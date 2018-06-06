AMD выпустила процессор для ПК с рекордным числом ядер

В рамках выставки Computex 2018 компания AMD впервые продемонстрировала десктопные процессоры Ryzen с рекордными 32 ядрами на кристалле, а также новый графический чип Radeon с нормами 7 нм. Поставки новинок ожидаются уже до конца года.

Рекордное число ядер десктопных процессоров

Компания AMD анонсировала второе поколение процессоров AMD Ryzen Threadripper 2, содержащих 32 вычислительных ядра и выпускаемых по техпроцессу 12 нм. Это вдвое больше, чем 16 ядер у первого поколения чипов AMD Threadripper, и является рекордом по числу ядер у процессоров для настольных ПК.

Таким образом, по числу ядер для настольных ПК AMD пока опережает всех, включая Intel. Так, в рамках Computex 2018 старший вице-президент Intel Грегори Брайант (Gregory Bryant) показал процессор для настольных ПК с рекордными для компании 28 ядрами и с тактовой частотой 5 ГГц, поставки которого также должны начаться до конца 2018 г.

В рамках презентации также были анонсированы графические процессоры AMD Radeon Vega, выполненные с соблюдение норм технологического процесса 7 нм.

Коммерческие поставки 32-ядерных процессоров AMD Ryzen Threadripper запланированы на третий квартал 2018 г. Массовые поставки нового поколения графических чипов AMD Radeon Vega ожидаются до конца 2018 г.

CEO AMD др. Лайза Сю демонстрирует графику AMD Vega 7 нм

Демонстрируя образцы новых продуктов на специальной конференции в рамках Computex 2018, президент и CEO AMD др. Лайза Сю (Dr. Lisa Su) отметила: «На Computex 2018 мы продемонстрировали, что портфель наших разработок в области CPU и GPU станет наиболее представительным в индустрии в ближайшие месяцы. Наши новые продукты с нормами техпроцесса 7 нм и 12 нм под брендами Ryzen, Radeon и EPYC, обеспечат AMD лидерство в высокопроизводительных вычислениях на всех рынках – от премиальных устройств и игровой техники до машинного обучения и дата-центров».

Новые процессоры для пользовательского сегмента

Новые процессоры AMD Threadripper 2 – или Threadripper серии 2000, которые будут производиться по обновленному технологическому процессу AMD Zeppelin 12 нм, получили рабочее название Colfax и были представлены на презентации в рамках Computex 2018 старшим вице-президентом AMD Джимом Андерсоном (Jim Anderson).

SVP AMD Джим Андерсон показывает первые 32-ядерные чипы Ryzen

Как и предыдущее поколение чипов, процессоры AMD Threadripper 2 разработаны на базе архитектуры Zen+ и будут доступны в версиях с 32 ядрами и 64 вычислительными потоками, или 24 ядрами и 48 вычислительными потоками, под процессорный 4094-контактный разъем TR4 (LGA).

Новое поколение чипов AMD Threadripper 2 для ПК и ноутбуков

По аналогии с 32-ядерными серверными чипами EPYC, новые процессоры AMD Threadripper 2000 также будут выполнены на базе четырех 8-ядерных слотов, но с суммарной поддержкой только четырех каналов оперативной памяти DDR4-3200.

Особенности архитектуры AMD Threadripper 2

Термопакет новых 32/24-ядерных процессоров Threadripper 2 не будет превышать 250 Вт, при этом тактовая частота чипов составит 3,0 ГГц в базовом режиме и 3,4 ГГц в турбо-режиме WIP. Каждый процессор оснащен 64/48 МБ кэш-памяти L3 и поддерживает до 64 линий шины PCIe 3.0. Базовым набором логики для новых чипов станет модернизированный чипсет AMD X399.

Сравнение испытательных стендов с 32- и 24-ядерными Threadripper 2 и 28-ядерным Core i9

Появление первых партий новых процессоров AMD Threadripper 2 ориентировочно ожидается в августе 2018 г. Вместе с ними на рынке появятся и первые системные платы на логике X399 – такие как показанные на выставке Comptex 2018 обновленная MSI X399 Refresh с 19-фазным стабилизатором напряжения, Gigabyte X399 Refresh и другие.

Системная плата MSI X399 Refresh под чипы AMD Threadripper 2

В рамках выставки AMD и партнеры также показали ряд прототипов ноутбуков и настольных ПК на базе новых процессоров Ryzen второго поколения. В их список вошли игровой ноутбук Acer Predator Helios 500, десктоп Predator Orion 5000, игровой десктоп Nitro 50, ноутбуки ASUS VivoBook X505ZA и X570ZD; конвертируемые ноутбуки Dell Inspiron 13" 7000, ноутбуки Inspiron 15” 5000 и игровой настольный ПК Inspiron 7000; ноутбуки HP Envy x360 13” и Envy x360 15”, ноутбук Huawei MateBook D 14”, а также ноутбуки Lenovo Yoga 530, IdeaPad 530S, 330S и 330.

Новая графика для серверов и профессиональных ПК

Представленный в рамках выставки Computex 2018 графический процессор AMD Radeon Vega с нормами техпроцесса 7 нм ориентирован на использование в профессиональных системах и в составе графических ускорителей для дата-центров.

Роадмэп графики AMD Radeon

Новый графический процессор AMD Radeon Vega выполнен на базе одноименной микроархитектуры Vega. Его особенностью является интеграция в едином чипе вместе с скоростной памятью архитектуры HBM2 объемом 32 ГБ.

Особенности архитектуры AMD Radeon Vega 7 нм

Встроенная память HBM2, сгруппированная в четыре стека, работает с 4096-разрядной шиной. В новом чипе AMD Radeon Vega 7 нм также впервые задействована скоростная внешняя шина AMD InfinityFabric, хотя на рынке также будут доступны варианты с выпуск традиционным интерфейсом PCI-Express 3.0 x16.

Новый чип поддерживает аппаратную виртуализацию и технологии глубокого обучения. В рамках презентации была показана работа графического процессора AMD Radeon Vega 7 нм при скоростном рендеринге модели в CAD-программе CINEMA4D R19.

Скоростной рендеринг модели в CINEMA4D R19 на ПК с AMD Radeon Vega 7 нм

По данным компании, начало поставок первых образцов графических процессоров Radeon Vega 7 нм в версиях для серверов и рабочих станций начнется уже во втором полугодии 2018 г.