В Крыму дважды не нашли строителей для главного ЦОДа чиновников

Проект создания в Крыму ЦОДа для местных госорганов застопорился. Власти дважды не смогли найти подрядчика на один из этапов работ.

Повторный провал тендера

Власти Крыма второй раз не сумели заключить контракт на очередной этап строительства ЦОДа для информатизации местных госорганов. Он строится в рамках создания ГИС «Центр обработки данных Республики Крым» — в контексте госпрограммы полуострова «Информационное общество» на 2016-2018 гг. (не путать с одноименной программой России на 2011-2020 гг.).

Проблемный тендер со стартовой ценой договора в 53,2 млн руб. впервые был запущен в ноябре 2017 г., а в конце декабря его организаторы констатировали, что не получили ни одной заявки от претендентов. Повторно процедура на ту же сумму была запущена в конце мая 2018 г. На тендер пришла компания «Сибком», однако ее заявка была отклонена из-за отсутствия ряда документов. Конкурсная комиссии посчитала невозможным установить у претендента наличие необходимого строительного опыта.

Несостоявшимся заказчиком работ выступает ГУП «Крымтехнологии» — ведущее многопрофильное госпредприятие присоединенных территорий, подведомственное Министерству внутренней политики информации и связи Крыма в сфере ИТ, информатизации и телекоммуникаций.

Здание крымского ЦОДа на панорамах «Яндекса» (на заднем фоне)

На момент выхода материала в организации не ответили на вопросы CNews, касающиеся того, планируется ли еще один перезапуск тендера, и изменится ли что-нибудь в его условиях.

Некоторые подробности проекта

Точное название тендера подразумевает второй этап «капитального ремонта» инженерной инфраструктуры серверного помещения ЦОДа, притом, что эта инфраструктура была спроектирована только в декабре 2016 г.

Контракт на это проектирование в мае 2016 г. за 1,36 млн руб. достался компании «Брикс ИТ», а первый этап «капитального ремонта» с января по декабрь 2017 г. в рамках исполнения контракта на 700 тыс. руб. осуществляла компания «Стройподряд». Всего в проекте намечено четыре этапа.

Из тендерной документации можно заключить, что ремонтируется не сама новая инфраструктура, а здание, которое под нее выделено, — пятиэтажное сооружение, построенное в начале 1990-х годов в Симферополе на улице Козлова.

Траты на ЦОД

Беглый мониторинг сайта госзакупок показывает, что в отношении описываемого ЦОДа «Крымтехнологии» уже осуществили порядка двух десятков тендеров — по меркам госзаказа преимущественно небольших, на несколько миллионов каждый. Самой крупной стала закупка технических средств. При начальной цене лота в 148,2 млн руб. контракт в октябре 2016 г. по итогам торгов достался компании «Телеком XXI» за 96,3 млн руб.

Еще одной значимой закупкой можно считать тендер на поставку технических средств для доукомплектации существующих систем и серверов. При стартовой цене лота в 46,3 млн руб. договор в начале февраля 2017 г. был заключен с компанией «Адванс системс» за 46,1 млн руб.

Сколько стоит «Информационное общество Крыма»

Как ранее сообщало Министерство внутренней политики, информации и связи республики Крым, общий объем финансирования мероприятий «Информационного общества» на полуострове составляет 6 млрд руб. на 2016-2018 гг.

В главном документе, описывающем программу, содержится пять подпрограмм, среди которых «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе», «Развитие республиканского государственного телерадиовещания», «Информатизация исполнительных органов государственной власти», «Электронное правительство» и «Развитие СМИ, издательств и типографий, привлечение внимания общества к культурным, историческим и информационным событиям и достижениям Республики Крым».