В российских школах установят системы распознавания лиц

Министр просвещения сообщила, что в российских школах будут внедрены системы безопасности на основе распознавания лиц. По ее словам, это надежно и недорого. Она пообещала пригласить экспертов и СМИ в такую школу уже в начале следующего учебного года.

Распознавание лиц в школах

В российских школах появятся системы безопасности, основанные на компьютерном распознавании лиц. Об этом сообщила на встрече с представителями предметных ассоциаций министр просвещения Ольга Васильева, слова которой приводит сайт Минобрнауки.

Она пояснила, что в современных школах используются «десятки вариантов» различных охранных систем. На их фоне система видеоидентификации выглядит не только надежной, но и менее затратной финансово, чем многие другие варианты.

Васильева подчеркнула, что цифровизация российских школ неизбежна по причине развития технологий. Но «главная цель для нас — это безопасность», — отметила она.

Министр пообещала уже в начале нового учебного года пригласить экспертов и представителей СМИ в школу, где внедрена такая система безопасности, а также реализованы другие цифровые новшества.

Напомним, Министерство просвещения, которое возглавляет Васильева, было создано 15 мая 2018 г. наряду с Министерством науки и высшего образования в результате разделения Минобрнауки на два ведомства.

Другие новшества

Одновременно министр рассказала о других нововведениях в школах, которые принесет цифровизация. Она гарантировала, что электронные учебники не заменят полностью бумажные книги, несмотря на циркулирующие в СМИ информацию о том, что такая замена может произойти уже к 2021 г. Васильева уверила присутствующих, что опасения полной замены бумажных учебников электронными беспочвенны, и что в современных школьных библиотеках будет как секция бумажных книг, так и секция электронных материалов. Вместе с тем министр отметила, что мультимедийные материалы будут привлекаться в ходе уроков, однако будут составлять лишь часть занятия.

Министр просвещения России Ольга Васильева

Она также сообщила, что в школах не произойдет отказа от рукописного письма в пользу клавиатуры. Сохранение письма Васильева мотивировала тем, что детям необходимо развивать мелкую моторику.

Нововведения ожидаются и в школьных столовых, где школьники будут покупать блюда с помощью специальных карт, баланс которых будут пополнять родители.

Помимо этого, делопроизводство и бухгалтерия в школах будут полностью переведены в электронную форму. Васильева напомнила, что школьные журналы и дневники уже ведутся в цифровом виде.

«Российская электронная школа»

Кроме того, Васильева сообщила, что наполнение портала «Российская электронная школа» материалами подходит к концу. «Это портал, который в первую очередь адресован учителям, а потом уже родителям и ученикам. Контент портала — учебно-методический, образовательный, культурный — охватывает все школьные предметы и не только. Мы закачали на портал почти все виртуальные музеи, которые есть у нас в стране», — сообщила она.

Программа «Российская электронная школа» на 2016-2018 гг. была принята в Минобрнауки в 2016 г. Портал был создан по поручению президента России Владимира Путина. В ноябре 2017 г. началась апробация проекта в регионах.

В марте замминистра образования и науки Павел Зенькович сообщал, что «Российская электронная школа» заработает в полную силу уже в 2018 г. По его словам, портал должен решить проблему доступа учеников и учителей к учебным материалам. Также он может быть использован для полного или частичного дистанционного обучения, поскольку содержит курсы уроков по различным предметам.