для телекоммуникационного волокна, — отмечал он. — И поэтому этот рынок может быть занят именно российскими производителями».

Первый и пока единственный российский завод по производству оптоволокна был открыт в Саранске компанией «Оптиковолоконные системы» в сентябре 2015 г. Проект реализуется «Роснано» при участии Газпромбанка и республики Мордовия. Участие компании в данном проекте было одобрено ее наблюдательным советом еще в 2009 г. Общий бюджет составляет 3,5 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. вложены «Роснано».

В четвертом квартале 2016 г. завод приступил к промышленному выпуску волокна и вышел на производство более 100 тыс. км в месяц. По информации компании, это составляло 50% мощности завода и покрывало 25% спроса всего российского рынка, потребности которого до пуска завода полностью удовлетворялись за счет импорта. В сентябре 2017 г. ТАСС оценивал уровень импорта на этом рынке в 90%.

Потребителями выпускаемого волокна в России выступают телеком-компании и производители кабелей. В отношении последних в феврале 2015 г. «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова писали, что их потребности на 80% удовлетворяются за счет импорта именно из США.