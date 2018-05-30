«1С» для питерских бюджетников перенесут в облако за 260 миллионов

В Санкт-Петербурге стартовал проект по переходу бюджетных учреждений города с коробочных решений «1С» на облачную платформу этой компании в ЦОДе правительства Северной столицы.

«1С» из облака для учреждений Санкт-Петербурга

Как установил CNews, на переход бюджетных учреждений Санкт-Петербурга на использование ПО фирмы «1С» из облака город планирует потратить порядка 260 млн руб. в течение трех лет.

Данный проект станет осуществляться в рамках создания Единой информационно-аналитической системы бухгалтерского учета Санкт-Петербурга. В действующем законе о бюджете Северной столицы предусмотрены расходы на создание этой системы на уровне 79,2 млн руб. в 2018 г., 85,1 млн руб. в 2019 г. и 96,5 млн руб. в 2020 г.

О том, что создаваемая система будет строиться на основе типовых технологических платформ фирмы «1С» «1С: Предприятие 8» и компании «1С-парус» «Парус-бюджет 8», говорится в техзадании тендера на создание, развитие и сопровождение системы.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (слева) и директор «1С» Борис Нуралиев подписали меморандум о сотрудничестве

Процедура выбора исполнителя проекта первоначально была запущена 23 марта 2018 г., однако в апреле обе поданные на тендер заявки — от ООО «Совместное предприятие “1С-парус”» и ООО «Омега» — были отклонены. Перезапуск закупки состоялся 23 мая 2018 г. Фронт работ рассчитан до января 2019 г. Начальной ценой контракта определен весь бюджет проекта на 2018 г. — 79,2 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 4 июня, выбор подрядчика намечен на 7 июня.

Подоплека переезда в облако

Как рассказали CNews в «1С», унифицированные коробочные решения этой компании используются всеми бюджетными организациями Санкт-Петербурга (из сфер образования, медицины, культуры, спорта и т. д.) уже более 10 лет, придя на смену «зоопарку» из свыше 60 продуктов различных производителей, включая самописные. В этой ситуации зачастую нельзя было отыскать разработчиков, несущих ответственность за сопровождение ПО.

Предстоящий процесс переезда в облако замдиректора по работе с корпоративными клиентами компании «1С» Марина Слесаренко характеризует как методологическую и техническую централизацию. С точки зрения директора «1С» Бориса Нуралиева, главная выгода для Санкт-Петербурга от реализации проекта будет связана с оптимизацией управленческих процессов.

В то же время председатель комитета финансов правительства Санкт-Петербурга Алексей Корабельников считает, что главная проблема существующего положения вещей, когда бюджетники используют локальные базы данных, заключается в неэффективности бюджетных расходов. «Каждое учреждение держало у себя серверные мощности; одни и те же по большому счету доработки каждым учреждением делались самостоятельно, — поясняет он. — Теперь все будет стандартным, по единым шаблонам».

По словам чиновника, облако для бюджетников будет работать на мощностях ЦОДа его комитета. Всего в городе насчитывается около 2,8 тыс. учреждений. «В течение первых трех лет будут переведены районные администрации, — отмечает Корабельников. — Дальше будем принимать решения по учреждениям, подведомственным отраслевым комитетам».

Чиновник напоминает, что подобный проект по переходу учреждений на использование «1С» через облако уже проходил в Москве. «Этот опыт изучали, в чем-то его повторяем, будем учиться на ошибках, — заверяет он. — Но при этом планируем, что у нас один и тот же подрядчик, который будет выбираться по конкурсу, будет разрабатывать как саму платформу, так и аналитическую систему».

Некоторые подробности проекта

По условиям вышеупомянутого тендера на создание системы, она должна включать подсистемы «Формирование сведений о показателях бюджетного (бухгалтерского) учета», «Аналитический (управленческий) учет», «Система информационного взаимодействия», «Система защиты информации».

Исполнитель проекта должен будет предоставить городу комплект программных продуктов «1С: Предприятие 8», обеспечивающий работу не менее 260 учреждений и 800 автоматизированных рабочих мест (АРМ), а также комплект «Парус-бюджет 8», обеспечивающий работу не менее 200 учреждений и 600 АРМ.

В состав «1С: Предприятие 8», обеспечивающих работу с использованием облачных технологий, должны быть включены решения «1С: Корпоративный инструментальный пакет 8», «1С: Технология публикации решений 1cFresh», «1С: Электронное обучение. Экзаменатор», «1С: Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия».

Соглашение «1С» и правительства Санкт-Петербурга

На следующий день после перезапуска тендера — 24 мая 2018 г. — в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Борис Нуралиев подписали меморандум о сотрудничестве в области ИТ.

По словам Полтавченко, рассматриваемые в рамках данного материала инициативы «находятся в русле стратегии по развитию технологий “умного города”, которые активно внедряются в Петербурге».

Как пояснил CNews Алексей Корабельников, подписанное соглашение касается не только создаваемой информсистемы, но и предполагает в перспективе проведение совместных мероприятий и конференций. «Рассчитываем на помощь “1С” как эксперта в бухгалтерском учете и ИТ», — подытожил он.