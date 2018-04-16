Таинственная компания-банкрот отбирает у «Юлмарт» полмиллиарда за SAP

Загадочная компания-банкрот, которую недавно суд обязал выплатить российскому SAP долгов и процентов почти на 400 млн руб., теперь сама выиграла судебный иск на 463 млн руб. к онлайн-ритейлеру «Юлмарт», причем по делу о контрактах на сопровождение как раз таки ПО SAP.

Проигрыш «Юлмарта» в суде

Находящемуся в глубоком управленческом и финансовом кризисе онлай-ритейлеру «Юлмарт» придется расстаться еще с 463 млн руб. Эти деньги Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил выплатить в пользу компании «Кибер системы». Данной организации удалось убедить служителей Фемиды в том, что «Юлмарт» задолжал ей 343 млн руб. и накопил за время просрочки расчетов неустойку в размере 120 млн руб.

Как следует из судебных документов, иск «Кибер систем» был подан 14 ноября 2017 г. и затрагивал финансовые отношения сторон, возникшие в рамках двух контрактов на сопровождение «Кибер системами» ПО SAP в «Юлмарте». Одно из соглашений было заключено 1 ноября 2014 г. Второе — 30 декабря 2015 г. Подробности этих соглашений в публичном доступе не представлены.

«Наличие указанной задолженности фактически признано стороной ответчика, о чем свидетельствует подписание акта сверки расчетов между сторонами по состоянию на 1 апреля 2017 г.», — говорится в заключении суда. В этой связи претензии истца были удовлетворены в полном объеме. На обжалование судебного решения у ответчика есть месяц.

У «Юлмарта» отсудили почти полмиллиарда рублей

На вопросы CNews относительно того, намерен ли «Юлмарт» воспользоваться правом на обжалование, пресс-служба компании не ответили. Что касается «Кибер систем», то у этой организации не существует полноценного сайта, и обнаружить ее актуальные контактные данные не представляется возможным.

Истец-победитель — банкрот

Напомним, что с 27 декабря 2017 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает заявление «Кибер систем» о собственном банкротстве. На заседании 5 апреля 2018 г. суд признал заявление компании обоснованным для введения в отношении «Кибер систем» так называемой процедуры наблюдения и утвердил временным управляющим организации Ивана Зенкина, члена Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада.

Рассмотрение дела об окончательном признании «Кибер систем» банкротом намечено на 9 августа 2018 г.

«Кибер системы» недавно проиграли в суде SAP

Другой примечательный аспект этой истории связан с тем, что с октября 2017 г. по март 2018 г. «Кибер системы» были участником еще одного многомиллионного разбирательства, но уже в качестве не истца, а ответчика. Более того, претензии к компании были выдвинуты со стороны не кого-либо, а российского представительства SAP.

В ходе рассмотрения иска зарубежному вендору удалось убедить судей, что «Кибер системы» задолжали ему 356,1 млн руб. и накопили на эту сумму 36,6 млн руб. процентов — суммарно 392,7 млн руб.

Как следует из судебных документов, непогашенные долги у «Кибер систем» возникли в контексте заключенного с SAP 17 марта 2014 г. соглашения в рамках партнерской программы SAP — PartnerEdge. В соответствии с этим документом, немецкая компания предоставляла «Кибер системам» права использования ПО SAP для третьих лиц, а также оказывала, в том числе, услуги по сопровождению этого софта. В марте 2018 г. российской пресс-службе SAP в разговоре с CNews от каких-либо комментариев в отношении этого дела отказались.

Аналогичным образом пресс-служба компании повела себя и сейчас. Вопрос CNews о связанности двух упомянутых в этом материале дел и о возникновении задолженности «Кибер систем» перед SAP из-за задолженности «Юлмарта» перед «Кибер системами» SAP оставила без комментариев.

Череда проблем «Юлмарта»

Напомним, 28 марта 2018 г. CNews писал о том, что ФАС возбудила в отношении «Юлмарт» дело об административном правонарушении. Онлайн-ритейлер не смог ответить на запрос ведомства в рамках дела о завышении цен на смартфоны LG из-за отсутствия гендиректора.

Упомянутый гендиректор отсутствует у организации с лета 2016 г., когда эту должность покинул Сергей Федоринов. Тогда же у ритейлера начался конфликт акционеров. Одной из противоборствующих сторон является группа мажоритарных акционеров — Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, другой — миноритарный акционер Михаил Васинкевич.

В рамках разбирательства стороны обменялись чередой судебных исков. В числе прочего были поданы несколько исков о банкротстве «Юлмарт». Также в Санкт-Петербурге было введено наблюдение в одной из структур «Юлмарт» — «Юлмарт РСК».

На Кипре были арестованы активы головной структуры «Юлмарт» — Ulmart Holdings. Кроме того, Арбитражным судом Санкт-Петербурга был наложен арест на имущество Васинкевича на сумму 555 млн руб.

Судиться с «Юлмарт» стали и кредиторы, включая Сбербанк, который потребовал у ритейлера вернуть долги на сумму 1,5 млрд руб. Также банк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. В рамках данного заявления Дмитрий Костыгин был заключен под домашний арест. На данный момент ограничения с Костыгина сняты, но суд может снова вернуть предпринимателя под домашний арест.