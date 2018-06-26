AMD бесплатно меняет «юбилейные» процессоры Intel на более дорогие и мощные Ryzen

AMD запустила необычную акцию, в рамках которой обменяет процессоры Intel Core i7-8086K из ограниченной серии на шестнадцатиядерный Ryzen Threadripper 1950X. В акции смогут принять участие граждане США.

AMD «троллит» Intel

AMD анонсировала рекламную акцию, призванной популяризовать собственные решения и слегка подпортить позитивный эффект от бесплатной раздачи процессоров, ранее организованной Intel. Правила и условия акции опубликованы на официальном сайте компании.

В соответствии с условиями акции, 40 совершеннолетних счастливчиков из США смогут бесплатно заменить выигранный Intel Сore i7-8086K на более мощный и дорогостоящий AMD Threadripper 1950X, который оснащен 16 ядрами, 32 МБ кэш-памяти третьего уровня, работает на базовой тактовой частоте 3,4 ГГц и способен штатно разгоняться до 4 ГГц. Розничная цена Threadripper составляет порядка $800.

Чтобы получить желанный Ryzen участникам потребуется переслать уведомление о выигрыше в лотерее Intel, а также свои персональные данные на специальный адрес электронной почты AMD. После одобрения заявки победитель должен будет за свой счет отправить приз в адрес компании. В ответ AMD обязуется в течение 4-6 недель выслать новенький Threadripper.

Процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X

Стоит также отметить, что расходы участников акции не ограничатся оплатой почтовых услуг. Чтобы воспользоваться преимуществами обмена на практике, новоиспеченным обладателям бесплатных Threadripper 1950X придется приобрести существенно более дорогую материнскую плату серии X399 с поддержкой процессоров форм-фактора socket TR4, которая обойдется в не менее чем $300.

Intel отреагировала на дерзкий ход AMD с юмором: официальный twitter-аккаунт Intel Gaming опубликовал сообщение следующего содержания: «@AMDRyzen, если вам тоже хотелось заполучить процессор Core i7-8086K, могли бы просто у нас попросить. Спасибо за помощь в праздновании юбилея 8086!».

Юбилейный розыгрыш Intel

В начале июня 2018 г. Intel выпустила ограниченную серию процессоров Core i7-8086К, приуроченную к пятидесятилетию компании и сорокалетию архитектуры x86. Шестиядерная новинка, по заявлению Intel, стала первым десктопным процессором компании, который покорил отметку тактовой частоты в 5 ГГц. Номинальная частота этой модели на самом деле составляет лишь 3,6 ГГц, но при помощи технологии Turbo Boost чип действительно может быть «разогнан» до указанных пределов.

Презентация «юбилейного» издания Intel Сore i7-8086K

Новинка поступила в розничную продажу 8 июня 2018 г. по цене около $425, а днем ранее Intel устроила розыгрыш 2 086 «юбилейных» процессоров среди всех желающих жителей США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Южной Кореи, Японии и Китая.