Для российских процессоров «Комдив» пишут СУБД и военную геосистему за 100 миллионов

В рамках совместного проекта трех организаций для нужд Минобороны будет осуществлена интеграция российских процессоров «Комдив» с отечественными ОС «Багет» и Astra Linux, а также с СУБД «Линтер».

Соглашения НИИСИ с «Панорамой» и «Релэксом»

Как стало известно CNews, разработчик линейки отечественных процессоров архитектуры «Комдив» — НИИ системных исследований Российской академии наук (НИИСИ РАН) — привлек к исполнению 420-миллионного контракта с Минобороны двух субподрядчиков, которым за 107 млн руб. предстоит создать для военных геоинформационную систему и специализированную СУБД.

Архитектуру «Комдив» в НИИСИ называют MIPS-совместимой, подразумевая соответствие ряду параметров, свойственных архитектуре MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд.

В рамках исполнения базового договора с Минобороны НИИСИ в первую очередь необходимо до конца 2019 г. усовершенствовать свою же специализированную ОС «Багет», выпустив ее новый релиз — версию 4.0. В ходе тендера на эти работы НИИСИ оказался единственным претендентом на контракт, поэтому получил его в конце 2017 г. без снижения стартовой цены лота.

В феврале 2018 г. НИИСИ и Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны договорились привлечь для осуществления проекта двух соисполнителей — частное конструкторское бюро «Панорама» и частное же воронежское научно-производственное предприятие «Реляционные экспертные системы» («Релэкс»), известное своей линейкой российских СУБД «Линтер».

Для военных на процессорах «Комдив» интегрируют СУБД «Линтер», ОС «Багет» и Astra Linux

Оба субподряда были отданы этим организациям в формате закупок у единственно возможных поставщиков. «Панораме» предстоит выполнить свой фронт работ за 75 млн руб. до 22 ноября 2019 г. «Релэксу» — за 31,7 млн руб. до 14 октября 2019 г. По данным «Контур.фокуса», для «Панорамы» это станет крупнейшим госконтрактом в истории организации, для «Релэкса» — вторым по величине.

Планирует ли НИИСИ в рамках проекта с Минобороны привлекать на субподряд еще какие-либо организации, в НИИСИ на момент выхода материала прокомментировать не смогли.

«Линтер» для «Багета» и Astra Linux

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, «Релэксу» в ходе работ необходимо выпустить два программных «изделия»: библиотеку базы данных для ОС реального времени «Багет 4.0» и СУБД «Линтер», адаптированную под отечественную ОС Astra Linux Special Edition, созданную для силовиков и госорганов, работающих с информацией ограниченного доступа.

Первый из продуктов назван в тендерной документации «ББДРВ Багет 4.0», второй — «Линтер-АЛСИ». Все ПО должно работать на ЭВМ, действие которых обеспечивается процессорами линейки «Комдив».

Отметим, что об интеграции «Линтера» и Astra Linux Special Edition их разработчики — «Релэкс» и «Русбитех» — сообщали еще в 2011 г. В рассматриваемом контракте какие-либо указания на версии этих продуктов, например вышедшие после указанной даты, отсутствуют.

Геоинформсистема «Панорама» для военных

Конструкторскому бюро «Панорама» тоже предстоит выпустить два программных «изделия» для ОС Astra Linux Special Edition: геоинформационную систему «ГИС Панорама-Комдив» и серверное ПО «ГИС Сервер-Комдив». Это ПО также должно работать на «Комдивах» (в документации отдельно указано, что на многоядерных) и предназначается для «перспективных средств вычислительной техники военного назначения».

Геосистема станет обеспечивать удаленный доступ к пространственным данным, их отображение, редактирование и решение прикладных задач.

«“ГИС Панорама-Комдив” должна поддерживать коллективную работу с пространственными данными в сетевой среде с контролем доступа путем подключения к “ГИС Сервер-Комдив” по протоколу TCP\IP, — говорится в техзадании. — “ГИС Панорама-Комдив” должна обеспечивать совместное отображение всех видов пространственных данных на любую территорию Земли в наиболее наглядной проекции и системе координат с сохранением всех измерительных свойств данных (площадь, расстояние, дирекционный угол, азимут, превышение)».

При этом отмечается, что должно сохранять работоспособность при ограниченных ресурсах памяти компьютера («2 Гбайт и выше») и обработке больших объемов цифровых векторных карт во внутренних форматах SIT, SITX, MAP, растровых данных в формате RSW и матричных данных в формате MTW («более 8 Гбайт») за счет снижения производительности работы.

Несколько фактов о «Панораме» и «Релэксе»

Конструкторское бюро «Панорама» позиционирует себя как разработчика и интегратора геоинформационных систем, которые используются в сферах землеустройства и кадастра, геодезических изысканиях, картографировании, сельского хозяйства, аэронавигации и для решения задач силовые ведомства.

На сайте «Панорамы» заявлено об истории организации, насчитывающей свыше 25 лет. По данным ЕГРЮЛ, КБ «Панорама» было образовано 10 мая 2006 г. Учредителями организации в равных долях выступают ее бывший гендиректор Андрей Железняков, замгендиректора и главный конструктор Олег Беленков, а также Олег Григорьев и Сергей Алексеев. Пост гендиректора в настоящий момент занимает Сергей Кириченко.

По данным «Контур.фокус», без учета рассматриваемого выше договора за «Панорамой» числится 58 госконтрактов на общую сумму 222 млн руб.

Что касается разработчика «Линтера» — НПП «Релэкс», то оно себя позиционирует как организацию, ведущую историю с 1990 г., но по ЕГРЮЛ ее действующее юрлицо официально образовано 11 сентября 1997 г.

Учредителями компании в неравных долях заявлены 17 человек. Крупнейшие доли принадлежат гендиректору «Релэкса» Игорю Бойченко (порядка 29,1%), Анатолию Пешкову (29%), Сергею Маркину (9,9%) и Ивану Попову (7,5%).

По данным «Контур.фокус», без учета рассматриваемого выше договора за «Релэксом» числится 29 госконтрактов на общую сумму 77 млн руб.