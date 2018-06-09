Российский суперпроцессор для майнинга появится через три месяца. Характеристики

Проект по созданию российского микропроцессора из линейки «Мультиклет», на основе которого можно будет заниматься майнингом с эффективностью, превосходящей возможности существующего оборудования в десятки раз, близится к завершению. Участники проекта рассказали CNews о его сроках, результатах и перспективах.

Российский процессор для майнинга на пороге выпуска

Первые образцы сверхпроизводительного российского 28-нанометрового процессора Multiclet S1 для майнинга (добычи криптовалюты) должны увидеть свет в сентябре 2018 г. («плюс минус месяц»), а первые устройства-майнеры на его основе — в ноябре. Об этом CNews рассказал основатель проекта RMC по созданию данного «железа», а также интернет-омбудсмен, глава и владелец «Радиус груп» Дмитрий Мариничев.

На старте проекта, который обещает сделать майнинг «в 35—200 раз более эффективным», в августе 2017 г. прогнозировались несколько иные сроки, однако Мариничев уверен, что отставания от общего графика нет. «В данный момент идет работа над топологией процессора, а параллельно идут работы по схемотехнике устройства. Просторечно можно это назвать разработкой материнской платы, — говорит он. — Движемся по графику вполне адекватно. И я, собственно, вообще не знаю никого в России, кто делал бы такое быстрее. Да и вообще кто делал бы новый процессор и вычислительное устройство».

Оптимистичный настрой Мариничева подтверждается тем фактом, что на сайте непосредственного разработчика процессора Multiclet S1 — компании «Мультиклет» из Екатеринбурга — в конце мая 2018 г. появилась для него первая версия набора средств разработки (SDK, software development kit). Инструментальный программный комплект под Linux включает бета-версию компилятора на базе LLVM 6.0, редактор связей, отладчик и ПО на ассемблере.

Плата с процессором «Мультиклет» предыдущего поколения

Кроме того, в мае 2018 г. в блоге проекта были представлены промежуточные результаты разработки Multiclet S1, хотя финальные более-менее точные характеристики чипа, как сообщил CNews гендиректор и соучредитель «Мультиклета» Борис Зырянов, появятся только к концу лета.

Предварительные характеристики Multiclet S1

На текущий момент разработчики заявляют, что создаваемый процессор Multiclet S1 будет состоять из четырех кластеров, объединенных шиной AXI. Каждый кластер включит четыре ядра, а каждое из них, в свою очередь, из четырех так называемых клеток — процессорных устройств, система команд которых ориентирована на выполнение вычислительных задач.

Для хранения и доступа к большим объемам данных к шине будут подключены два контроллера DDR4 (включая физический уровень), а для взаимодействия с внешней средой — контроллер PCIe (также с физическим уровнем) на четыре «лайна».

«Память для Multiclet S1 с программной точки зрения представляет собой виртуальный массив с байтовой адресацией и диапазоном адресов [0÷(32**2)-1], — говорится в руководстве пользователя для ПО процессора. — Адреса разделены между памятью программ (данных) и периферийными устройствами. Часть памяти отображается на внутреннюю память процессора, которая представляет собой статическое оперативное запоминающее устройство, размещенное на кристалле. Внутренняя память разделена на два блока с независимым доступом, в одном из которых размещаются программы (РМ), а во втором — данные (DM)».

Описывая аппаратное обеспечение, кураторы отмечают завершение разработки и отработки кода кластера на тестах RTL (от англ. register transfer level — уровень регистровых передач).

Узкая специализация или открытый рынок?

Как можно было понять из общения с Дмитрием Мариничевым и Борисом Зыряновым, перспективы реализации Multiclet S1 в качестве отдельной товарной единицы, а не в составе конкретных плат для майнинга, отнюдь не очевидны. «На “свободный рынок” чип попадет только после отыгрыша в майнинге, а возможно, вообще не попадет, будучи монополизирован RMC», — отметил Зырянов.

«Мы делаем процессор для себя — под наши задачи и наше видение, — говорит Мариничев. — Сам по себе процессор прекрасен, но параллельно мы разрабатываем и само устройство. Чтобы процессор появился на свободном рынке, нужно иметь конкурентный рынок производителей материнских плат, куда его можно было бы “втыкать”», — добавляет он.

В контексте этого Мариничев, с одной стороны, допускает различные варианты развития событий, но с другой — уверен, что пока в проекте не будет доказана работоспособность процессора и устройства на нем, «ни о каком рынке и речи быть не может». «Так что нужно ждать окончания работ и получения законченного решения», — резюмирует он.

По словам Зырянова, начальный тираж процессоров будет выпущен, исходя из необходимости оснастить ими 25 тыс. мультиклеточных майнеров, — как и было заявлено в ICO (продаже токенов проекта).

Состав и история проекта

Название проекта RMC самими же организаторами расшифровывается то как Russian Miner Coin, то как Russian Mining Coin, то как Russian Mining Company, но по-русски название чаще всего звучит как «Русская майнинговая компания».

На сайте RMC говорится, что идея проекта родилась при знакомстве вышеупомянутого Бориса Зырянова и Сергея Бобылева, гендиректора созданной в 2015 г. российской компании Smart Heat — производителя «майнинового оборудования двойного назначения» (майнеров-котлов, майнеров-обогревателей). Результатом встречи стало решение объединить технологии сторон и выпустить майнер «Мультиклет». Но так как на оптимизацию процессора из существующей линейки «Мултиклетов», изготовление опытного образца и запуск производства, по расчетам, должно было уйти порядка 10 месяцев, было решено привлечь в проект средства посредством ICO, заинтересовав инвесторов уже разработанным решением — майнером группы компаний «Санрайз» (принадлежит Бобылеву) Sunrise S11i, построенном на зарубежных 16-нанометровых процессорах.

Запуск ICO «Русская майнинговая компания» анонсировала в августе 2017 г., планируя собрать $100 млн. Из них $10 млн должно было пойти на непосредственно на разработку процессора Multiclet S1, остальные $90 млн — на производство майнеров.

Выпуск токенов был осуществлен через «ICO-генератор роста», запущенный совместными усилиями «Партии роста» (Дмитрий Мариничев в этой партии заявлен членом генерального совета) и платформы Waves — с целью привлечения в реальный сектор экономики инвестиции с помощью криптовалюты.

На данный момент RMC именует себя холдингом, в который входят вышеупомянутые «Радиус груп» Мариничева, «Мультиклет» Зырянова, Smart Heat Бобылева, а также ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)» — российская структура, основанная в 1997 г. как производитель высокотехнологичных продуктов с использованием стандарта DECT.