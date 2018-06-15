«Ростелеком» в четыре раза сбил цену в пятимиллиардной закупке СХД

Традиционная манера «Ростелекома» не завершать тендерные процедуры после первого же раунда, а раз за разом объявлять между претендентами на контракт переторжки, снова дала эффектный результат. Вместо 5,3 млрд руб. оператор отдаст за поставку СХД только 1,3 млрд руб.

Пять заходов для экономии в четыре миллиарда

Компании «Ростелеком» в результате пятикратных переторжек между претендентами на поставку СХД в 2018-2019 гг. удалось сбить цену многомиллиардного контракта ровно в четыре раза. При стартовом размере лота в $82,73 млн (порядка 5,2 млрд руб. по курсу ЦБ на 16 июня 2018 г.) сумма финальных предложений снизилась до $21,36 млн (примерно 1,3 млрд руб.). То есть экономия достигла почти 4 млрд руб.

В соответствии с условиями тендера «Ростелеком» отобрал сразу двух поставщиков, разделив между ними контракт в неравных пропорциях. Фирме «Булат», являющейся дочерней структурой «Ростеха» и самого «Ростелекома», достался подряд на $12,76 млн (800 млн руб.), а частной компании «Дельта солюшнс» — на $8,6 млн (540 млн руб.).

Помимо них в конкурсе участвовали также «Крок инкорпорейтед», «ИБС платформикс», «Инфосэл», «Телекор» и «Универсальные технологии», однако по итогам пяти раундов их предложения оказались менее привлекательными.

Почти три четверти оборудования «Ростелеком» приобрел непосредственно для себя, еще около четверти — для своей московской «дочки» «Т2 мобайл». Незначительная оставшаяся часть «железа» достанется четырем другим «дочкам» оператора: санкт-петербургскому «Северен-телекому», уфимской «Башинформсвязи», столичным «Глобус-телекому» и «Интерпроекту», а также структуре «Московского метрополитена» — «Макомнету».

«Ростелеком» сэкономил на закупке СХД почти четыре миллиарда

Для каких именно целей предполагается задействовать закупаемые СХД, в пресс-службе «Ростелекома» на момент выхода материала CNews объяснить не смогли.

Какие вендоры подходят «Ростелекому»

В тендерной документации «Ростелеком» указывал, что заявки претендентов должны содержать предложения на поставку СХД производителя, находящегося в группе лидеров по результатам аналитики Gartner за 2016-2017 гг. (квадрант «Гартнера» General-Purpose Disk Arrays). Таким образом «Ростелеком» сузил круг потенциальных вендоров до DellEMC (США), HPE (США), Hitachi (Япония), NetApp (США), Huawei (Китай), IBM (США).

Несмотря на этот конкретный список, в протоколе рассмотрения заявок отмечено, что, например, «Унитех» помимо прочего предлагал «железо» неуказанного производителя из Ирландии, а «Инфосэл» — из Польши.

С первым победителем — «Булатом» — все представляется достаточно просто. В его заявке страной происхождения техники указан Китай, поэтому речь должна идти о СХД Huawei. Со вторым победителем — «Дельта солюшнс» — все несколько сложнее. Его техника происходит не только из Китая, но также с Тайваня и из Голландии.

В пресс-службе «Ростелекома» на вопрос CNews, какие именно вендоры были представлены организациями, с которыми оператору предстоит подписать контракты, не ответили.

Параметры закупаемого «железа»

Как следует из тендерных документов, оператору требуются СХД классов Midrange Low, High и Flash. На всех хранилищах дисковое пространство должно предоставляться серверам в виде логических томов, поддерживающих как статическое, так и динамическое его выделение.

Все СХД должны поддерживать ОС MicrosoftWindowsServer, RedHatEnterpriseLinux, HP-UX, AIX, а также среды виртуализации VMware, Hyper-V, Citrix XenServer, технологии ODX, VVOL, VASA, VAAI и среду Open Stack со всем набором драйверов.

СХД класса Midrange Flash должна обладать функциональностью компрессии/дедупликации данных и поддерживать их включение на уровне отдельных томов. Для СХД классов Midrange Low и High должно обеспечиваться автоматическое перемещение данных между дисковыми носителями различной скорости (Tiering).

Прошлые тендерные триумфы «Ростелекома»

Многолетний мониторинг CNews сайта госзакупок позволяет утверждать, что «Ростелеком» является одним из немногих крупных госзаказчиков, регулярно пользующимся своим правом не принимать первоначальные ценовые предложения поставщиков, а назночать многократные переторжки. В этой связи рассматриваемая закупка — не первый случай, когда оператору удается сэкономить десятки процентов от стартовой цены лота.

Например, в конце 2015 г. после трехкратной переторжки между пятью претендентами на выполнение работ и поставку оборудования и ПО в проекте модернизации междугородней и международной сети «Ростелекома» цена полумиллиардного контракта была снижена в 2,5 раза — с 505 млн руб. до 207 млн руб.

А в июле 2017 г. оператору за счет множества тендерных итераций удалось снизить цену на закупаемые им сервера более чем в два раза — с 850 млн до 421,5 млн руб., хотя при этом к финальному раунду с тендерной дистанции сошли все поставщики отечественных решений, которым «Ростелеком» готов был дать 15-процентные преференции.