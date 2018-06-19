«Техносерв» запустил облачный видеосервис для бизнеса

«Техносерв» представил VSaaS-решение (видеонаблюдение как услуга) для создания систем видеонаблюдения на базе собственной облачной платформы. Чтобы подключить услугу, достаточно иметь видеокамеры и доступ к интернету.

Первая облачная реализация решения Headpoint

Интегратор «Техносерв» сообщил о запуске нового сервиса «Облачное видеонаблюдение». Инфраструктура для хранения видеоматериалов реализована на базе собственной облачной платформы «Техносерва» – «Техносерв Cloud». В качестве ядра сервиса был выбрана «Система ситуационного видеомониторинга удаленных объектов», разработанная Headpoint, российским поставщиком систем ситуационного мониторинга и инцидентного реагирования, и включенное в единый реестр российского ПО. По заявлению представителей «Техносерва», «Облачное видеонаблюдение» стало первой облачной реализацией решения Headpoint.

«Облачное видеонаблюдение» предоставляется по модели VSaaS – Video Surveillance as a Service (видеонаблюдение как услуга). Оно позволяет организовать систему удаленного контроля и обеспечения безопасности объектов заказчика, включающую неограниченное количество территориально распределенных камер.

Для подключения услуги необходимо только наличие собственных видеокамер (IP-видеокамеры, DVR/NVR), транслирующих RTSP-поток и поддерживающих спецификацию ONVIF, а также имеющих доступ к интернету.

«На сегодняшний день VSaaS является одним из самых быстроразвивающихся направлений в области видеонаблюдения, – сказал Никита Дергилев, руководитель "Техносерв Cloud". – По прогнозам аналитиков МГТС, в России к 2020 г. этот рынок достигнет 7,6 млрд руб., а среднегодовой темп его роста составит 20%».

О предлагаемой функциональности

Видеосигнал с камер транслируется в облачное хранилище «Техносерв Cloud», использующее инфраструктуру центров обработки данных (ЦОД) третьего уровня Tier 3. ЦОД, соответствующие уровню Tier 3, характеризуются надежностью инфраструктуры в 99,982% и допускают не более 1,6 часа простоя в год.

Данные в хранилище многократно резервируются и хранятся в течение оговоренного с клиентом времени. Для просмотра онлайн-трансляций и архивных записей достаточно зайти в свой личный кабинет на портале «Техносерва», либо в мобильное приложение TechnoCam для iOS, выбрать интересующую камеру и режим просмотра. При необходимости возможна организация трансляции изображения с камер на сторонних ресурсах клиента.

Архитектура услуги «Облачное видеонаблюдение»

Кроме того, в личном кабинете можно создать несколько отдельных пользовательских профилей и распределить роли пользователей, благодаря чему каждый из них будет иметь доступ лишь к определенным камерам или группам камер. При необходимости может быть настроено протоколирование действий пользователей, работающих в системе, для обеспечения дополнительной внутренней безопасности.

Решение также позволяет экспортировать видеоархив в форматах JPG (выбранный кадр изображения) или AVI (фрагмент видео).

Заказчику доступны инструменты автоматической аналитики видеопотока (как в режиме реального времени, так и при работе с архивом), благодаря чему становится возможным распознавание и учет объектов в кадре (к примеру, номеров транспортных средств или человеческих лиц), построение тепловых карт и прочее.

При помощи опции «Обратная связь» клиент сможет настроить отправку уведомлений по электронной почте или СМС в случае срабатывания заранее определенного «триггера». В качестве такового может быть выбрано получение сигнала от датчика, сенсора, анализатора, тревожной кнопки или фиксация видеокамерой определенного события.

Помимо этого, «Техносерв» обещает широкие возможности интеграции с использованием API и SDK с внешними сервисами и системами, а также возможность превращения системы видеонаблюдения заказчика в ядро конвергентной платформы.

Кому подойдет новая услуга?

«Облачное видеонаблюдение» подойдет компаниям, которые хотят обеспечить контроль сотрудников, соблюдение техники безопасности, мониторинг транспорта и придворовых территорий, территорий школ и детских садов, технологических процессов; предотвратить проникновение на объекты с целью нанесения ущерба, обеспечить соблюдение стандартов для сетевых заведений общественного питания и т.п.

По словам Сергея Червякова, директора по развитию бизнеса облачного провайдера «Техносерв Cloud», целевой клиент сервиса – средние и крупные компании, которым требуется не отдельно взятое видеонаблюдение, а комплексная система, к которой можно подключить различные датчики инженерного оборудования, пожарной сигнализации и прочие системы контроля состояния на объекте. Возможность такой интеграции, по мнению Червякова, выделяет решение «Техносерва» среди прочих предложений на рынке.



Интеграция с системами подсчета посетителей, кассовыми аппаратами и терминалами, системами поддержки маркетинговых мероприятий, в том числе для формирование трекинговых отчетов для последующего анализа покупательской активности и формирования «тепловых карт» интересна для ритейла.



Использование видеоаналитики для выявления оставленных предметов, нарушений ПДД, контроля парковки, распознавания лиц, номеров транспортных средств востребована ведомственными и коммерческими службами обеспечения безопасности.



Мониторинг движения транспортных средств, в том числе с формированием электронного журнала весового контроля для каждого факта такого взвешивания при перевозке грузов, выявление несанкционированного нахождения людей в зонах ограниченного доступа и детекция средств индивидуальной защиты, а также контроль работы строительной техники на основе телеметрических сведений будет эффективен при проведении строительных и ремонтных работ.



Для графической визуализации и привязки объектов на местности применяются ГИС технологии, а многофункциональное открытое API позволяет обеспечить интеграцию на основе открытых стандартов и веб-протоколов с другими необходимыми системами и решениями.



О тарифах

Тарификация услуги осуществляется в зависимости от требуемой глубины видеоархива (срок хранения записей), а также максимально допустимой скорости видеопотока, определяемой техническими характеристиками устанавливаемой видеокамеры. Размещенный на официальном сайте сервиса калькулятор позволяет произвести подсчет стоимости базовых услуг.

Например, подключение одной стационарной камеры со скоростью записи в 1 Мбит/с при однодневном сроке хранения в архиве обойдется заказчику в 455 руб. с НДС в месяц. При использовании поворотной камеры со скоростью записи в 6 Мбит/с и хранении видеоматериалов в облаке в течение месяца стоимость возрастает до 2 353 руб. с НДС в месяц.

Если заказчик не имеет своих компетенций и ему требуются дополнительные услуги по организации периферии и сервиса, то в индивидуальном порядке он сможет воспользоваться обширными наработками центра компетенций по мультимедиа и ситуационным центрам «Техносерва», сотрудники которого смогут выполнить аудит, поставку оборудования, его монтаж и соответствующую настройку. Такие проекты зависят от задачи заказчика, и стоимость работ рассчитывается индивидуально для каждого конкретного случая.



Подробнее о «Техносерв Cloud»

«Техносерв Cloud» – собственная облачная платформа компании «Техносерв». Сегодня заказчикам доступны двенадцать облачных услуг, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: виртуальный дата-центр в сегментах «Защищенный» и «Закрытый» (под ФЗ-152), корпоративная почта, сервис деск и ITSM, объектное хранилище, база данных DBaaS (Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL или MySQL), хостинг SAP HANA, резервное копирование, VDI, сервис обмена и синхронизации файлов, а также дополнительные услуги – защита от DDoS-атак, резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверов).

Все услуги предоставляются пользователю по его запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы.

Для пользователей всех облачных сервисов организована круглосуточная техническая поддержка в режиме по телефону и электронной почте.