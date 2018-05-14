«Убийца Oracle» подешевел для российских разработчиков в 13000 раз

До 31 октября 2018 г. российские разработчики приложений смогут приобрести СУБД Tibero по акционной цене 60 руб. за сокет. Годовая техподдержка при этом будет стоить 99 тыс. руб., для разработчиков она будет бесплатной. Производитель подчеркивает дешевизну своего предложения по сравнению с Oracle и легкость перехода с Oracle на Tibero.

Акционное предложение

Цена на лицензию СУБД Tibero в России и СНГ снижена до 60 руб. Об этом CNews рассказал Андрей Рева, исполнительный директор TmaxSoft СНГ, представляющей в России создателя СУБД Tibero, южнокорейскую компанию TmaxSoft.

Предложение действует в зоне присутствия TmaxSoft Россия и СНГ и адресовано компаниям-разработчикам ПО. Оно распространяется нересурсоемкие решения (до двух сокетов), то есть, в основном, на решения, создаваемые для среднего и малого бизнеса (СМБ). Акция действует до 31 октября 2018 г.

Обычная стоимость Tibero Standard Edition составляет $12,5 тыс. за сокет, с ограничением не более 2 сокетов на сервер. Таким образом, при курсе $62,5 руб. за $1 акционная цена на лицензию Tibero снизилась по отношению к обычной более чем в 13 тыс. раз.

Компания полагает, что акция поможет привлечь в России новых разработчиков для СУБД Tibero, либо побудит разработчиков к миграции существующих приложений на Tibero с других СУБД.

Как пояснил CNews Андрей Рева, в России у компании есть несколько заказчиков, работающих в сегменте enterprise, однако наблюдается нехватка клиентов из сегмента СМБ. Промоакция должна привлечь разработчиков, специализирующихся именно в этом сегменте.

Затраты на техническую поддержку

К лицензии за 60 руб. прилагается ее годовая техническая поддержка за 99 тыс. руб., включая НДС. Для разработчиков техподдержка бесплатна. Цены на поддержку СУБД для конечного заказчика устанавливает сам разработчик. Обычная цена годовой поддержки СУБД Tibero для разработчиков составляет $2250.

Автомобиль с символикой компании TmaxSoft

Как сообщил для сравнения Рева, стоимость годовой техподдержки СУБД Oracle Standard Edition 2 составляет $3850. При курсе в 65 руб. за $1 это даст 250250 руб., что делает предложение по техподдержке СУБД Tibero более выгодным. В июне TmaxSoft планирует провести глобальный запуск портала круглосуточной технической поддержки для разработчиков.

Компания полагает, что в общей сложности разработчик сможет сэкономить благодаря акции до 350 тыс. руб. на одной лицензии СУБД Tibero для односокетной конфргурации.

Чем занимается TmaxSoft

Основанная в 1997 г., южнокорейская компания TmaxSoft известна, прежде всего, как разработчик систем управления базами данных (СУБД) и межплатформенного программного обеспечения. В России представительство TmaxSoft открылось в 2013 г. одновременно с представительствами в Великобритании, Бразилии, Сингапуре.

Флагманский продукт компании — СУБД Tibero, экзотическое для России, но известное на своей родине решение. Сами разработчики называют ее «золотой серединой среди СУБД», подчеркивая высокую совместимость с СУБД Oracle и, в случае с Россией, независимость от американских и европейских санкций. В планах Tmaxsoft получение в ближайшей перспективе 10% мирового рынка СУБД.

Как и Oracle, Tibero использует язык PL/SQL, поэтому специалисты, ранее работавшие с Oracle, быстро переучиваются на работу с Tibero. Это особенно актуально для разработчиков приложений, логика которых запускается в самой СУБД, отмечают в TmaxSoft.



В России СУБД Tibero используется, в частности, в инфраструктуре Национальной системы платежных карт. Кроме того, известно об успешном тестировании Tibero в Федеральном центре информатизации Счетной палаты и об использовании сервера веб-приложений JEUS, разработанного TmaxSoft, на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. В числе прочих российских заказчиков TmaxSoft открытые источники называют МТС, Минобороны, Мосэнергосбыт, Банк России, Федеральную службу по тарифам и др.