«Техносерв» продал «Мегафону» интегратора «безопасных городов»

«Мегафон» займется «безопасным городом»

«Мегафон» сообщил о покупке у системного интегратора «Техносерв» его «дочки» - Управляющей компании «Технологии проектных решений» (УК «Техноинвестпроект»), занимающейся реализацией проектов в сфере «безопасных городов».

«Мегафон» приобрел 100% долю в УК «Техноинвестпроект» через собственную «дочку» - «Цифровые бизнес решения». Сумма сделки составила 620 млн руб.

Для чего «Мегафону» понадобилась «дочка» «Техносерва»

В результате сделки «Мегафон» получит интеллектуальные права на программное обеспечение региональной интеграционной платформы и Единого центра оперативного реагирования. Также в «Мегафон» перейдет коллектив разработчиков УК «Техноинвестпроект», который в компании назвали «уникальным».

«Мегафон» имеет опыт работы в сфере «умных городов». В частности, в Самаре и Сочи были запущены проекты «безопасного города». Компания также подписала соглашения о «цифровизации» и развитию информационной инфраструктуры с властями Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.

«Мегафон» купил у «Техносерва» компанию «Техноинвестпроект», занятую проектами в сфере безопасных городов









В этих проектах должно быть найдено применение и для решений УК «Техноинвестпроект». Сама же сделка по покупке данной компании обеспечит «Мегафон» необходимыми ресурсами для повышения уровня безопасности населения, инфраструктуры, экологической безопасности и безопасности на транспорте.

Раздел активов братьев Анаьевых

В «Техносерве» подтвердили факт сделки с «Мегафоном», не став обсуждать ее причины.

До недавнего времени системный интегратор «Техносерв» входил в группу «Промсвязькапитал», принадлежавшей братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Частью этой группы также был и Промсвязьбанк.

В конце 2017 г. Промсвязьбанк был подвергнут санации, после чего бизнес группы был разделен между братьями Ананьевыми. «Техносерв» отошел Алексею Ананьеву, занимающему пост председателя совета директоров системного интегратора.

Вскоре после этого госбанк ВТБ начал вести переговоры о покупке доли в «Техносерв». 5 июня 2018 г., стало известно о завершении сделки по приобретению ВТБ 40% доли в «Техносерве».

Другие телекоммуникационные компании также занимаются сферой «умных городов». Ряд проектов в этой области имеет, например, «Ростелеком». В прошлом году компания написала проект раздела «Умный город» программы «Цифровая экономика».

В итоговую версию программы данный раздел не вошел. Но недавно «Ростелеком» совместно с Минстроем представили обновленную версию этого раздела, которая имеет шансы все-таки стать частью программы «Цифровая экономика».