Крупнейший в мире производитель чипов для смартфонов выгонит на улицу тысячи работников
Qualcomm начала масштабное сокращение штата, которое затронет около 1,5 тыс. сотрудников. Цель компании — снизить затраты на $1 млрд. Такое обещание она дала акционерам в январе, когда противостояло захвату со стороны Broadcom.
Qualcomm сокращает штат
Qualcomm начала масштабное сокращение штата в рамках программы экономии, цель который — снизить затраты на $1 млрд. По сведениям источников Bloomberg, в результате сокращения работы может лишиться до 1,5 тыс. сотрудников. Телеканал ABC 10 News, базирующиеся в Сан-Диего, США, то есть в том же городе, что и сама Qualcomm, также заявляет об увольнении более 1 тыс. работников, со ссылкой на собственные источники.
Сокращения затронут как временных, так и постоянных работников. Qualcomm сообщила, что сначала рассматривала другие схемы снижения расходов, которые не предполагают увольнения сотрудников. Однако впоследствии было принято решение о сокращении штата ради долговременного роста и блага акционеров.
В настоящий момент Qualcomm является самым крупным в мире производителем чипов для мобильных устройств с долей рынка 42% по данным Counterpoint Research. Глобальный штат Qualcomm по состоянию на сентябрь 2017 г. насчитывал 33,8 тыс. постоянных и временных сотрудников. Около 3,3 тыс. из них были наняты в течение 2017 финансового года.
Выручка вендора в финансовом 2017 г., который завершился в сентябре, составила $22,3 млрд, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль составила $2,5 млрд, показав годовой спад на 57%.
Сокращения в Калифорнии
Все упомянутые сокращения будут проведены в основном в родном штате Qualcomm — в Калифорнии, где у компании есть крупные офисы в Сан-Диего и Сан-Хосе. Но Bloomberg пишет, что это только часть более обширной программы сокращения персонала. Первые увольнение прошли в среду, 18 апреля. Все уволенные сотрудники получают полагающиеся в таких случаях выплаты.
На данный момент Qualcomm подтвердила факт сокращений, но не назвала количество работников, которые будут уволены. Однако компании придется раскрыть точное число, поскольку в Калифорнии сокращение более чем 50 сотрудников требует заполнения и подачи властям специальной юридической формы WARN. Этот документ обычно оповещает работников о грядущих увольнениях задолго до их начала. Однако на данный момент форму WARN компания еще не подала.
Попытка захвата со стороны Broadcom
Напомним, в январе Qualcomm пообещала акционерам снизить затраты на $1 млрд. Программа экономии стала частью усилий компании по противостоянию конкурирующей сингапурской Broadcom, намеревавшейся выкупить Qualcomm. В последние годы американская компания испытывает трудности — продажи падают с 2015 г., в финансовом 2018 г. прогнозируется их снижение на 3%.
В ноябре 2017 г. CNews писал, что Broadcom предложила купить Qualcomm за $130 млрд. Приобретя компанию, Broadcom должна была превратиться в третьего по величине игрока на рынке полупроводников, после Intel и Samsung. Объединенная компания стала бы поставщиком целого набора компонентов, жизненно важных для производства смартфонов.
Сделка должна была стать самым крупным приобретением в истории электронной отрасли. Она затмила бы приобретение производителем техники Dell компании EMC за $67 млрд в 2015 г.
Qualcomm не собиралась принимать предложение Broadcom, полагая, что покупатель намерен купить ее дешевле настоящей цены на фоне санкций со стороны регуляторных органов по всему миру и тяжбы с Apple. Впоследствии Broadcom выдвинула ряд новых предложений, снизив цену сначала до $121 млрд, а потом до $117 млрд.
Однако президент США Дональд Трамп (Donald Trump) издал президентский указ, блокирующий эту сделку. В качестве причины запрета он указал соображения национальной безопасности. Получив несколько отказов, Broadcom попыталась провести в совет директоров Qualcomm новых членов, благосклонно настроенных по отношению к покупке. Помимо запрета сделки, указ Трампа дисквалифицировал соискателей, предложенных Broadcom на места в правлении Qualcomm.