Intel производит квантовые чипы на том же оборудовании, что и обычные процессоры

Intel тестирует самый маленький квантовый чип из когда-либо ею созданных, основанный на спиновых кубитах. Миниатюрность этих кубитов обещает широкие возможности масштабирования. Производить такие чипы можно с использованием уже существующих производственных технологий.

Крошечный квантовый чип

Intel приступила к тестированию миниатюрных чипов на так называемых спиновых кубитах (spin qubit), созданных на ее фабрике D1D в штате Орегон. Это самый маленький квантовый компьютерный чип, который когда-либо производила Intel — в несколько раз меньше ластика на кончике карандаша, сообщает компания на своем сайте. При изготовлении новых чипов используются то же оборудование, что и при выпуске обычных процессоров, уточняется в сообщении.

Примечательной особенностью новых чипов Intel является то, что их кубиты необыкновенно малы — ловушки для электронов достигают всего 50 нм в ширину. Их можно рассмотреть только в электронный микроскоп. Для сравнения, в диаметре одного человеческого волоса может поместиться 1,5 тыс. таких кубитов. Это дает широкие возможности для их масштабирования, сообщает Intel, что в перспективе должно привести к появлению квантового компьютера, содержащего тысячи и даже миллионы кубитов.

Новые чипы Intel не содержат транзисторов — переключателей, которые являются основой современных компьютеров. Вместо этого используются кубиты (сокращение от «квантовые биты»), которые содержат по одному электрону каждый. Поведение этого электрона, который может одновременно находиться во множестве спиновых состояний, обеспечивает больше вычислительной мощности, чем транзисторы, что и является основой квантовой вычислительной техники.

Чипы Intel на спиновых кубитах в разы меньше ластика на карандаше

Новые чипы работают при экстремально низких температурах, которых требуют квантовые компьютеры — около -460 градусов по Фаренгейту или -273 градусах по Цельсию, сообщает Intel.

Две квантовые технологии

Несколько дней назад издание IEEE Spectrum — ежемесячный журнал Института инженеров электротехники и электроники — опубликовал интервью с Джимом Кларком (Jim Clarke), директором Intel по квантовой технике. Кларк показал два изделия, созданные по разным технологиям, которые Intel применяет для изготовления квантовых чипов.

Одним из изделий оказался 49-кубитный чип Tangle Lake, представленные компанией в январе на выставке CES 2018. Тестирование этих чипов началось в мае в Делфтском техническом университете в Нидерландах. Чипы примечательны тем, что упакованы в материал, который выдерживает воздействие низких температур, необходимых для их работы, и при этом пропускает сигнал. В Tangle Lake используются так называемые сверхпроводящие кубиты.

Чипы на сверхпроводящих кубитах Tangle Lake

Второй продукт, продемонстрированный Кларком во время интервью, представляет собой нечто новое — полную пластину экспериментальных чипов на спиновых кубитах, то есть находящихся в зависимости от спина одиночных электронов. В отличие от сверхпроводящих кубитов, которые достигли в своем развитии уровня чипов с 10-50 кубитами, спиновые кубиты пока что находится на уровне пары кубитов на чип, то есть отстают на несколько лет.

По словам Кларка, спиновые кубиты по ряду причин являются более перспективными, чем сверхпроводящие. Во-первых, они могут работать при более высоких температурах — на 1 кельвин выше абсолютного нуля, а не на одну сотую кельвина выше, как сверхпроводящие. Разница выглядит незначительной, но она довольно существенна с точки зрения разработки систем охлаждения и энергетической затратности этих систем, поясняет Кларк.

Кларк сообщил, что в настоящий момент его команда способна изготавливать около 5 пластин со спиновыми кубитами в неделю. Одна из них уже была передана на тестирование в Нидерланды.