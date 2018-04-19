Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в ритейл». Рынок растет как в 2014 г.

Выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл в 2017 г. увеличилась на 22,7% и практически достигла показателя 2014 г. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «Крупнейшие поставщики ИТ в ритейл», опубликованного CNews в рамках обзора « ИТ в ритейле 2018 ». Среди основных ИТ-задач отрасли расширение каналов продаж, внедрение технологий, направленных на удержание имеющихся и привлечение новых клиентов, сокращение затрат. Одновременно на рынке появляются первые проекты с использованием технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

Рынок растет, темпы все выше

По итогам 2017 г. выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл выросла на 22,7% с p39,98 млрд до p49,1 млрд. Таким образом, темпы роста отрасли практически вернулись к показателю 2014 г., когда они составляли 25,4%. Порог входа в рейтинг в 2017 г. составил p250 млн, что почти на 30% больше, чем годом ранее.

Совокупная выручка пятерки лидеров рейтинга составила 70% от совокупной выручки всех его участников, что несколько выше традиционного показателя 60%. Это произошло благодаря почти трехкратному увеличению выручки компании «Атол», занимавшей в прошлом году пятое место, а теперь переместившейся на первое. Причина такой трансформации очевидна – «Атол» является одним из крупнейших участников инициированного ФНС России и стартовавшего в 2017 г. процесса перехода на онлайн-кассы. В пятерке лидеров также Softline (p10,7 млрд), Maykor (p5,8 млрд), ЦФТ (p2,8 млрд), «Инфосистемы Джет» (p2,3 млрд).

Динамика рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в ритейл»

Источник: CNews Analytics, 2018





Новые задачи ИТ в ритейле

Безусловно, самым значительным событием прошедшего года стали модернизация и замена парка ККМ в соответствии с требованиями 54-ФЗ. Огромный объем задач по модернизации касс отразился на общих тенденциях ИТ-рынка: большинство ритейлеров в 2017 г. не спешили начинать параллельные проекты.

Теперь у них появилась возможность заняться и другими актуальными для бизнеса проблемами. Речь идет, в первую очередь, о расширении каналов продаж. Вторая задача ритейлеров – удержание уже существующих и привлечение новых клиентов путем сбора максимально возможного количества информации о клиентском опыте, ее анализ (большие данные) и формирование программ лояльности, запуск промоакций, помогающих увеличить продажи.

Крупнейшие поставщики ИТ в рознице 2017

№ 2017 № 2016 Название организации Город Совокупная выручка от проектов в рознице в 2017 г. (включая НДС, в тыс.руб.) Совокупная выручка от проектов в рознице в 2016 г. (включая НДС, в тыс. руб.) Рост выручки 2017/2016, в % 1 5 Атол* Москва 12 764 400 3 434 692 272% 2 1 Softline Москва 10 752 132 8 900 000 21% 3 2 Maykor Москва 5 833 639 5 592 567 4,3% 4 3 ЦФТ Москва 2 783 664 3 948 712 -29% 5 7 Инфосистемы Джет Москва 2 308 854 1 943 291 19% Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

Еще одна важная задача – автоматизация вспомогательных бизнес-процессов, которая повысит эффективность работы и сократит затраты, таких как прогнозирование спроса и автоматизированный заказ товаров, а также управление ценообразованием.

Наиболее продвинутые ритейлеры делают первые шаги навстречу технологиям искусственного интеллекта. Не утихают страсти вокруг «умных» магазинов. Также ритейлеры активно внедряют интернет вещей в различные виды хозяйственной деятельности.

Медленно, но верно завоевывают рынок ритейла технологии виртуальной реальности. Ритейлеры всех масштабов активно переходят в облака. Особенно востребован в России их гибридный вариант, когда часть информационных ресурсов заказчика расположена на локальных мощностях, а часть – в облаке. Это позволяет существенно сократить затраты, повысить безопасность и сделать ИТ-инфраструктуру более гибкой – например, перераспределять ее в период пиковых нагрузок.

Очевидно, что все сказанное выше имеет отношение по большой части к крупным и средним сетевым магазинам. Тем не менее, всеобщая цифровизация да еще и при наличии стимулов со стороны государства не могла не сказаться и на небольших розничных предприятиях, где пока еще стоит задача навести порядок в учете.