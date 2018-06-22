Траты мировых бизнес-гигантов на облака выросли в полтора раза за год

В I квартале 2018 г. доход производителей облачного оборудования вырос на 45,5%. Одной из ключевых причин называется увеличение и обновление дата-центров мировых бизнес-гигантов.

Облака на подъеме: доходы производителей растут

Производители облачной инфраструктуры серьезно увеличили свои доходы в I квартале 2018 г. Об этом свидетельствуют данные исследования IDC. Общие доходы от продаж облачных продуктов (серверы, хранилища и Ethernet-коммутаторы) составили $12,9 млрд. Показатель вырос на 45,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне этих показателей аналитики IDC повысили прогноз общих расходов компаний на облачную ИТ-инфраструктуру в 2018 г. до $57,2 млрд, что означает рост в годовом выражении на 21,3%.

В IDC отмечают, что доля публичных облаков выше, чем доля приватных — $9 млрд против $3,9 млрд. Рост по первому показателю составил 55,8%, по второму — 26,5%. Таким образом, на облака сейчас приходится 46,1% сумм, потраченных на ИТ-инфраструктуру по всему миру (год назад — 41,8%). Выручка от элементов традиционной ИТ-инфраструктуры подросла на 22%, переломив тенденцию последних кварталов, когда шло преимущественно снижение доходов.

По словам директора по исследованиям инфраструктурных платформ и технологий в IDC Кубы Столярски (Kuba Stolarski), рост доходов производителей облачной ИТ-инфраструктуры тесно связан с расширением и обновлением ЦОДов, обслуживающих крупнейшие компании мира.

«Несмотря на то, что все сегменты продолжали активно расти, публичные облака растут активнее всего. IDC ожидает, что эта тенденция сохранится до конца 2018 года. Цифровые инициативы по трансформации, такие как машинное обучение, приносят новые рабочие нагрузки в облако, повышая спрос на конфигурацию с более высокой плотностью ядер, памяти и хранилища», — отметил Столярски.

Dell увеличил преимущество над HPE

Наибольший рост из компаний показала Dell. Ее выручка от облачной инфраструктуры в I квартале 2018 г. составила $2 млрд с ростом в 68% и занятой долей рынка в 15,9%. Таким образом, компании удалось оторваться от HPE, разница с которой в I квартале предыдущего года составляла всего 0,5%. Сейчас у HPE лишь 11,5% при росте доходов в 27,2%. Остальные вендоры занимают менее 7,5% рынка.

Компания Доходы в I кв. 2018 (млрд) Доля рынка в I кв. 2018 Доходы в I кв. 2017 (млрд) Доля рынка в I кв. 2017 Рост выручки Dell Inc $2,049 15,9% $1,217 13,7% 68,3% HPE $1,483 11,5% $1,166 13,2% 27,2% Cisco $923 7,2% $828 9,3% 11,4% Inspur $533 4,1% $193 2,2% 176,5% Huawei $453 3,5% $271 3,1% 67,1% Собственные проекты $4,503 34,9% $2,899 32,7% 55,3% Остальные $2,952 22,9% $2,286 25,8% 29,1% Всего $12,896 100,0% $8,861 100,0% 45,5%

Источник: IDC, 2018

В I квартале 2018 г. показатели доходов от облачной инфраструктуры росли во всех регионах: Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии) увеличил показатели больше остальных — на 74,7%, в США — на 43,6%, Ближний Восток и Африка — на 42,3%, Центральная и Восточная Европа показали рост в 39,2%, Латинская Америка — 37,7%, Канада — 29,4%, Западная Европа — 26,1%, Япония — 15%.

Долгосрочный прогноз IDC указывает, что расходы на облачную ИТ-инфраструктуру будут продолжать расти с пятилетним ежегодным темпом (CAGR) в 10,5%, достигнув $77,7 млрд к 2022 г. Это составит 55,4% от общемировых трат на ИТ-инфраструктуру.