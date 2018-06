«Аэрофлот» покупает SAP на 800 миллионов

Новый SAP для «Аэрофлота»

«Аэрофлот» потратит на ПО немецкой компании SAP дополнительно 815 млн руб. Эти деньги пойдут на приобретение прав использования софта и услуг техподдержки SAP Enterprise Support. Выделение средств российскому офису зарубежного поставщика «САП СНГ» традиционно для отношений рассматриваемых партнеров произошло без посредников — в формате прямой безальтернативной закупки.

Заключенный контракт формально рассчитан на срок до конца 2050 г. Тем не менее, по документации о закупке можно сделать вывод, что техподдержка закупается только на 2,5 года. Именно этот срок соответствует указанию на то, что расходы на само ПО в рамках вышеописанного лота составляют 494,3 млн руб., а расходы на поддержку — 128,3 млн руб. «ежегодно».

Порядки расходов на SAP и общие причины дозакупки ПО

Отметим, что на техподдержку своей информационной системы управления компанией на ПО SAP «Аэрофлот» последнее время тратит сотни миллионов рублей ежегодно, постоянно увеличивая сумму этих расходов. Так, в 2016 г. контракт с «САП СНГ» на этот вид работ был заключен на 453,1 млн руб., в 2017 г. — на 566,4 млн руб., в 2018 г. — на 637,2 млн руб.

«Аэрофлот» закупается SAP на 800 миллионов

В пресс-службе «Аэрофлота» растущие объемы лицензирования ПО SAP для нужд организации объяснили CNews ростом своего бизнеса, увеличением объемов и значимости обрабатываемой системой SAP информации и ростом интеграционных потоков данных. «На текущий момент система SAP ERP (на платформе SAP HANA; — прим. CNews) является ядром всего технологического ландшафта, так сказать кровеносной и важнейшей системой “Аэрофлота”, обеспечивающей автоматизацию всех ключевых процессов предприятия», — подчеркивают в компании.

При этом в организации уверены, что специальные условия, которые авиаперевозчик получил у SAP в рамках рассматриваемой закупки, позволяют «не только значительно оптимизировать затраты компании на программное обеспечение в ближайшие три года, но и дают возможность обеспечить ИТ-поддержкой рост бизнеса группы».

ИТ-ландшафт «Аэрофлота» на SAP

В пресс-службе «Аэрофлота» также рассказали CNews, что по состоянию на июнь 2018 г. в компании на ПО SAP автоматизированы все ключевые функциональные области: бухгалтерский и налоговый учет, учет финансового лизинга, логистика и склад, казначейство, управление персоналом, юридически значимый документооборот, управление договорами, бюджетирование, учет доходов по грузоперевозкам, управление внутренним аудитом, налоговый мониторинг, управление закупочной деятельностью, мониторинг закрытия отчетных периодов, учет МСФО и финансовая консолидация.

«Реализованная в “Аэрофлот” система интегрирована со всеми ключевыми информационными системами и ИТ-решениями: AMOS, Sirax, системами производственной платформы Sabre, СОФИ, IBM FileNet, SITA CrewTablet, Champ, КАСУД, “Монитор” руководителя и другими системами, — отмечают в компании. — Обеспечена интеграция платформы с производственными системами для получения необходимой производственной управленческой отчетности и аналитики в режиме реального времени (система агрегации производственных данных OPS BI)».

Парк какого ПО и на сколько наращивается

Из документов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что «Аэрофлот» к четырем лицензиям на ПО SAP Data Services для интеграции, обеспечения качества, профилирования данных и анализа текста докупает еще 18. К 9027 лицензиям на SAP Payroll Processing для расчета заработной платы — еще 10. К 40 лицензиям на SAP Business Planning для планирования и бюджетирования — еще восемь. К 40 лицензиям на SAP Intercompany для сверки баланса предприятия в режиме реального времени — еще восемь.

К 37 лицензиям на ПО SAP Financial Closing Cockpit для сокращения сроков закрытия отчетных периодов докупается еще восемь. К 129 лицензиям SAP Treasury and Risk Management для казначейских расчетов и управления рисками — еще 13. К 1468 лицензиям на SAP Extended Procurement для закупочной деятельности — еще 3800. К 51 лицензии на SAP S/4HANA for advanced compliance reporting для проверки отчетности — еще 23. К 11 лицензиям на SAP Tax Compliance для автоматизации налоговых проверок — еще четыре.

Кроме того, «Аэрофлот» ранее не располагал лицензиями на использование платформы для хранения и обработки данных SAP HANA (очевидно, только конкретной версии), а теперь приобретает их в количестве 251 штуки. К слову, расходы на это ПО самые крупные в закупке — 260 млн руб. из упомянутых 494,3 млн руб.

Напомним, что о завершении 11-месячного проекта по переводу системы SAP ERP на платформу SAP HANA — для повышения производительности бизнес-процессов — авиаперевозчик и немецкий софтверный гигант объявили в августе 2016 г.

История сотрудничество «Аэрофлота» с SAP

Отношения «Аэрофлота» и SAP, по заявлениям руководства авиаперевозчика, длятся уже свыше 15, но с разной степенью эффективности на различных этапах. В частности, в 2012 г. гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в разговоре с CNews сообщал, что до его появления в компании, произошедшего 3,5 годами ранее, попытки внедрить систему автоматизации на SAP длились «уже лет 10», но успехом так и не увенчались.

К 2012 г. усилиями его команды процесс все же был завершен, и в целом «Аэрофлот» был избавлен от «зоопарка» ИТ-систем, чье общее число сократилось со 180 до трех. Для бронирования билетов стала использоваться система Sabre, для учета доходов от перевозок — Sirax AirFinance (разработка Lufthansa Systems), для управленческого учета — SAP. В последней было реализовано планирование и бюджетирование, ведение нормативно-справочной информации, управление техническим обслуживанием судов и т. д.