«Восход» рвется на рынок государственного значения с КОИБами по 3 млн за штуку

НИИ «Восход» создает собственные КОИБы для проведения выборов со стартовым тиражом в 10 штук. На данный момент рынок разработчиков этих устройств представлен в России только двумя компаниями, а его теоретическая емкость измеряется сотнями тысяч штук.

КОИБы для «Восхода»

Подведомственный Минкомсвязи НИИ «Восход» намерен обзавестись десятью опытными образцами собственных КОИБов — электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней. Они представляют собой установки на избирательных урнах, способные распознавать отметки на документах, вести подсчеты голосов, выводить результаты на печать и пр.

О планах «Восхода» стало известно из документов завершившегося тендера с начальной ценой контракта в 32,8 млн руб. Договор по его итогам был заключен с компанией «Сититех» за 32,4 млн руб. со сроком исполнения до конца 2019 г. С учетом размера стартовой партии, одно устройство обойдется институту в 3,2 млн руб. Существующие тиражные решения на последних выборах Президента России в 2018 г. обошлись государству менее чем по 200 тыс. руб.

Конкуренцию «Синтитеху» на конкурсе безуспешно пыталась составить компания «Ай-теко».

В России на данный момент известно только три разработчика КОИБов (не путать с поставщиками и производителями) — «Крок», имеющий многолетний стаж в этой сфере, МГТУ им. Н. Э. Баумауна, громко заявивший о себе на этом поприще в 2017 г., а также «Орион медик». В отношении последней из организаций в «Кроке» заверили CNews, что она уже фактически ушла с рынка, поэтому созданием новых версий сейчас занимается всего две компании.

«Восход» разрабатывает новый тип КОИБа по 3 миллиона за штуку

Таким образом, если «Сититех» не привлечет на субподряд одну из вышеупомянутых структур, то в России через полтора года появится новый крупный игрок на очень узком с точки зрения разнообразия вендоров рынке.

Из технической документации проекта в явном виде не понятно, станут ли новые КОИБы чем-то принципиально отличаться от своих конкурентов. Ни в «Восходе», ни в «Кроке», ни во входящем в «Ростех» концерне «Автоматика» (партнер «Крока» по производству устройств) на момент выхода материала этот аспект прокомментировать CNews не смогли. В «Восходе» также не ответили на вопрос, в чем именно видят для себя общий смысл разработки.

Характеристики новых КОИБов

В соответствии с техзаданием, внешних конструктивных отличий у КОИБов «Восхода» не будет. Каждый комплекс включит две спаренные урны с двумя сканерами на них, с кнопками, индикаторами и сенсорными экранами, одно печатающее устройство, два флэш-накопителя, различные кабели и пр.

Проектируемое изделие должно обеспечивать автоматизированный прием и обработку бюллетеней, «ввод числовых значений строк протокола, которые автоматически не подсчитываются», «проверку контрольных и иных (логических и математических) соотношений данных, внесенных в протокол», печать итоговых результатов, их запись.

Перспективность рынка

По данным «Российской газеты», накануне выборов Президента России в 2018 г. власти намеревались задействовать на этом мероприятии примерно 13,6 тыс. КОИБов различных разработчиков и производителей. В то же время в России на выборах в разные годы избирателей принимают примерно на 95 тыс. участков, на большей части которых располагается не одно, а несколько устройство для приема бюллетеней.