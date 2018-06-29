Госведомства нашли способ закупать ИТ, не платя НДС

Счетная палата обнаружила, что необлагаемые налогами и неподотчетные Минкомсвязи НИОКРы стали использоваться госведомствами для прикрытия работ по реальному созданию и развитию информсистем. В поле зрения аудиторов попало Минэнерго, но проблема, видимо, гораздо шире. В отдельных случаях бюджет может недополучать десятки и сотни миллионов рублей.

Реальные ИТ под видом НИОКРов

Госведомства научились маскировать исследовательскими работами непосредственное создание новых информсистем и их развитие, что позволяет им не платить НДС и не включать эти проекты в планы информатизации, которые нужно согласовывать с Минкомсвязи. Такое наблюдение было сделано аудиторами Счетной палаты.

«Так, Минэнерго России в 2015-2016 гг. осуществлено восемь закупок на общую сумму 55 млн руб. по 241 виду расходов на выполнение научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ (НИОКР, — прим. CNews), содержащих признаки мероприятий по информатизации и не включенных в утвержденные планы информатизации Минэнерго», — говорится в документах Счетной палаты.

Аудиторы напоминают, что госорганы обязаны ежегодно составлять упомянутые планы в соответствии с постановлением Правительства России от 24 мая 2010 г. № 365 и направлять их на заключение в профильное министерство. В них ведомства должны включать все мероприятия, направленные на создание, развитие, эксплуатацию и использование ИКТ. Реальные НИОКРы под эту норму не подпадают, что и может быть использовано за счет присвоения той или иной закупке соответствующего названия.

Счетная палата обнаружила за НИОКРами на госзакупках ИТ-проекты, которые требовали налогообложения и согласований с Минкомсвязи

Что касается налогообложения, то и здесь у НИОКРов явное преимущество перед подрядными ИТ-работами — в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса России, НИОКРы за счет бюджета никакими налогами не облагаются. «Это влечет непоступление в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость в размере 18% от цены заключенных государственных контрактов», — сокрушаются аудиторы.

Примеры возможных лже-НИОКРов, вплоть до ГИС за 700 миллионов

Упомянутые восемь госзакупок Минэнерго ИТ-услуг, замаскированных под НИОКРы, были обнаружены Счетной палатой в ходе тематического контрольного мероприятия, охватившего период 2015-2016 гг. и первую половину 2017 г. Первые результаты этого аудита были представлены общественности в январе 2018 г. То есть проверка осуществлялась еще при прежнем руководстве Счетной палаты — при Татьяне Голиковой, покинувшей пост председателя надзорного органа в мае 2018 г.

Какие конкретные закупки имеются в виду, в представленных в публичном доступе документах CNews обнаружить не удалось. Однако мониторинг сайта госзакупок позволяет предположить, что одной из таких закупок мог стать запущенный Минэнерго в конце мая 2017 г. конкурс с начальной ценой контракта в 9 млн руб. на выполнение НИОКР по теме «Разработка программно-аппаратного комплекса и организация информационного взаимодействия в электронном виде для выполнения административных процедур при предоставлении Минэнерго госуслуги по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики…». В соответствии с техзаданием, часть работ действительно можно однозначно отнести только к исследованиям, однако один из пунктов предписывает исполнителю непосредственное создание упомянутого комплекса.

Другой возможный пример — запущенный Минэнерго в сентябре 2015 г. конкурс с начальной ценой контракта в 8,6 млн руб. на НИОКР по теме «Разработка технического решения по созданию системы контроля состояния информбезопасности информсистемы центрального аппарата Минэнерго России в части обнаружения и предупреждения компьютерных атак». Результатом работ должен был стать «действующий макет» данной системы — с развертыванием, настройкой и опытной эксплуатацией.

За рамками срока проверки можно обнаружить конкурс конца 2014 г. ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго с начальной ценой контракта в 700 млн руб. на НИОКР по теме: «Создание госинформсистемы топливно-энергетического комплекса» (ГИС ТЭК). Контракт предусматривал полноценное создание системы. В сопроводительных документах отдельно подчеркивалось, что данная закупка в силу своей специфики не облагалась НДС, который в данном случае мог бы составить 126 млн руб.

В целом беглый анализ сайта госзакупок позволяет судить о том, что НИОКРы, подразумевающие в своем названии непосредственное создание или развитие информсистем, периодически проводят самые различные госорганизации. Только среди крупных заказов — с начальной ценой контракта от 20 до 100 и более млн руб. — CNews за последние два года обнаружил не меньше десятка таких заказанных работ.

Посткомментарий Минэнерго

После публикации материала с CNews связались представители пресс-службы Минэнерго с комментариями относительно выводов аудиторов в свой адрес. По их словам, в акте Счетной палаты по итогам проверки министерства «признаки мероприятий по информатизации, то есть мероприятий госорганов, направленных на создание, развитие, эксплуатацию или использование ИКТ» были, в частности, обнаружены в НИОКРе «по разработке предложений по повышению эффективности функционирования и использования системы мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения городов, анализу показателей мероприятий модернизации схем теплоснабжения городов в рамках системы мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения».

В министерстве считают, что эти работы носят ярко выраженный научно-исследовательский характер, и не могут быть отнесены к категории услуг, выполняемых в рамках плана информатизации. Свои выводы чиновники основывают на букве федерального закона от 23 августа 1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». В соответствии с ним, научная (научно-исследовательская) деятельность — это деятельность, направленная на получение и применение новых знаний.

Другие, ставшие проблемными для министерства НИОКРы, ведомством в комментариях упомянуты не были.