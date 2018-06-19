Власти подняли цену на загранпаспорта с чипами

В Госдуме посчитали, что издержки по изготовлению электронных чипов для загранпаспортов требуют существенного увеличения тарифов на их получение для граждан.

Подорожание загранпаспортов

Оформление загранпаспорта нового поколения станет обходиться россиянам не в 3,5 тыс. руб., как раньше, а в 5 тыс. руб. Это следует из текста принятого Госдумой России в третьем чтении закона об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным носителем.

Этим же законом за оформление водительского удостоверения нового поколения размер пошлины увеличен с 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб., за выдачу документа нового поколения о регистрации транспортного средства, изготавливаемого из материалов на пластиковой основе, — с 500 руб. до 1,5 тыс. руб. Закон вступит в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

В чем причина повышения цен

По данным «Интерфакса», авторы законопроекта объясняли необходимость увеличения госпошлины расходами, которые связаны с применением электронного носителя информации, изготовлением документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных. Общие затраты для выдачи этих документов, по оценкам МВД, составят порядка 44,2 млрд руб.

В Думе решили, что в России должны подорожать загранпаспорта с чипами

В пояснении к законопроекту указывается, что госсредств, выделяемых на эти цели, не хватает, они покрывают порядка 42% фактических затрат МВД. Увеличение госпошлины позволит обеспечить дополнительное поступление 42,3 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке.

Рост тарифов на фоне оперативности

Напомним, в ноябре 2017 г. стало известно, что российский загранпаспорт, в том числе содержащий электронный носитель информации, можно будет получить по месту пребывания не за четыре, а за три месяца. Содержащий эти положения закон был одобрен Правительством.

«Это позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки», — говорится на сайте Правительства.