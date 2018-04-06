США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group

США расширили санкции против российских бизнесменов и политиков. Среди новых фигурантов санкционного списка - глава Роскомнадзора Александр Жаров, президента Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, совладелец «Мегафон» и Mail.ru Group Андрей Скоч и совладелец оператора системы «Платон» Игорь Ротенберг.

Глава Роскомнадзора попал под американские санкции

Министерство финансов США опубликовала дополнение к списку российских персон и организаций, на которых наложены санкции, мотивом которых названы действия России на Украине. В обновленный список, опубликованный на сайте Минфина США, вошел, в частности, глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В 2014 г. США включали в санкционный список помощника Президента России и бывшего министра связи Игоря Щеголева, чьим заместителем Жаров был в Минкомсвязи.

Новость о включении Жарова в санкционный список совпала с сообщением Роскомнадзора о подаче в Таганский районный суд Москвы иска о блокировке мессенджера Telegram. Ведомство требует заблокировать мессенджер в связи с отказом владельцев ресурса от передачи ФСБ ключей шифрования сообщений своих пользователей.

Пресс-служба Роскомнадзора заявила CNews, что включение руководителя ведомства в те или иные списки никак не повлияет на исполнение федеральной службой возложенных на нее полномочий. «Лицензионно-разрешительная и контрольно-надзорная деятельность ведется в плановом режиме на основании законов и иных нормативных правовых актов РФ. - Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров воспринимает данное действие властей США как «высокую оценку работы Роскомнадзора».

Под санкциями также «Ренова» и Виктор Вексельберг

Также под санкции попал председатель совета директоров группы «Ренова» и президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. В числе прочего, в группу «Ренова» входит телекоммуникационный оператор «Акадо». Под санкциями оказалась и сама группа «Ренова».

Фото: Роскомнадзор Глава Роскомнадзора Александр Жаров попал под санкции США

Пресс-служба Фонда «Сколково» к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews относительно санкций против Виктора Вексельберга.

Санкции в отношении совладельцев «Мегафона» и оператора системы «Платон»

Среди лиц, попавших под санкции, можно отметить предпринимателя Игоря Ротенберга. Среди его активов имеется компания «РТ Инвест Транспортные Системы», оператор системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон», и оператор дистанционного зондирования Земли «Сканэкс».

Среди фигурантов санкционного списка можно увидеть депутата Госдумы Андрей Скоч. Он является партнером Алишера Усманова, владельца холдинга USM, который контролирует, в числе прочего, «Мегафон» и Mail.ru Group. Формально долями в этих компаниях владеет Андрей Скоч, отец депутата Андрея Скоча.

Лица, внесенные в санкционные списки, наказываются заморозкой всех активов в США, в которых их совокупная доля превышает 50%. Кроме того, резидентам США запрещено заключать какие-либо сделки с такими лицами.

Кто еще попал под санкции

Из российских политиков в обновленный санкционный список попали следующие персоны: министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии и бывший глава Службы безопасности президента Виктор Золотов, бывший премьер-министр и экс-глава Службы внешней разведки Михаил Фрадков, губернатор Тульской области и бывший охранник Президента России Владимира Путина Михаил Дюмин, представитель президента в Южном Федеральном округе и бывший Генпрокурор Владимир Устинов, секретарь Совета безопасности и бывший глава ФСБ Николай Патрушев и бывший глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко.

Также в санкционном списке оказались: начальник Управления президента по сотрудничеству с государствами СНГ Олег Говорун, государственный советник, уполномоченный по антикоррупционным проверкам Евгений Школов, начальник управления МВД по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, депутат Госдумы Владислав Резник и сенатор Александр Торшин.

Из бизнесменов под санкции попали президент «Русала» и владелец компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, владелец группы «Нафта-Москва» Сулейман Керимов, президент банка ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, совладелец компании «Сибур» Кирилл Шамалов (агентство Reuters называло его бывшем зятем Владимира Путина), глава «Сургтунефтегаза» Владимир Богданов и председатель совета директоров «Газппромбанка» Андрей Акимов.

Среди российских компаний под санкциями оказались принадлежащие Олегу Дерипаске компании «Базовый элемент», En+, «Русские машины» и «Агрохолдинг Кубани». Также в санкционный список был включен «Рособоронэкспорт», структура «Ростеха».