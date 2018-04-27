Intel отложила массовое производство 10 нм до неопределенной даты

Гендиректор Intel сообщил, что компания сможет запустить 10 нм процессоры в массовое производство только в 2019 г. — возможно даже, во втором полугодии. Причина — низкий процент выхода полезной продукции. Одновременно компания объявила хорошие квартальные результаты.

Когда ждать 10 нм

Intel откладывает начало массового производства чипов по техпроцессу 10 нм до неопределенной даты в 2019 г. Об этом сообщил гендиректор компании Брайан Кржанич (Brian Krzanich) на собрании, посвященном оглашению финансовых результатов I кв. 2018 г. Отвечая на многочисленные вопросы по поводу 10 нм, он не исключил, что массовое производство начнется только во второй половине 2019 г.

Это не первый перенос даты — изначально Intel обещала запустить 10 нм процессоры в массовое производство в 2015 г. После нескольких объявление о задержке, датой их выхода на рынок какое-то время считался 2017 г. Далее компания сообщила, что начало производства следует ожидать во втором полугодии 2018 г.

Теперь сроки сдвинуты до 2019 г., а остаток 2018 г. Intel намерена потратить на совершенствование своих 14 нм процессоров. До конца года должны появиться чипы для ПК семейства Whiskey Lake и чипы для серверов Cascade Lake. По словам Кржанича, с момента выхода первого 14 нм процессора их производительность удалось повысить на 80%.

Результаты квартала

Задержка массового выпуска 10 нм чипов не помешало Intel огласить хорошие квартальные результаты. Выручка составила рекордные для первого квартала $16,1 млрд, что на 9% больше аналогичного показатели за предыдущий год. Чистая прибыль достигла $4,5 млрд, продемонстрировав годовой рост на 50%. На каждую акцию пришлось $0,93, что на 53% больше, чем год назад.

При этом выручка подразделения Client Computing Group составила $8,2 млрд, что всего на 3% больше, чем год назад. Хорошими квартальными результатами компания обязана подразделению Data Center Group, поступления от которого продемонстрировали годовой рост на 23% до $5,2 млрд.

Технические причины

В качестве причины новой задержки Кржанич указал недостаточный уровень выхода полезной продукции при производстве 10 нм чипов. «Мы думаем, что многовато откусили в данном случае [чтобы проглотить]», — отметил на собрании финдиректор Intel Боб Свон (Bob Swan).

Intel запустит 10 нм чипы в массовое производство только в 2019 году

По словам Кржанича, компания в целом способна производить такие процессоры, но пока в небольшом количестве. Гендиректор утверждает, что 10 нм чипы семейства Cannon Lake уже производятся и отгружаются заказчикам, но не уточняет, кому конкретно. Позднее в 2018 г. они начнут использоваться в дата-центрах, однако массовая отгрузка начнется только в 2019 г.

Кржанич настаивает, что с разработкой 10 нм проблем нет. «Если бы это были проблемы базовой функциональности, мы не смогли бы отгружать продукт», — заявил он.

Как пояснил Кржанич, сложность заключается, в частности, в том, что при переходе на техпроцесс 10 нм, коэффициент увеличения плотности составил 2,7 по сравнению с 14 нм. В то время как ранее, при переходе на 14 нм, он был равен 2,4. Крижанич обращает внимание, что в среднем по индустрии при переходе с одного уровня на другой коэффициент составляет 1,5-2. Intel уже осознала, какие трудности может повлечь за собой увеличение коэффициента, и при переходе на техпроцесс 7 нм намерена реализовать коэффициент на уровне 2,4.

При этом компания не собирается пропускать этап 10 нм и переходить сразу к производству процессоров по техпроцессу 7 нм. По словам гендиректора, около 80% капитального оборудования, которое используется в 14 нм производстве, можно задействовать в 10 нм производстве. Примерно тоже самое должно произойти при переходе от 10 нм к 7 нм.

Примечательно, что конкуренты Intel, такие как тайваньская компания TSMC, уже начинают производство чипов по техпроцессу 7 нм. Samsung массово производит по техпроцессу 10 нм такие популярные чипы, как Snapdragon 835, разработанные компанией Qualcomm. AMD на днях заявила, что начнет отгружать 7 нм чипы позже в 2018 г. Напомним, по характеристикам 14 нм процессоры Intel конкурируют с 10 нм решениями других производителей. Соответственно, 10 нм от Intel соперничают с 7 нм ее конкурентов.