Минкомсвязи серьезно меняет правила работы Реестра российского ПО

Правила наполнения Реестра российского ПО в ближайшее время изменятся по инициативе государства, в частности Минкомсвязи. Потенциально это может частично удовлетворить накопившиеся запросы рынка.

Новые правила для Реестра российского софта

Как стало известно CNews, в работе Реестра российского ПО при Минкомсвязи, а также одноименного Экспертного совета, отвечающего за его наполнение, могут произойти серьезные изменения.

Напомним, с 1 января 2016 г. российские госведомства в вопросах закупок софта обязаны в приоритетном порядке подбирать решения из этого Реестра. Приобретать зарубежное ПО чиновникам разрешено лишь в том случае, если они сумеют обосновать, что программы с требующимися им характеристиками в данном Реестре отсутствуют.

По словам замглавы Минкомсвязи Михаила Евраева, который недавно стал заместителем председателя Экспертного совета, в министерстве решили озаботиться вопросами открытости деятельности этого совещательного органа и принимаемых им решений. «Участники рынка — российские компании, которые хотят включить свое ПО в Реестр, должны понимать, по каким правилам эксперты принимают решения, и в случае несогласия с такими решениями, иметь возможность в очном режиме обосновать свою позицию перед экспертами», — отмечает он.

В этой связи Минкомсвязи предполагает ввести некую процедуру апелляции или досудебного разрешения разногласий между правообладателями и Экспертным советом. «Например, если в отношении одного и того же ПО второй раз принимается решения об отказе во включении ПО в Реестр, и правообладатель с этим не согласен, мы предполагаем приглашать правообладателя на Экспертный совет с тем, чтобы заслушав позиции всех сторон, принимать объективные и взвешенные решения», — говорит Евраев.

Реестр российского ПО Минкомсвязи и Совет при нем ждут перемены

Для реализации данного решения потребуется внести изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие работу Реестра и Экспертного совета.

«На самом деле это только один из вопросов, по которому мы хотим подготовить изменения, — добавляет Евраев. — Есть ряд других инициатив по работе Реестра, которые мы сейчас прорабатываем внутри министерства, и по результатам будем готовы вынести их на общее обсуждение».

Изменения критериев «отечественности» для ПО

Минкомсвязи — не единственное министерство, которое в ближайшее время может серьезным образом повлиять на работу Реестра и Совета. В утвержденной в 2017 г. госпрограмме «Цифровая экономика» по линии информационной безопасности предусмотрена «модернизация системы критериев для определения телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования российского происхождения и ПО». Ответственным за исполнение этого пункта программы в декабре 2017 г. наряду с Минкомсвязи были также определены Минэк и Минпромторг.

Позже, в соответствии с распоряжением Правительства от 29 марта 2018 г. данное мероприятие попало в разряд первоочередных, однако деньги на его реализацию были выделены только Минпромторгу.

Комментируя CNews положения вышеупомянутых документов и позицию Минкомсвязи относительно возможной модернизации критериев, Михаил Евраев сообщил, что решения по данной тематике еще только предстоит принять. «В настоящее время мы планируем провести серьезную работу по проверке сведений, содержащихся в Реестре, на предмет соответствия установленным требованиям к ПО, — рассказал чиновник. — Мы подготовили соответствующую методику проверки и планируем принять решение об ее утверждении на очередном заседании экспертного совета, которое планируется провести 26 апреля 2018 г. По результатам проверки мы сможем оценить общую ситуацию с работой Реестра и сделать выводы о необходимости или отсутствии таковой в части изменения критериев, по которым ПО включается в Реестр».

Действующие критерии и соображения рынка

В соответствии с действующими и утвержденными на самом высоком уровне критериями, чтобы софт считался отечественным, его российский правообладатель должен располагать исключительным правом на это ПО, программное обеспечение должно свободно обращаться и распространяться на территории РФ, сумма лицензионных и иных отчислений за год в пользу иностранных правообладателей должна составлять не более 30% выручки от реализации ПО, сведения о ПО и его содержание не должны составлять государственную тайну, исключительное право на ПО на территории всего мира и на весь срок действия должно принадлежать российским правообладателям.

С точки зрения управляющего директора разработчика и поставщика ИТ-решений для финансового сектора «Диасофт платформа» Константина Варова, данные критерии — результат компромисса, достигнутого между чиновниками и отраслью почти четыре года назад. «Для нынешней ситуации они, на мой взгляд, слишком мягки, — уверен он. — Многие уже включившие свои продукты в реестр компании готовы и к более жестким критериям».

В понимании Варова, это косвенно подтверждается уже принятым ужесточением критериев для офисного ПО, которое прошло почти без сопротивления со стороны отрасли.

«И есть ощущение, что есть еще куда ужесточать текущие критерии, например, полностью исключить возможность иностранного участия, еще сильнее снизить долю зарубежных отчислений, потребовать на уровне закона соблюдения определенных регламентов в случае использования СПО и т. д., — рассуждает он. — Хотя, разумеется, отдельные участники рынка будут совсем не рады такому развитию событий».

С тем, что правила ведения Реестра сейчас выглядят достаточно мягкими, согласен и директор по маркетингу группы компаний «Айти» Дмитрий Ведев. «Мы видим, что в него вошли и зрелые продукты, внедренные в сотнях и тысячах проектах, и фактически заказные разработки, которые внедрялись у одного или нескольких заказчиков, — говорит он. — Понять степень зрелости продукта напрямую из Реестра очень сложно».

«Да, текущие критерии слабые, — соглашается с коллегами управляющий директор компании «Росплатформа», российского разработчика средств серверной виртуализации и хранения данных Владимир Рубанов. — Например, они позволяют за российское выдавать "дикие" варианты open source без создания на территории страны достаточных условий технологической независимости и гарантии непрерывности поддержки и обновлений таких продуктов в условиях жестких санкций». При этом по данным Рубанова, вопросы ужесточения критериев уже рассматриваются не только в Минкомсвязи, но и в Аппарате Правительства, и в Центре компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

Напомним, упомянутый Центр был создан по поручению Президента России Владимира Путина, данное по итогам форума «Интернет-экономика» в январе 2016 г. Структура была создана на базе Института развития интернета, Ассоциации разработчиков ПО и Экспертного центра электронного государства. Директором Центра выступает Илья Массух — общественный деятель, президент Фонда информационной демократии, экс-замглавы Минкомсвязи.

Советник гендиректора «Базальт СПО» (разработчик дистрибутива ОС Linux) Алексей Смирнов, считает действующие критерии «отечественности» ПО простыми и проверяемыми, но тоже уверен, что к ним уже накопились вопросы, и в них есть что модернизировать.

«В частности, недостаточно определена ситуация в случае свободного ПО, — отмечает он. — Понятно, что на СПО-программы обычно ни у кого нет исключительных прав. С дистрибутивами Linux вопрос решается за счет того, что исключительное право есть на дистрибутив как на составное произведение. Но есть ГОСТ Р 54593-2011 "Информационные технологии. Свободное программное обеспечение. Общие положения", в котором помимо определения СПО сформулированы требования по наличию инфраструктуры разработки и инфраструктуры поддержки. Мне кажется, что СПО с полноценными отечественными инфраструктурами разработки и поддержки можно отнести к отечественному».

Свою мысль он поясняет наблюдением, что практически любая — как свободная, так и проприетарная — нетривиальная программа использует чужие компоненты, например стандартные библиотеки. Эти компоненты получены на разных юридических основаниях и под различными лицензиями. Важно только, чтобы они для разработанной на их базе программы позволяли распространять ее без каких либо ограничений, в том числе по территории или по области применения, позволяли дорабатывать и модифицировать разработанную программу, имелась не только юридическая, но и технологическая возможность доработки и модификации, которая подтверждается наличием соответствующей инфраструктуры, а также наличием уже сделанных существенных доработок.

«Если все это есть у российского резидента, то значит его ПО вполне отечественное, — заключает Смирнов. — И предлагаемое улучшение на самом деле не сводится к объявлению свободных программ отечественными. Для проприетарных программ анализ лицензионных ограничений должен быть практически тот же».

Деятельность Совета и работа Реестра чуть не застопорились

В контексте описанных в начале материала грядущих для Реестра перемен, отметим, что совсем недавно отрасль была обеспокоена вопросом, не будет ли свернут этот проект вовсе. Дело в том, что с 26 декабря 2017 г. по 27 марта 2018 г. в работе Экспертного совета при реестре произошел самый длительный перерыв за всю его историю. В течение трех месяцев Минкомсвязи не инициировало никакой активности, хотя ранее голосования экспертов за включение продуктов в Реестр (хотя бы заочные) проводились с периодичностью от одного до трех раз в месяц.

Именно на этот период простоя пришлась скандальная история, в которой ответственный секретарь Совета и директор департамента высоких технологий Минкомсвязи Салават Мигранов покинул свои посты из-за конфликта с замминистра Алексеем Соколовым — на тот момент также членом Совета, заместителем его председателя. Более того, в январе 2018 г. Тверской районный суд зарегистрировал два иска Мигранова к Минкомсвязи, связанных «с иными спорами, вытекающими из трудовых отношений».

В Минкомсвязи не прокомментировали CNews причины простоя Совета. На вопрос о дальнейшей периодичности его работы Михаил Евраев сообщил, что в соответствии с положением о Совете, утвержденном приказом министерства от 20 июня 2016 № 269, его очные заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

«Очередное заседание экспертного совета запланировано на 26 апреля 2018 г. Далее будем проводить заседания по мере необходимости, где-то раз в месяц, — говорит Евраев. — И мы будем стараться проводить заседания Экспертного совета в очном режиме, чтобы сделать процедуру принятия решений по включению ПО в реестр более прозрачной и открытой».

Полную прозрачность работе Совета не вернут

В части затронутой замминистра темы прозрачности работы Совета ситуация в последний год выглядит явно неоднозначной. Напомним, что в середине апреля 2017 г. CNews стало известно о том, что Минкомсвязи обязало членов Совета подписать документ о неразглашении аспектов своей работы.

Документ запрещает экспертам транслировать во внешний мир практически любую информацию о деятельности Совета. В первую очередь ограничения затрагивают содержание и экспертные оценки заявок на включение тех или иных продуктов в Реестр. Также перестали быть достоянием общественности и круг коллективно обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, и характер принятых по ним решений.

В Минкомсвязи год назад это новшество объяснили желанием обезопасить экспертов от внешнего давления заинтересованных лиц. В то же время, по данным редакции, на этот шаг в министерстве во многом пошли из-за ряда состоявшихся накануне публикаций CNews на острые, связанные с работой Совета темы, которые чиновники восприняли весьма болезненно.

Сейчас Михаил Евраев сообщил CNews, что в Минкомсвязи понимают важность открытости деятельности Экспертного совета и принимаемых на нем решений. Однако в качестве меры по повышению прозрачности чиновник привел только вышеупомянутый готовящийся к запуску механизм, предоставляющий разработчикам возможность в очном режиме обосновать свою позицию перед экспертами Совета.

История создания Реестра

Напомним, закон, предусматривающий создание Реестра российских программ, а также возможность ввода ограничений на использование зарубежного ПО в органах госвласти, Президент России Владимир Путин утвердил в июне 2015 г. Конкретное ограничительное постановление Правительства премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в ноябре 2015 г.

Первые продукты, официально признанные государством «отечественным софтом», появились в Реестре в феврале 2016 г.