Хроники импортозамещения: «Ростех» меняет СЭД Documentum на «российский» продукт, работающий на СУБД Microsoft

«Ростех» запланировал в течение года перейти с зарубежной СЭД ЕМС Documentum на решение отечественной компании «Синтеллект». Ее альтернативная СЭД включена в Реестр российского ПО, но без крайне серьезных доработок она не удержится там после первой же официальной проверки — по уточненным правилам отечественный офисный софт не может основываться на решениях Microsoft.

«Ростех» отказывается от Documentum

Госкорпорация «Ростех» решила отказаться от системы электронного документооборота (СЭД) на платформе ЕМС Documentum (американская разработка; с 2016 г. принадлежит канадской компании OpenText) в пользу формально российского решения, основанного на продуктах Microsoft.

Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок. С 20 апреля 2018 г. «Ростех» ищет подрядчика на создание и внедрение СЭД на базе платформы Tessa отечественной компании «Синтеллект». Начальная цена контракта выставлена на уровне 35,6 млн руб. Прием заявок на конкурс в электронной форме будут приниматься до 11 мая 2018 г. Подведение итогов намечено на 21 мая 2018 г.

При оценке заявок конкурсная комиссия в большей степени будет ориентироваться на предложенную цену. Удельный вес этого критерия составит 80%. Квалификации участника закупки отведен удельный вес в 20%. В рамках оценки этого критерия внимание будет уделяться обеспеченности компании-заявителя кадровыми ресурсами, а также наличию опыта по успешной поставке продукции сопоставимого характера и объема.

«Ростех» мигрирует с Documentum на условно российскую СЭД «Тесса» на базе Microsoft

Новая СЭД должна быть развернута в центральном аппарате «Ростеха», обеспечив работу не менее 2 тыс. пользователей, с условием одновременной активности не менее 50% от этого числа. Исполнение контракта рассчитано на 375 календарных дней с момента подписания договора.

В пресс-службе «Ростеха» на момент публикации не ответили на вопрос CNews, с чем был связан выбор корпорации в пользу решения «Синтеллект» Tessa.

Tessa — в Реестре российского ПО, но это не надолго

Платформа управления документами и бизнес-процессами Tessa («Тесса») с ноября 2016 г. включена в Реестр российского ПО при Минкомсвязи. Напомним, с 1 января 2016 г. российские госведомства в вопросах закупок софта обязаны в приоритетном порядке подбирать решения из этого Реестра. Приобретать зарубежное ПО чиновникам разрешено лишь в том случае, если они сумеют обосновать, что программы с требующимися им характеристиками в данном Реестре отсутствуют.

В контексте этого затеянная миграция «Ростеха» (хотя он не является госорганом и ориентироваться на Реестр не обязан) вполне вписывается в концепцию импортозамещения, курс на которую наша страна официально взяла в 2014 г.

Однако в описании рассматриваемой СЭД на сайте разработчика и в техзадании «Ростеха» говорится, что она имеет архитектуру, включающую СУБД на базе Microsoft SQL Server и сервер приложений на базе Microsoft Windows Server и IIS (Microsoft Internet Information Server).

Источник CNews, хорошо разбирающийся в принципах наполнения Реестра, прокомментировал редакции, что Tessa смогла попасть в Реестр в тот момент, когда в отношении него еще действовали старые правила. Тогда допускалось, что у «отечественного» продукта все системное окружение может быть иностранным.

«А вот по новым правилам такое уже не допускается», — говорит эксперт. Документооборот подпадает под категорию офисного ПО, и в отношении него применительно к Реестру в марте 2017 г. глава Правительства России Дмитрий Медведев утвердил дополнительные требования. Впоследствии положения этого документа были уточнены постановлением Правительства от 7 марта 2018 г. № 234

«По идее, Tessa следует исключить из Реестра, — уверен собеседник CNews. — Если только изготовитель не представит версию продукта, соответствующую новым правилам: переведет СЭД на две ОС из Реестра, сохранив способность работы под Microsoft Windows, добавит поддержку СУБД из Реестра, например PostgreSQL, и, если есть мобильная часть, добавит поддержку Sailfish OS — мобильной платформы на ядре Linux».

Без этих изменений Tessa может покинуть Реестр при первой же его плановой проверке, которая должна осуществляться раз в год, и к очередной из них подготовка в Минкомсвязи идет прямо сейчас.

«Внеочередная же проверка конкретно этого ПО может произойти, например, по факту обращения в Экспертный совет при Реестре какого-либо лица с жалобой на нарушение дополнительных правил, установленных для офисного ПО», — добавляет эксперт.

На момент публикации материала компания «Синтеллект» не ответила CNews, намерены ли разработчики дорабатывать свою СЭД под новые правила.

Что хочет получить «Ростех» от внедрения новой СЭД

Из техзадания «Ростеха» следует, что ему по итогам проекта миграции СЭД требуется система для комплексной автоматизации основных делопроизводственных процессов обработки документации и обмена информацией между участниками рабочих процессов в части учета, формирования и обработки единого электронного информационного документационного пространства.

К основным автоматизируемым делопроизводственным процессам относится формирование и обработка входящей/исходящей корреспонденции и внутренней документации, включая организационно-распорядительную (приказы, распоряжения и т. п.), служебную, а также документацию по договорам и доверенностям.

Для достижения поставленных целей требуется разработка и согласование в корпорации проектной документации, установка и наладка типовой версии системы, осуществление доработок типовой версии, перенос в систему данных из существующей СЭД, разработка эксплуатационной документации, запуск системы в опытную эксплуатацию, обучение ключевых пользователей, запуск системы в промышленную эксплуатацию, говорится в условиях закупки.