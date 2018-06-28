Белорусский Asbis создал в Чехии собственную платформу интернета вещей для России

Холдинг Asbis создал в Чехии «дочку» Perenio, которая разработала собственную платформу интернета вещей для управления зданиями. Комплекты оборудования с доступом к облачному видеохранилищу начнут продаваться в России в июле.

Asbis создал в Чехию компании для интернета вещей

Основанный в Белоруссии ИТ-холдинг Asbis организовал в Чехии новое дочернее предприятие Perenio. Компания занимается разработкой устройств интернета вещей для систем управления здания и «умных домов».

По словам технического директора Perenio Вячеслава Ариканова, бизнес-план новой компании защищен на уровне штаб-квартиры Asbis. Выход на окупаемость предполагается осуществить в течение полутора лет. Размер инвестиций Asbis в Perenio не разглашается.

Perenio разработала собственную платформу для управления устройствами интернета вещей. Аппаратное обеспечение разрабатывалось R&D-центром компании в Чехии, ПО – в Белоруссии, непосредственно платформа на Украине. Всего в компании работает 50 человек.

Выбор Чехии в качестве штаб-квартиры новой компании Ариканов объяснил нахождением здесь логистического хаба: устройства для Европы завозятся из Китая через Чехию, а в случае возникновения проблем также через Чехию возвращаются обратно. Кроме того, в Чехии возможно найти достаточное число ИТ-специалистов.

Комплект датчиков и камер видеонаблюдения

Предлагаемый Perenio комплект оборудования может состоять из центра управления, камер видеонаблюдения и различных беспроводных датчиков. Центр управления и видеокамеры соединяются с интернетом через Wi-Fi и Ethernet, датчики связываются с центром управления по средством беспроводного протокола ZigBee.

«Умный дом» Perenio, разработанный белорусской Asbis в Чехии, Белоруссии и на Украине

Perenio предлагает две камеры видеонаблюдения с разрешением Full HD. Одна из них предназначена для наблюдений в режиме реального времени. Другая камера является поворотной и оборудована датчиком движения: она может начать запись при обнаружении движения.

Среди предлагаемых компанией беспроводных датчиков присутствуют датчик дыма (предназначен для предотвращения пожара), датчик протечки, датчик открытия (следит за открытием или закрытием дверей или окон) и датчик движения (сообщает о движении в помещении во время отсутствия пользователя).

«Умная розетка» и «Умный клапан»

В дальнейшем Perenio намерена расширить линейку за счет «умной розетки», уличной и автономной видеокамер и «умного клапана» для автоматического перекрытия воды и газа в случае протечки. Также в планах значится выпуск центр управления с аккумулятором и сотовым модулем стандарта LTE. Он позволит подключать данную систему к охранным компаниям.

Облачное хранение с соответствием требованиям GDPR

Информация с устройств передается на сервера Perenio. Там же возможно хранение записей с камер наблюдения. Управление пользователь осуществляет через мобильное приложение, которое вскоре будет доступно для iOS и Android.

Планируется наладить оповещение пользователя по SMS о важных событиях, зафиксированных датчиками в его доме. Пользователь может настроить различные сценарии реагирования на сообщения от датчиков. Кроме того, Perenio будет использовать искусственный интеллект для анализа событий у своих пользователей, чтобы предлагать готовые сценарии.

Главный сервер компании находится в Германии. Но среди преимуществ своей платформы в Perenio отмечает соответствие законам различных стран о защите персональных данных, в том числе недавно вступившему в силу в Евросоюзе законе GDPR (General Data Protection Regulation). Все персональные данные пользователей хранятся на серверах в тех странах, откуда родом сам пользователь.

Сколько будут стоить устройства

Устройства от Perenio начнут продавать в России, на Украине и в Белоруссии в июле 2018 г. В дальнейшем планируется начать продажу устройств и в странах Евросоюза.

Комплект из центра управления и четырех вышеупомянутых датчиков будет стоить в России 16 тыс. руб., видеокамера для наблюдений в режиме реального времени - 5 тыс. руб., поворотная камера - 6 тыс. руб.

Оплата облачного хранения будет осуществляться по подписке. Бесплатно предоставляется один день хранения записей с видеокамер, семь дней хранения данных с датчиков и подключение до пяти WiFi-устройств.

Точные параметры для России еще не объявлены. Но известно, что один из тарифов будет подразумевать подключение 12 Wi-Fi-устройств, хранение видеозаписей в течении 14 дней и информации с датчиков – в течение 30 дней. Более старший тариф будет включать в себя подключение 22 Wi-Fi-устройств, хранение видеозаписей в течении 14 дней и хранение информации с датчиков в течение 90 дней.