«Умный город» возвращается в «Цифровую экономику»

В программу «Цифровая экономика» может вернуться раздел «Умные города». Проект документа подготовлен «Ростелекомом» при поддержке Минстроя. В «умных городах» обещан беспилотный транспорт, транспортное моделирование, строительство с использованием BIM-технологий, дистанционный сбор данных с датчиков ЖКХ и заключение сделок по недвижимости в электронной форме.

«Умные города» для «Цифровой экономики»

В Минстрое состоялась презентация проекта раздела программы «Цифровая экономика», посвященная разделу «Умный город». Соответствующий документ (имеется в распоряжении CNews) был подготовлен «Ростелекомом» при участии отраслевого сообщества.

Первый проект программы «Цифровая экономика», представленный Минкомсвязи в мае 2017 г., уже содержал раздел «Умный город». За содержание раздела отвечал «Ростелеком». В августе 2017 г. в последний момент перед утверждением программы Правительством, «Умный город» из нее неожиданно исчез наряду с рядом других разделов.

В 2018 г. правительственная подкомиссия по цифровой экономике одобрила включение в программу ряда новых разделов, включая тот же «Умный город». Новая версия раздела основана на предыдущей версии раздела с добавлением пожеланий от Минстроя.

Из чего будет состоять «Умный город»

Дорожная карта состоит из шести разделов. Раздел «координация реализации» подразумевает создание центра компетенций развития «умных» городов, библиотек решений и стандартов и механизмов быстрого тиражирования лучших практик.

В разделе «Умное ЖКХ» говорится о развитие топливно-энергетических и водных ресурсов, информационных ресурсов и сервисной экономики. В разделе «Цифровое строительство» говорится о создании цифровых моделей зданий и сооружений, об управлении экономикой жизненного цикла и о территориальном планировании.

Раздел «Транспорт» предполагает реализацию транспортного моделирования и создание умной транспортной инфраструктуры. Раздел «Доступная, экологическая и безопасная среда» предполагает решение задач в сфере экологии и управления отходами, безопасности, информировании о городских процессах и вовлечение горожан в принятие решений.

Плановые показатели проекта раздела «Умные города» программы «Цифровая экономика»

Показатели и индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Координация реализации направления "Умный город" Количество «умных» агломераций (количество агломераций), шт. - 2 2 2 2 5 Количество городов концепции «Умные города России», - участников ТОП-10 Рейтинга «Умных городов стран ЕАЭС» - 5 5 6 6 6 Количество городов концепции «Умные города России», вошедших в ТОП-50 приоритетных международных рейтингов по направлению «Умный город» - 3 3 4 5 6 «Умное» ЖКХ Доля новых потребителей (в том числе домохозяйств в новостройках) и потребителей, заменивших приборы учета в течение 2018-2020г. (в том числе в ходе капитального ремонта), которые применяют приборы дистанционного учета потребления тепло-, энерго- и коммунальных ресурсов, % - 50 90 90 90 95 Доля выездных проверок контрольно-надзорных органов с целью контроля объектов генерации и распределения ТЭР и коммунальных ресурсов по сравнению с 2018 годом, % - -5 -10 -15 -20 -30 Доля заявлений на подключение к сетям электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, поданных в электронном виде, % 5 40 50 60 70 90 Доступная, комфортная и безопасная для здоровья граждан окружающая среда Уровень загрязнения по основным загрязнителям атмосферного воздуха в городах концепции «Умные города России», по сравнению с 2018 годом, % - - 5 10 10 20 Охват населения цифровыми сервисами информирования о состоянии окружающей среды, % - - 10 25 40 50 Количество городов концепции «Умные города России», в которых 75% решений об управлении городским ресурсами принимается с использованием интегрированной цифровой платформы управления, шт. - - - - 15 50 Доля пользователей цифровых сервисов городов концепции «Умные города России», функционирующих с использованием городских открытых данных (доля городского населения), % - 10 15 20 20 25 Доля решений, принятых с участием граждан городов концепции «Умные города России», о развитии и функционировании городов путем электронного голосования - 10 20 50 70 90 Количество городов концепции «Умные города России», в которых проводят на регулярной основе мониторинг общественного мнения и удовлетворенности граждан уровнем качества жизни с использованием цифровых сервисов анализа в социальных сетях, группах мессенджеров и блогах 10 50 50 50 50 50 Инновационная инфраструктура Годовой объем налоговых и таможенных платежей резидентов технопарков в бюджеты всех уровней на 1 кв. метр занимаемой площади вырос по сравнению с 2018 годом, % - 15 23 35 50 60 Количество патентных заявок на изобретения в «умных» городах в год в расчете на 10 тыс. человек, шт. - 1 1 2 2 3 Цифровое строительство и территориальное планирование Доля проектируемых объектов недвижимости, проходящих проверки на соответствие требованиям и нормативам без участия человека (от общего количества проектируемых объектов), % 10 20 30 50 70 90

Источник: CNews Analytics

В разделе «Инновационная инфраструктура» говорится о следующих направлениях: правовые и технологические «песочницы», технопарки и инновационные территориальные кластеры и центры трансфера технологий и защиты интеллектуальной собственности.

Что будут представлять из себя «умные города» к 2024 году

Предполагается, что к завершению программы в 2024 г. в пяти российских городах будет внедрен беспилотный транспорт, в 10 городах будет запущено внедрение транспортного моделирования, в таком же количестве городов будут внедрены новые модели управления перераспределения собираемых налогов и 25 городов будут соответствовать рекомендациям «умной» городской среды.

40% всех строящихся объектов недвижимости будут строиться с применением BIM-технологий (Building Information Modeling - информационное моделирование зданий), половина всех сделок по аренде и купле-продаже недвижимости будет заключаться в электронной форме с использованием «умных» контрактов, 70% домохозяйств будут использовать дистанционные приборы учета ресурсов, а 80% жителей «умных» городов будут удовлетворены результатами цифровой трансформации.

Уровень надежности снабжения ресурсами ТЭК и ЖКХ повысится в полтора раза. На 30% будет сокращена доля выездных проверок контрольно-надзорных органов, в два-три раза сократится число аварий в жилищно-коммунальных системах от уровня 2017 г., а смертность от ДТП в российских городах снизится в 10 раз от уровня 2017 г.

Как будут координироваться создание «умных городов»

CNews изучил подраздел проекта плана, связанный с «координацией мероприятий». В рамках документа предполагается сформировать детализированную концепцию «Умные города России» и план ее реализации. С этой целью в III квартале 2018 г. будет проведено исследование аспектов жизнедеятельности российских городов: экологического, социо-демографического, климатического, криминогенной обстановки, городской инфраструктуры, экономического и т.д.

По результатам исследования будут определены основные категории российских городов. Затем будут сформированы перечень городов из различных категорий, участвующих в реализации концепции «умного города», и перечень ключевых цифровых технологий, необходимых для реализации соответствующих мероприятий.

Будет разработан проект пакета методических документов и базы знаний по направлению «умный» город и обеспечено их продвижение на международных площадках. В том числе будут определены ключевые приоритеты и принципы жизнедеятельности в «умном» городе, агрегированы готовые решения успешных практик для тиражирования и масштабирования, разработаны принципы отбора решений для пилотных проектов и тиражирования в регионах, а также разработаны этапы внедрения с учетом анализа технологической зрелости регионов.

До конца 2018 г. будет разработана концепция «Умные города России» и соответствующий план мероприятий, которая будет корректироваться на ежегодной основе. Во II квартале 2019 г. будет разработана онтологическая модель деятельности «умного» города, представляющая структурированное описание объектов/субъектов «умного» города, отношений между ними в процессе делового оборота в пространстве и во времени, включающая систему базисных концептов и понятий, необходимых для разработки стандартов, методик и рекомендаций по системе показателей «умного» города.

Для реализации мероприятий направления «Умный город» на федеральном уровне будет создан специализированный институт (Центр компетенций «Умный город») с функциями координации, контроля и методической поддержки реализации соответствующих мероприятий.

Заместитель главы Минстроя Андрей Чибис говорил, что такой центр будет создан на базе его ведомства. В том числе будет создан портал «База знаний» «Умный город» в качестве единой площадки для обмена опытом и взаимодействия участников реализации направления.

Будет обеспечено взаимодействие федерального Центра компетенций с региональными центрами в части успешных решений и лучших практик управления городским хозяйством, установлены отношения центра с ведущими международными и зарубежными организациями по тематике «умных» городов и обеспечено участие центра в выработке стандартов, включая обеспечение доступа центра к международным базам знаний и рейтинговым системам по направлениям «Умный город».

Российские «умные города» в международных рейтингах

Для российских городов планируется обеспечить «достойное место» в международных рейтингах по направлению «Умный город». С этой целью будет проведен анализ существующих международных рейтингов и индексов по данному направлению. Для субъектов федерации и органов местного самоуправления будут разработаны и доведены рекомендации по участию в соответствующих рейтингах и индексах.

Параллельно, совместно со странами-участниками ЕАЭС (Евразийское экономическое сообщество), будет разработан и внедрен рейтинг «умных» городов на пространстве ЕАЭС. Первый рейтинг «Умных городов» стран ЕАЭС появится в IV квартале 2020 г.

Также будет разработана стратегия продвижения достижений российских городов по направлению «Умный город» на международной арене. До конца 2021 г. не менее трех российских городов войдет в Топ-50 приоритетных международных рейтингов по направлению «Умный городов». А до конца 2024 г. число таких городов будет не менее восьми.