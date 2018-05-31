Глава Мосгорсуда: В Москве появилось открытое электронное правосудие

В Москве появилось настоящее электронное правосудие. Об этом было объявлено на международной конференции «Суд 21-го века: технологии на службе правосудия». Благодаря внедрению Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ) Москвы 100% исполнительных листов (более 1500 ежемесячно) передается из Мосгорсуда и районных судов в ФССП в электронном виде, а исполняемость судебных решений по гражданским делам увеличилась на 13%.

«Можно со всей ответственностью заявить, что создание электронного, открытого правосудия в Москве состоялось», – начала свое выступление на конференции Ольга Егорова, председатель Московского городского суда. По ее словам, на сегодняшний день в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы рассматривается до 1,5 млн. дел и материалов в год. Снизить нагрузку на работников судов и обеспечить прозрачность судопроизводства позволило создание Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ).

На сегодняшний день разработчиком системы – компанией КРОК – сданы в эксплуатацию свыше десятка подсистем КИС СОЮ, в том числе «Электронное дело», «Электронный архив», подсистемы межуровневого и межведомственного взаимодействия, порталы для граждан и сотрудников аппаратов судов, подсистемы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи, информационно-аналитическая подсистема и центр обработки данных (ЦОД). Московские суды получили возможность обмениваться материалами с различными ведомствами и организациями, в том числе Управлениями ФСИН (включая СИЗО), ФНС, Федерального Казначейства, ФССП по Москве, Московской Прокуратурой, Почтой России, 438 судебными участками мировых судей и др.

Участники судебных процессов и их адвокаты могут подавать электронные исковые заявления и другие документы через Личный кабинет на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Глава Мосгорсуда Ольга Егорова

На сегодняшний день более 22 тыс. граждан и более 300 адвокатов завели личные кабинеты на портале mos-gorsud.ru. При этом сроки рассмотрения обращений граждан сократились с 30 до 14 календарных дней. С помощью книжных сканеров, в том числе и разработки КРОК, было отсканировано более 450 тыс. документов, а благодаря информационно-аналитической подсистеме построение регламентных отчетов теперь происходит в 30 раз быстрее. Кроме того, суды общей юрисдикции Москвы и Федеральная служба судебных приставов полностью перешли на электронный обмен документами – ежемесячно в службу поступает более 1500 исполнительных листов из Мосгорсуда и районных судов. Благодаря этому в 2017 г. по сравнению с 2014 г. на 13% (с 24% до 37%) увеличился уровень исполняемости судебных решений по гражданским делам и искам от физлиц.

Благодаря внедрению подсистемы аудио- и видеозаписи на 24,8% снизилось число жалоб на нарушения судебного разбирательства. Запуск межведомственного взаимодействия позволил повысить исполняемость решений по взысканию государственных пошлин почти вдвое – в 2017 г. этот показатель составил 90%.

В 2018-2022 гг. информатизация судебной системы будет продолжена. На этот раз средства на ее реализацию выделил «Новый банк развития БРИКС». Деньги будут направлены на проектирование и строительство 10 современных зданий районных судов, создание резервного центра обработки данных и ситуационного центра, а также оснащение новых зданий современной компьютерной техникой и дальнейшее развитие КИС СОЮ. Так, системы аудио-видеофиксации должны появиться еще в 204 залах судебных заседаний, 139 залов нуждаются в создании дополнительной инфраструктуры в связи с введением института присяжных заседателей в районных судах. По словам Ольги Егоровой, это будет способствовать дальнейшему повышению доверия граждан к судебной системе и доступности правосудия, позволит снизить количество непреднамеренных ошибок при вынесении судебных решений, минимизировать затраты на поддержку информационных систем судов общей юрисдикции Москвы, а также обеспечить необходимый уровень информационной безопасности.

Кроме того, среди вероятных направлений развития КИС СОЮ председатель Мосгорсуда отметила внедрение систем распознавания речи, которые позволят существенно упростить создание протоколов судебных заседаний – соответствующий пилотный проект будет запущен уже в текущем году. Обсуждается также возможность автоматизированной подготовки судебных решений с помощью технологий искусственного интеллекта. Они будут использоваться при работе с бесспорными делами, а таких у судей немало. Еще одна полезная инновация – внедрение системы аутентификации участников судебного разбирательства по отпечаткам пальцев. «У нас были случаи, когда на гражданский процесс вместо законного участника с его паспортом приходил совершенно другой человек», – рассказала Ольга Егорова.

«Проект очень масштабный и в общей сложности потребовал участия свыше 300 специалистов от КРОК, включая разработчиков, внедренцев, аналитиков, тестировщиков, инженеров и пр. Кроме того, в ходе реализации проекта мы столкнулись с двумя основными сложностями. Во-первых, на старте проекта российским законодательством не был предусмотрен полный переход на электронное взаимодействие судов с гражданами, адвокатами и смежными ведомствами. Поэтому несмотря на то, что мы технически реализовали такую возможность, работникам суда и другим участникам процесса было довольно сложно перестроиться и поверить в то, что отправленные ими электронные документы будут гарантированно доставлены адресату, – вспоминает Татьяна Толстова, заместитель генерального директора КРОК. – Во-вторых, в судах довольно высокая текучка кадров, и нам приходилось много раз организовывать обучение сотрудников. Сегодня мы разработали электронные курсы, пройти которые в режиме онлайн могут все работники судов». Одним из важнейших факторов успеха проекта она считает поддержку со стороны Мосгорсуда, который является безусловным авторитетом для всех районных судов. Важно и то, что уровень использования продуктов российских разработчиков в проекте достигает более 60%. «Для нас очень важно, что нам удалось облегчить работу судей и сотрудников аппаратов судов, сделать ее более удобной», – говорит Татьяна Толстова.

«Мы очень довольны результатами, достигнутыми судами общей юрисдикции Москвы, – говорит Ольга Шварц, консультант по правовым программам Всемирногобанка. – Надеюсь, нам удастся продолжить сотрудничество и в других направлениях».