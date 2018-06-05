Долги «Астероса» перевалили за 3 миллиарда. Претензии предъявил банк госипотеки

Запустивший процедуру собственного банкротства «Астерос» собрал иски от банков и партнеров на сумму свыше 3 млрд руб. Это значительно превышает его годовую чистую прибыль.

Иск банка к «Астеросу» на 1,8 миллиарда

Как подсчитал CNews, сумма исков, обрушившихся на известного российского ИТ-интегратора «Астерос» после его попытки два месяца назад объявить себя банкротом, уже превысила 3 млрд руб.

Скачкообразный рост общей суммы претензий произошел 28 мая 2018 г., когда в Арбитражный суд Москвы обратился коммерческий банк «Российский капитал» с иском о взыскании 1,77 млрд руб. и «обращении взыскания на заложенное имущество».

Такая формулировка должна свидетельствовать о том, что «Астерос» брал в этом банке кредит под залог. Однако какие-либо подробности в отношении запущенного разбирательства в публичном доступе пока не представлены, а в пресс-службах «Астероса» и «Российского капитала» на момент выхода материала на вопросы CNews ответить не смогли.

Сумма судебных исков к «Астеросу» после его решения объявить себя банкротом превысила 3 миллиарда

Отметим, что рассматриваемый банк с 2009 г. находился на санации в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». С 26 декабря 2017 г. 100-процентным акционером банка стал «Дом.рф» (до марта 2018 г. организация именовалась Агентством ипотечного жилищного кредитования) — государственный единый институт развития в жилищной сфере России.

Объем бизнеса «Астероса»

До возникших проблем «Астерос» был одной из крупнейших ИТ-компании России, выступив, в частности, подрядчиком в масштабных проектах по проектированию систем безопасности на олимпийских объектах в Сочи и на московском стадионе «Лужники». По итогам 2016 г. интегратор занял 16 строчку в рейтинге CNews100 с годовой выручкой 21,4 млрд руб. и уровнем прироста этого показателя по сравнению с предыдущим годом в 12%. Принять участие в рейтинге по итогам 2017 г. «Астерос» уже отказался.

Кто еще и сколько хочет взыскать с «Астероса»

В картотеке арбитражных дел на данный момент имеется информация о более чем трех десятках исков к «Астеросу», поданных после 26 марта 2018 г.

Среди крупнейших из них помимо иска «Российского капитала» — два иска «Борласа» от 2 апреля — на 24,9 млн руб. и 67,2 млн руб., иск «Интеко СБ» от 9 апреля на 49,3 млн руб., иск «Электр-профи» от 23 апреля на 12,5 млн руб., иск Тинькофф банка от 24 апреля на 46,6 млн руб., иск олимпийского комплекса «Лужники» от 10 мая на 392 млн руб., два иска «Терадаты» от 10 мая суммарно на 21,2 млн руб., иск «Неды» от 24 мая на 19,2 млн руб., иск МТС-банка от 25 мая на 353,4 млн руб., иск Локо-банка от 30 мая на 168,3 млн руб., иск «Аувикса» от 1 июня на 35,2 млн руб. и иск «Скидаты ру» от 4 июня на 58,2 млн руб.

В сумме с размером претензий «Российского капитала» это составляет 3,023 млрд руб.

Отметим, что иски от Локо-банка, МТС-банка и банка «Российский капитал» поданы одновременно к «Астеросу» и к ООО «Кабест». Однако учредителем «Кабест» через цепочки юрлиц более чем на 75% выступает Юрий Бяков — президент «Астероса».

По данным «Спарка», главным владельцем непосредственно «Астероса» является также он. Компания на 86,5% принадлежит кипрской Asteros Technology Solutions Holdings Limited, а она через кипрскую B&Partners Investments Ltd. на 82% — Бякову.