Пенсионный фонд вложил 20 миллионов в развитие ПО для своих «Эльбрусов»

Пенсионный фонд продолжает адаптировать элементы своей АИС под серверы на российских процессорах «Эльбрус». Новый этап проекта связан с оптимизацией дискового пространства и работы СУБД PostgreSQL.

Развитие проекта на «Эльбрусах»

Пенсионный фонд России (ПФР) до конца 2018 г. вложит в развитие и сопровождение ПО, задействованного им на программно-аппаратной платформе «Эльбрус», порядка 20 млн руб. Именно за эту сумму соответствующие работы выполнит компания «Лантана текнолоджи», ставшая победителем открытого конкурса, проведенного Межрегиональным информационным центром (МИЦ) ПФР. Конкуренцию ей на тендере безуспешно пыталась составить компания «Капс интеграция».

Проект позиционируется как элемент программы импортозамещения в ПФР. Дорабатываемый программно-аппаратный комплекс (ПАК) на платформе «Эльбрус» должен стать частью ПО подсистемы «Ведомственные информационные ресурсы» (ВИР) информсистемы фонда нового поколения АИС ПФР-2. Объектом автоматизации заявлена деятельность ПФР по предоставлению сведений застрахованным лицам и сторонним организациям при реализации госуслуг.

В ходе доработки ПО подрядчику предстоит создать индексы базы данных, которые обеспечат повышение производительности используемых запросов SQL, а также оптимизировать работу СУБД и дисковое пространство для хранения данных. «Необходимо выполнить сборку версии СУБД PostgreSQL с учетом особенностей оптимизации для компиляторов, используемых на серверах “Эльбрус”», — говорится в техзадании. При этом, как уточнил в разговоре с CNews директор МИЦ ПФР Константин Янкин, об отказе от параллельно используемой в ВИР СУБД IBM DB2 речи пока не идет.

Предыстория проекта

Первая экспериментальная фаза этого проекта стартовала в феврале 2016 г. Тогда данные с серверов IBM iSeries под управлением СУБД IBM DB2 были перенесены на серверы, использующие процессоры и ОС «Эльбрус», под управлением СУБД PostgreSQL и с применением веб-сервера Apache и сервера приложений Tomcat.

Пенсионный фонд оптимизирует под «Эльбрусы» свою СУБД PostgreSQL

В тестировании принимали участие два сервера на платформе «Эльбрус» с четырьмя 4-ядерными процессорами с тактовой частотой 750 МГц, 96 ГБ оперативной памяти стандарта ЕСС DDR3 1066 MHz, шестью жесткими дисками Toshiba DT01ACA300 емкостью 3 ТБ каждый. С тех по, как отмечает сейчас Константин Янкин, ПФР успел докупить еще десять серверов на «Эльбрусах».

После того, как эксперимент был признан успешным, в 2017 г. ПФР приступил к полноценному использованию платформы «Эльбрус» в АИС ПФР-2.

Подрядчиком на этих этапах также выступала компания «Лантана текнолоджи», оба раза также побеждавшая на открытых конкурсах компанию «Капс интеграция». Сумма первого контракта составила 19,7 млн руб., сумма второго — 19,9 млн руб.

Технические подробности проекта

Подсистема ВИР предназначена для предоставления Пенсионным фондом сведений в проверяющие органы, а также сторонним органам власти, организациям и гражданам — посредством автоматизированного доступа в электронном виде, для реализации госфункций и предоставления госуслуг.

В настоящий момент ВИР функционирует на серверах IBM архитектуры x86 под управлением СУБД IBM DB2 и Postgres Pro. В качестве ОС задействованы Red Hat и Microsoft Windows. В системе также используется ПО предоставления и визуализации информации IBM Cognos Enterprise BI 10.2.1, виртуальная Java машина JRE 1.7 и ПО для обмена сообщениями между компонентами подсистемы в асинхронном режиме ActiveMQ 5.12.

Функционирование клиентской части обеспечивают ОС Microsoft Windows, браузеры Microsoft Internet Explorer 9.0 и Mozilla Firefox Extend Support Version (ESR) 24, а также прикладное ПО Adobe Acrobat Reader 10 и Microsoft Office Excel 2007.

Антивирусные средства включают программные комплексы защиты информации «Панцирь-К» и «Панцирь+» компании ИТБ, решения Dr. Web и «Лаборатории Касперского», а также средства криптографической защиты информации ViPNet и «Домен-КС2» компании «Инфотекс» и «Верба-OW» Московского отделения Пензенского научно-исследовательского электротехнического института (МО ПНИЭИ).