Московские автобусы научились принимать оплату через смартфон

Автобусы, курсирующие по трем маршрутам в центре Москвы, с 15 апреля смогут принимать плату за проезд бесконтактным способом. Для этого достаточно будет приложить банковскую карту или смартфон к валидатору. Проезд в этом случае обойдется на 15 руб. дешевле, чем покупка транспортной карты у водителя.

Бесконтактная оплата в автобусах

С 15 апреля 2018 г. в городских автобусах Москвы можно будет бесконтактно оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона. Необходимой техникой будут оборудованы 50 автобусов, следующие по маршрутам №904, №904к и №М1, по которым осуществляются перевозки в центре города. Об этом сообщила мэрия Москвы на своем сайте.

Чтобы обеспечить возможность бесконтактной оплаты проезда, в автобусах будут установлены валидаторы нового образца, расположенные рядом с кабиной водителя. Для совершения оплаты к валидатору нужно приложить банковскую карту или смартфон. При этом карта должна поддерживать технологии PayPass или PayWave, а смартфон — Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay. Опознать автобусы, где установлены такие валидаторы, можно будет по специальному стикеру, наклеенному при входе.

Этот способ оплаты поможет москвичам сэкономить — разовый проезд в автобусе обойдется в 40 руб., что на 15 руб. дешевле покупки транспортной карты у водителя. По словам директора службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилла Кислякова, до конца 2018 г. новые валидаторы будут установлены в Москве еще на 2 тыс. транспортных средств.

Другой транспорт

В некоторых других видах городского транспорта Москвы уже реализована возможность бесконтактной оплаты проезда с помощью кредитки или смартфона. В частности, в ноябре 2017 г. она появилась в трамваях, следующих по маршрутам №6 и №27.

Бесконтактная оплата проезда в автобусах будет осуществляться через валидаторы нового образца

Бесконтактная оплата проезда с помощью банковской карты или смартфона с функцией NFC может быть осуществлена во всех кассах московского метрополитена и на турникетах со считывателями, которыми оборудованы 80 станций, а также у мобильных кассиров, которые дежурят в вестибюлях некоторых станций. Безналичный расчет также возможен в 1,2 тыс. билетных автоматов метро. По словам заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в 2018 г. бесконтактная система оплаты проезда будет внедрена на всех станциях метро.

По данным мэрии города, к безналичному или бесконтактному способу оплаты проезда в метро с помощью банковской карты или смартфона прибегает более 30% пассажиров. В ноябре 2017 г. мэрия отметила рост доли таких пассажиров с 16% в 2016 г. до 33%.

Связанная с метрополитеном линия железнодорожного сообщения Московское центральное кольцо также предоставляет возможность оплаты проезда с помощью банковской карты или смартфона на всех станциях — в кассах, билетных автоматах и через турникеты.

В августе 2017 г. мэрия сообщила, что к этому способу оплаты прибегает около трети пассажиров МЦК.