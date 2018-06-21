Власти разрешили частникам накачивать деньгами государственные ИТ-проекты

Добро властей на государственно-частное партнерство в ИТ

Госдума установила возможность заключать соглашения так называемого государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессии в отношении информационных систем, в том числе государственных, баз данных, сайтов в интернете и программ для ЭВМ. До сих пор такие отношения государства и бизнеса в полной мере отрегулированы не были, считают законотворцы. При этом подобный формат все же в России использовался (об этом ниже).

Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении 21 июня 2018 г.

На сайте законотворцев отмечается, что инициаторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, членом фракции «Единая Россия» Николаем Николаевым.

По словам главы профильного комитета, утвержденный акт актуален и является этапом решения задачи цифровизации российской экономики, поскольку позволяет привлечь в сферу ГЧП частные инвестиции и мировые практики.

Власти разрешили создавать по линии ИТ частно-государственные партнерства

«Законопроект позволит привлечь частные инвестиции в развитие государственных информационных систем и ИТ-инфраструктуры, что в свою очередь, позволит государству эффективно, с наименьшими затратами для бюджета реализовать цели по информатизации всех сфер жизни общества», — говорит Николаев.

Напомним, в режиме ГЧП, например, существует ИТ-система «Платон», которая взимает плату за вред, причиненный федеральным трассам, с машин весом свыше 12 тонн.

Некоторые подробности

«Мы предусмотрели ограничение на участие в реализации подобных соглашений иностранных компаний и аффилированных с ними российских лиц, уточнили понятийный аппарат, сняли правовую неопределенность в части субъектов исключительных прав и прав использования объектов соглашений, отмечают в Госдуме. — Кроме того, устранили риски утраты публичным партнером исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и возможности использования программ для ЭВМ и баз данных при сохранении исключительного права использования за частным партнером, а также внесли положения, регулирующие объемы прав и обязанностей сторон с тем, чтобы предоставить возможность контролируемой передачи этих прав от публичного партнера частному партнеру».

Проект закона создавался в комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям с участием представителей Министерства экономического развития России, Фонда развития интернет-инициатив, а также ряда ИТ-компаний.