«Ростелеком» купил за 1,5 миллиарда «дочку» «Инфосистемы Джет», чтобы создать национального оператора кибербезопасности

«Ростелеком» за 1,5 млрд руб. купил одного из нишевых лидеров российского рынка информбезопасности — дочернюю структуру «Инфосистемы Джет», компанию Solar Security, родившуюся чуть более трех лет назад. На ее основе будет создан национальный оператор кибербезопасности России.

Полуторамиллиардные инвестиции «Ростелекома»

«Ростелеком» приобретает 100-процентную долю в созданной в 2015 г. отечественной компании, специализирующейся на кибербезопасности, Solar Security. Сумма сделки составит 1,5 млрд руб. Об этом заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. «Сделка потребовала одобрения ФАС, оно было получено», — отметил вице-президент оператора-монополиста Владимир Кириенко.

В результате покупки на базе Solar Security в «Ростелекоме» планируют создать национального оператора кибербезопасности России с долей отечественного рынка в сегменте SOC (Security Operation Center — центр управления ИБ-событиями) на уровне 86%. Главными предпосылками к его открытию в «Ростелекоме» называют участившиеся сверхмасштабные компьютерные атаки на бизнес-структуры и госорганы, а также взятый в России курс на цифровизацию экономики.

В Solar Security рассказали CNews, что все юридические формальности по вхождению компании в состав «Ростелекома» должны быть улажены до конца мая 2018 г., однако так называемые обязывающие документы между покупателем и продавцом уже подписаны.

На данный момент по данным ЕГРЮЛ и «Контур.фокус», доля Solar Security в 8,5% все еще принадлежит гендиректору организации Игорю Ляпунову, 43,2% — компании «Инфосистемы Джет», 48,3% — Александру Зисману.

Михаил Осеевский сообщил о покупке «Ростелекомом» компании Solar Security

Свою финансовую отчетность в Solar не раскрывают. По сведениям «Контур.фокуса» по итогам 2016 г. выручка компании составила 361,1 млн руб. при чистой прибыли в 22,8 млн руб.

Организационные вопросы

В Solar в разговоре с CNews сообщили, что одним из условий сделки стала договоренность о том, что сотрудники поглощаемой организации сохранят свои рабочие места. В частности, Игорь Ляпунов теперь займет должность вице-президента «Ростелекома» по кибербезопасности, оставив за собой должность гендиректора Solar Security.

Объединенная структура пока не имеет окончательно утвержденного названия. Ее штат с учетом дополнительно нанимаемых сейчас сотрудников превысит 350 человек. Из них порядка 200 человек — специалисты нынешнего Solar. Предполагается, что все эти работники физически разместятся в едином совместном офисе, но какая именно площадка их примет, еще не решено.

Новая структура сфокусируется на услугах для клиентов «Ростелекома». Среди них заявлены Почта банк, Тинькофф банк, МТС банк, платежная система «Мир», «СТС медиа» и др. В работе с ними планируется делать упор на российские ИБ-решения.

Направления деятельности создаваемого центра

Деятельность национального оператора кибербезопасности будет включать три направления: сервисы, собственные продукты и комплексные решения. Первое из них представляет собой набор сервисов информбезопасности «первого и лидирующего в России» коммерческого центра по защите от киберугроз Solar JSOC, интегрированных с ИБ-сервисами «Ростелекома».

Среди них мониторинг и реагирование на инциденты, расследование инцидентов, эксплуатация систем ИБ, контроль защищенности, защита внешних интернет-сервисов, предоставление инфраструктурных ИБ-решений из облака и пр.

Второе направление включает создание новых технологий и продуктов кибербезопасности, а также развитие и продвижение существующих решений Solar Security, обеспечивающих контроль коммуникаций сотрудников (DLP), автоматизацию контроля и управления правами доступа (IGA) и проверку защищенности исходного кода (SAST).

В рамках третьего направления Solar Security возьмет на себя разработку и внедрение комплексных проектов, таких как создание центров управления информационной безопасностью (SOC), корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА, обеспечение безопасности критичной информационной инфраструктуры (КИИ) и АСУ ТП, построение и эксплуатация комплексных систем защиты информации «под ключ».