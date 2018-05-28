Власти Китая заставляют подешеветь оперативную память и SSD

Китайский регулятор совершил очередную попытку повлиять на ситуацию с растущими ценами на чипы памяти, которая отрицательно сказывается на производителях вычислительной техники внутри страны. Не так давно китайские антимонопольщики провели переговоры с Samsung, давшие определенные плоды. В этот раз целью чиновников стала американская компания Micron.

Отношения Китая с Micron

Антимонопольное бюро Министерства Торговли Китая провело встречу с представителями Micron Technology, американского производителя полупроводниковой продукции, наиболее известного благодаря своим микросхемам памяти DRAM и NAND, твердотельным накопителям (SSD), а также датчикам CMOS.

Согласно информации, опубликованной группой аналитиков DRAMeXchange площадки TrendForce, чиновники антимонопольного ведомства выразили озабоченность относительно непрекращающегося в течение нескольких кварталов роста цен на DRAM – микросхемы оперативной памяти для ПК и мобильных устройств. Вследствие этого китайские OEM-производители ПК начали испытывать серьезные трудности.

В настоящее время Китай является крупнейшим в мире покупателем чипов памяти, потребляя около 20% предложения мирового рынка NAND- и DRAM- микросхем. Приобретенная память используется при сборке ПК и мобильных гаджетов, затем поставляемых в том числе и на экспорт. Таким образом, текущая динамика цен на электронные компоненты оказывает существенное негативное влияние на индустрию в целом.

Китайские чиновники также обеспокоены попыткой Micron помешать JHICC, быстроразвивающемуся китайскому производителю чипов памяти, и UMC, третьему по величине тайваньскому поставщику микросхем, наладить совместное производство чипов на территории КНР.

В сентябре 2017 г. группа бывших сотрудников Micron тайно передала UMC технологии для выпуска памяти. После вмешательства Micron, Окружная прокуратура города Тайчжун провела проверку и по ее результатам вынесла обвинительное заключение в отношении UMC и замешанных в этом деле сотрудников. В ответ UMC и JHICC в январе 2018 г. подали на Micron в суд, обвинив ту в нарушении ряда патентов.

Иск содержал требование остановить производство и продажу продуктов, которые якобы нарушали патент. Помимо этого, от Micron потребовали денежной компенсации в размере $30 млн. и физического уничтожения уже готовой продукции и даже оборудования, использованного при ее производстве. Судебное разбирательство продолжается.

«Большая тройка» мирового рынка памяти

По данным DRAMeXchange, компании Samsung, Hynix и Micron вместе удерживают 95,4% рынка памяти. Из них на долю Micron приходится лишь 22,6%, в то время как Samsung и Hynix производят 44,9% и 27,9% всей памяти в мире.

Выручка, коэффициент рентабельности продаж и доля «большой тройки» на мировом рынке памяти

Китайские антимонопольщики неоднократно обращались к Samsung с целью повлиять на ценовую политику компании. Так, в январе 2018 г. чиновники провели встречу с руководством Samsung. Нельзя утверждать наверняка, но похоже, что переговоры возымели эффект – по итогам первого квартала 2018 г. цены на память LPDDR для мобильных устройств выросли всего на 3% вместо спрогнозированных экспертами 5%.

Проблема высоких цен на память волнует отнюдь не только китайского регулятора. В конце апреля 2018 г. американская юридическая фирма Hagens Berman подала коллективный иск в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии. В роли ответчика выступает «большая тройка». Юристы компании считают, что производители являются участниками картельного сговора. Стив Берман (Steve Berman), управляющий партнер Hagens Berman, прямо называет ситуацию на рынке памяти классической монопольной схемой ценообразования.