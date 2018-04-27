Создатели «Эльбрусов» выпускают процессор альтернативной архитектуры впервые за семь лет

Компания МЦСТ представила первую за многие годы микропроцессорную новинку на основе не собственной архитектуры «Эльбрус», а открытой архитектуры SPARC. Массовый выпуск намечен на 2019 г.

Новый альтернативный процессор МЦСТ

Российская компания МЦСТ, известная по разработке микропроцессоров линейки «Эльбрус», выпустила инженерные образцы процессора R-2000. Он представляет собой процессор класса RISC (с сокращенным набором команд), в котором реализована 64-разрядная открытая архитектура SPARC v.9, доработанная компанией. Информация об этом появилась на странице в Instagram одного из сотрудников МЦСТ и была подтверждена CNews представителями компании.

Архитектура SPARC (Scalable Processor Architecture — масштабируемая архитектура процессора) была разработана в середине 1980-х годов компанией Sun Microsystems, но спустя несколько лет ее спецификации стали общим достоянием. С 1989 г. развитием архитектуры занимается независимая некоммерческая организация SPARC International, продающая разработчикам лицензии на ее модификации.

SPARC была задумана как архитектура, сочетающая простоту набора команд и высокую скорость исполнения кода. В настоящий момент используется для процессоров, ориентированных на создание одноплатных встраиваемых ЭВМ и промышленных компьютеров.

Примечательно, что в последние годы все процессорные анонсы МЦСТ были связаны с реализацией архитектуры «Эльбрус» — «Эльбрус-2СМ» (2014 г.), «Эльбрус-4С» (2014 г.), «Эльбрус-8С» (2016 г.), «Эльбрус-1С+» (2016 г.). Представленная сейчас новинка станет первым выпуском МЦСТ процессора альтернативной архитектуры с 2011 г. Тогда свет увидел чип R-1000, выпущенный по технологии 90 нм.

Серийное производство R-2000, в котором будет задействована технология 28 нм, должно начаться в 2019 г.

Технические и организационные подробности

Процессор R-2000 имеет восемь ядер, работает на частоте 2 ГГц и обладает производительностью в 64 ГФЛОПС. Его потребляемая мощность составляет 25 Вт. В МЦСТ сообщили CNews, что он будет совместим с так называемым южным мостом КПИ-2 — контроллером ввода-вывода второго поколения собственной разработки компании, обеспечивающий скорость обмена данными с центральным процессором до 16 Гбайт/с.

Инженерный образец процессора МЦСТ R-2000

С учетом ранних презентаций изделия и заявленной технологии, непосредственный выпуск процессора станет осуществляться за пределами России (в нашей стране линий под 28 нм пока нет) — предположительно на тайваньской фабрике TSMC.

По данным консорциума «Союз», сформированного усилиями «Руссофта» в 2014 г. для импортозамещения программно-аппаратных комплексов для нефтегазового сектора, R-2000 создается МЦСТ по заказу Минобороны со сроками исполнения контракта с 2014 по 2018 гг.

В базе «Контур.фокус», где собраны данные из опубликованных на сайте госзакупок карточек контрактов, CNews не обнаружил сведений о соответствующем договоре Минобороны ни с МЦСТ, ни с другими связанными с компанией юрлицами. Это означает, что разработка либо была засекречена, либо Минобороны нарушило правила раскрытия информации о публичных госзакупках и не разместило сведения о контракте в официальной системе.

В МЦСТ от комментариев относительно характера и объемов финансирования проекта и круга потенциальных заказчиков процессора в разговоре с CNews воздержались.