«Ростелеком» потратит 1,3 миллиарда, чтобы стать «оператором для операторов» на селе

«Ростелеком» нашел способ обеспечить сотовую связь в глубинке. Компания предложила операторам «большой четверки» совместно использовать инфраструктуру, созданную в селах в рамках проекта устранения цифрового неравенства. Для этого «Ростелеком» закупит оборудование стоимостью 1,3 млрд руб.

«Ростелеком» закупает оборудование для сотовой связи в глубинке

«Ростелеком» объявил тендер на закупку оборудование, которое позволит компании предложить сотовым операторам использовать его инфраструктуру в сельской местности. Закупочная процедура касается инфраструктуры, создаваемой «Ростелекомом» в рамках проекта устранения так называемого цифрового неравенства (УЦН) и в рамках проекта обеспечения интернетом медицинских учреждений.

Закупка является рамочной, ее начальная стоимость составляет 1,3 млрд руб. Конкретные объемы строительства и финальная стоимость оборудования будут зависеть от переговоров с потенциальными заказчиками из числа сотовых операторов. «Ростелеком» хочет выбрать двух поставщиков, чтобы обеспечить защиту своих интересов.

Реализуя данный проект, «Ростелеком» станет «оператором для операторов». В результате должна будет появиться услуга Network as a Service (NaaS). В «Ростелекоме» добавили, что уже имеют опыт работы с операторами «большой четверки» по аутсорсингу их сетей на удаленных территориях, и сейчас ведут запрос котировок на работы по новому проекту.

Какая инфраструктура уже есть у «Ростелекома» в сельской местности

В 2014 г. государство в лице Россвязи заключило с «Ростелеком» 10-летний контракт на оказание универсальных услуг связи на сумму 163 млрд руб. Речь идет о работе на всей территории России таксофонов и пунктов коллективного доступа в интернет, а также о проекте УНЦ, в рамках которого во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек необходимо провести магистральные волоконнооптические линии связи (ВОЛС) со скоростью не менее 10 Мбит/с.

«Ростелеком» предложил «Билайну», МТС и «Мегафону» обеспечить сотовую связь в глубинке

На конец 2017 г. было построено 47 тыс. км ВОЛС, обеспечивающие связью 5,7 тыс. населенных пунктов. В них «Ростелеком» устанавливает бесплатную точку Wi-Fi и предлагает жителям подключения по проводным каналам.

Кроме того, в конце 2016 г. Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить высокоскоростным доступом в интернет все медицинские учреждения к 2019 г. Единым исполнителем по этому проекту также стал «Ростелеком», в прошлом году на эти цели планировалось выделить 5,5 млрд руб.

Как базовые станции подключить к расположенным за несколько километров антеннам

Теперь «Ростелеком» предлагает сотовым операторам «большой четверки» — «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн»), МТС, «Мегафону» и Tele2 — работать с указанной инфраструктурой одновременно. Это стало возможным после того, как несколько лет назад в нормативной базе появилось возможность для совместного использования сотовыми операторами активного радиооборудования и частот.

«Мегафон», МТС и «Вымпелком» уже строят в ряде регионов сети стандарта LTE путем совместного использования активного оборудования и частот. Для реализации же нынешней идеи «Ростелеком» закупает оборудование распределенной архитектуры радиоподсистемы (RRH). Оно состоит из головного и удаленных модулей, а также системы мониторинга.

Головной модуль преобразует сигнал базовых станций сотовых операторов в оптический сигнал, который идет по каналам «Ростелекома». Удаленный модуль преобразует оптический сигнал обратно в радиосигнал, который поступает на антенны, способные обслуживать сразу несколько сотовых операторов. «Ростелеком» также готов предложить сотовым операторам свои антенно-мачтовые сооружения.

Таким образом, «Ростелеком» готов обеспечить сотовым операторам подключение к их базовым станциям антенн, расположенных в километрах от них. Условия закупки подразумевают, что оборудование должно поддерживать одновременную работу сразу с четырьмя сотовыми сетями.

Также должна поддерживаться работа с различными технологиями сотовой связи — GSM, UMTS (3G), LTE (4G) и LTE-Advanced — и с различные диапазонами частот: 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2,1 ГГц и 2,6 ГГц.

Аналитики скептически смотрят на перспективы проекта

В «Вымпелкоме» не стали комментировать возможное сотрудничество с «Ростелекомом» по обеспечению сотовой связью глубинки. В пресс-службе МТС также отказались от комментариев. В пресс-службе «Мегафона» не ответили на запрос CNews к моменту публикации.

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин напоминает, что «Ростелеком» является совладельцем сотового оператора Tele2, причем с прошлого года идут разговоры о возможном установлении «Ростелекомом» контроля над Tele2. «При таком раскладе для остальных сотовых операторов сотрудничество с “Ростелекомом” будет инвестированием в будущую инфраструктуру конкурента», — опасается аналитик.

«Кроме того, в удаленной сельской местности небольшое число абонентов с невысоким уровнем платежеспособности, — добавляет Брюквин. — В то же время подобного рода проект можно было реализовывать в крупных городах в районах массовой застройки. Как правило, “Ростелеком” имеет инфраструктуры в новых домах, которую можно было бы предложить сотовым операторам для совместного строительства сетей».