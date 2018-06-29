Система «Платон» подорожает, но на год позже, чем ожидалось

Повышение тарифов в системе «Платон» с учетом инфляции, которое должно было состояться через два дня, было отложено на год. Сейчас тариф за прохождение одного километра федеральной трассы составляет 1,9 руб.

Отсрочка повышения тарифа

Изменение тарифов в системе «Платон» с учетом актуального курса рубля перенесено с 1 июля 2018 г. на 1 июля 2019 г. Соответствующее постановление правительства уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, оно вступит в силу 30 июня. Автором проекта постановления является Минтранс.

Напомним, в ноябре 2015 г. правительство приняло постановление о вводе ежегодной индексации тарифов «Платона» на размер инфляции с 1 июля 2018 г. Теперь же практика ежегодной индексации вступит в силу на год позже.

Тарифы «Платона»

«Платон» взимает с владельцев транспортных средств, масса которых превышает 12 тонн, плату за ущерб, наносимый этими автомобилями федеральным трассам. Система заработала в ноябре 2015 г.

Изначально власти планировали, что тариф за прохождение одного км федеральной трассы составит 3,73 руб., однако в связи с протестами водителей большегрузов и других представителей отрасли тариф был установлен на уровне 1,53 руб. за километр. С апреля 2017 г. тариф намеревались поднять до 3,06 руб., но в итоге повысили лишь до 1,9 руб.

В конце июня в «Росавтодоре» состоялось совещание, на котором Минтранс, «Росавтодор» и ФКУ «Дороги России» обсудили с водителями и другими представителями отрасли повышение тарифов. Минтранс предупредил, что индексация не вступит в силу с июля 2018 г., однако новых сроков не назвал, передает «Интерфакс».

Борьба с нарушителями

Заместитель директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков сообщил на совещании, что тарифы начнут индексироваться только после того, как будут усилены меры, принятые против случаев уклонения от оплаты, и первые результаты этого усиления будут продемонстрированы отрасли.

В системе «Платон» на год отложена индексация тарифов

Волков не уточнил, о каких именно изменениях идет речь, но отметил, что об усилении контроля просили те перевозчики, которые соблюдают правила «Платона». Выявлением нарушителей будет заниматься Ространснадзор, а не МВД, как это было ранее, соответствующие изменения в законодательстве уже получили одобрение парламента. Минтранс уточняет, что контроль будет осуществляться через федеральный центр автоматизированной фиксации, по данным этой фиксацией и будут находиться нарушители.

В прошлом году CNews писал, что «Платон» будет автоматически восстанавливать и тарифицировать участки маршрута, на которых бортовое устройство большегруза было отключено водителем. Минтранс утверждает, что водители регулярно пытаются уменьшить отчисления в систему таким образом. В начале 2018 г. сообщалось, что в «Платоне» появится ПО и оборудование обработки больших данных для охоты за «зайцами».

Как был создан «Платон»

Проект государственно-частного партнерства по созданию системы стартовал в сентябре 2013 г., сама система заработала два года спустя. Сбор платы осуществляется за передвижение по 50,8 тыс. км федеральных автомобильных дорог. «Платон» работает на основе инфраструктуры ГЛОНАСС и GPS.

Первоначально предполагалось, что оператора системы государство выберет на конкурсной основе. Соответствующий тендер куратор проекта «Росавтодор» объявил в сентябре 2013 г. Однако летом 2014 г. конкурс был отменен, и правительство назначило оператором РТИТС, установив также финансирование проекта из бюджета на уровне 10,6 млрд руб. ежегодно в течение 13 лет. Это сделало «Платон» одним из крупнейших гражданских ИТ-проектов современной России.

Вышеупомянутое концессионное соглашение РТИТС подписала с «Росавтодором» в сентябре 2014 г. Как можно было заключить со слов руководителя «Росавтодора» Романа Старовойта, при принятии решения в пользу этой компании решающее значение имел авторитет одного из ее главных на тот момент учредителей — «Ростеха». «Это государственная корпорация, включающая в себя наиболее крупные предприятия РФ, — рассказывал CNews Старовойт. — Плюс решается вопрос импортозамещения, вопрос безопасности передачи и обработки информации и т. д.».

При образовании РТИТС 24 июля 2014 г. «Ростеху» в ней принадлежало чуть более 50%, а оставшаяся доля — компании «РТ-Инвест». Последняя, в свою очередь на 25,01% также принадлежала «Ростеху», а на 74,99% управляющей компании «Царицын капитал», владение которой приписывается гендиректору «РТ-Инвест» Андрею Шипелову и его тестю Вадиму Агафонову.

В начале ноября 2014 г. «Ростех» снизил долю своего прямого участия в РТИТС до 25%, а затем и вовсе самоустранился. В настоящий момент 50% РТИТС принадлежит «РТ-Инвест», а другие 50% перешли Игорю Ротенбергу в два присеста. Таким образом, за короткий срок существования компании, доля в ней «Ростеха», чьим именем оператор получил в свое распоряжение громадный по капитализации проект, снизилась с примерно 62,5% до 12,5%.

Недавно арестованный Алексей Нащекин также имеет отношение к РТИТС — с 2014 г. он работал советником в «РТ-инвест», отвечая за технологическое развитие «Платона». До этого Нащекин занимал пост вице-президента по инновационному развитию «Ростелекома», где курировал проект создания электронного правительства и портала госуслуг.