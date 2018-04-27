Прибыль Microsoft превзошла прогнозы на 85%

Чистая прибыль Microsoft в последнем квартале составила $7,42 млрд, показав годовой рост на 35%. Сумма оказалась на 85% больше того, что предсказывали аналитики. Причина роста — спрос на облачные сервисы Azure, поступления от которых выросли на 93%.

Итоги квартала

Выручка компании Microsoft по итогам III кв. 2018 г., завершившегося 31 марта, составила $26,8 млрд, что на 16% больше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом чистая прибыль достигла $7,42 млрд, продемонстрировав годовой рост на 35%. Чистая прибыль на 85% превзошла результат, которые прогнозировали аналитики, опрошенные изданием Bloomberg.

На каждую акцию компании пришлось $0,95, что на 36% больше аналогичного показателя за предыдущий год. По итогам квартала Microsoft вернула акционерам $6,3 млрд в форме дивидендов и обратного выкупа акций — это на 37% больше, чем год назад.

После оглашения результатов квартала курс акций Microsoft особенно не изменился, но после того, как компания дала положительный прогноз на финансовый 2019 г. на встрече с аналитиками, ее бумаги выросли на 4%.

Причины роста

Bloomberg отмечает, что превзойти ожидания аналитиков Microsoft удалось благодаря высокому спросу на облачные вычисления со стороны корпоративных заказчиков и расширению функциональности в этом сегменте. «Microsoft оседлала волну спроса на свои облачные сервисы Azure, которые позволяют клиентам запускать и размещать приложения в дата-центрах компании», — пишет издание.

По итогам квартала выручка от Azure показала годовой рост на 93%, и подобная взрывная динамика наблюдается в этом сегменте на протяжении уже более чем 10 кварталов, пишет Bloomberg. Напомним, в IV кв. 2017 г. годовой рост Azure составил 97%. Общая выручка Microsoft от облаков сейчас находится на уровне $20 млрд в год, и, согласно прогнозам опрошенных Bloomberg аналитиков, в следующем году этот показатель должен удвоиться.

Выручка по сегментам

В подразделении Productivity and Business Processes по итогам квартала выручка выросла на 17%, достигнув $9 млрд. При этом выручка от коммерческих продуктов и облачных сервисов Office показала годовой рост на 14%. Драйвером роста в этом сегменте стал Office 365, продажи которого выросли на 42%. Потребительские продукты и облачные сервисы Office принесли компании на 12% больше выручки, чем в прошлом году. Количество потребительских подписок на Office 365 достигло 30,6 млн.

Прибыль Microsoft на 85% превзошла ожидания аналитиков

Выручка от соцсети LinkedIn продемонстрировала годовой рост на 37%. Количество пользовательских сеансов в соцсети выросло более чем на 30%. ERP и CRM-продукты и облачные сервисы Dynamics показали рост продаж на 17%. Драйвером роста стал Dynamics 365, поступления от которого увеличились на 65%.

Выручка подразделения Intelligent Cloud составила $7,9 млрд, что на 17% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Поступления от серверных продуктов и облачных сервисов показали рост на 20%, причем выручка Azure выросла на 93%. Корпоративные сервисы показали рост на 8%.

В подразделении More Personal Computing был зафиксирован рост выручки на уровне 13% до $9,9 млрд. Сегмент Windows OEM продемонстрировал рост на 4%, во многом за счет роста OEM Pro на 11%. Поступление от коммерческих продуктов и облачных сервисов Windows увеличились на 21%, в связи с ростом количества многолетних соглашений.

Выручка от игр выросла на 18%, основным драйвером здесь стали ПО и сервисы Xbox, показавшие рост на 24%. Выручка от Surface увеличилась на 32% в связи с особенностями динамики окончания жизненного цикла продуктов. Выручка от рекламы в поиске, не считая затрат на приобретение трафика, увеличилась на 16%.