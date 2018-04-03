Apple решила полностью отказаться от процессоров Intel

В рамках новой стратегии Apple, направленной на приведение своих продуктов к единообразию на всех уровнях, компания планирует заменить процессоры Intel на ARM-решение собственной разработки. Кроме того, уже в этом году будет продемонстрирована платформа «Marzipan», позволяющая запускать мобильные приложения на «больших» устройствах Apple.

Новая глобальная стратегия Apple

Apple планирует отказаться от процессоров Intel на стандартной архитектуре x86-64 в своих компьютерах Mac уже в 2020 г. Вместо них новые ноутбуки и десктопы компании будут снабжаться чипами собственной разработки.

Инициатива под кодовым названием «Kalamata» все еще находится на ранней стадии реализации и выступает частью более масштабной стратегии, целью которой является унификация устройств Apple как на аппаратном, так и на программном уровне. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

Для Apple данное изменение может стать определяющим моментом. Чипы Intel остаются для компании едва ли не единственным серьезным компонентом, выпускаемым сторонним производителем. В настоящее время смартфоны iPhone, планшеты iPad, «умные» часы Apple Watch и телевизионные приставки Apple TV используют микросхемы, спроектированные самой компанией и основываются на технологиях ARM – семействе лицензируемых 32-битных и 64-битных микропроцессорных ядер, преимущественно используемых в производстве мобильных устройств и встраиваемых систем. Переход на собственные процессоры в Mac позволит Apple выпускать продукты этой линейки в удобное для себя время, не пытаясь вписаться в рамки релизного цикла Intel.

На фоне новости акции Intel рухнули на 9,2%, установив новый антирекорд падения за более чем два последних года. Представители Intel отказались комментировать «домыслы о своих клиентах».

Платформа «Marzipan»

В рамках более глобальной инициативы по унификации своей продукции Apple разрабатывает новую программную платформу, носящую внутри компании название «Marzipan». Как сообщил Bloomberg, релиз платформы, которая позволит запускать приложения для iPhone и iPad на «маках», запланирован уже в этом году.

Менять поставщиков для Apple не впервой

В 2005 г. Apple объявила об отказе от процессоров IBM/Motorola и переходе на микросхемы Intel в производстве компьютеров и ноутубков Mac. Соглашение, заключенное бывшим исполнительным директором Intel Полом Оттелини (Paul Ottelini) и сооснователем Apple Стивом Джобсом (Steve Jobs) тогда всколыхнуло индустрию персональных компьютеров.

Apple MacBook Pro в недалеком будущем перестанет выпускаться на процессорах Intel x86-64

Нынешние ARM-микросхемы Apple приобрели известность благодаря использованию в легковесных и тонких мобильных гаджетах. Поэтому, компания, вероятно, начнет переход на новые процессоры именно с ноутбуков и завершит его более требовательными к вычислительной мощности десктопными моделями.

Для ARM-решений важнейшими характеристиками микросхемы являются компактность и низкое энергопотребление. Apple придется непросто при переходе к их использованию в ноутбуках и десктопах, к которым пользователи привыкли предъявлять более жесткие требования в вопросах производительности.



Последствия для сторон

Подобные изменения в стратегии Apple могут обернуться серьезным ударом для Intel, партнерство с которой позволило Apple «реанимировать» линейку продуктов Mac. По данным Bloomberg, в настоящее время сотрудничество Apple с Intel обеспечивает последней порядка 5% годовой выручки.

Существует, однако, и альтернативная точка зрения, согласно которой, хитрый ход Apple создает опасный для Intel прецедент. Примеру «яблочных» могут последовать и другие крупные клиенты.

«Решение Apple отказаться от процессоров Intel не окажет серьезного влияния на доходы производителя чипов, так как продажи микросхем Apple составляют лишь малую долю от общих, – отметил Кевин Кесседи (Kevin Cassidy), аналитик Stifel Nicolaus & Co. – Более значимой проблемой может стать возникновения тренда на отказ крупных игроков рынка от закупки сторонних компонентов в пользу разработки собственных»

К примеру, Qualcomm, один из крупнейших производителей мобильных процессоров архитектуры ARM, в настоящее время активно работает над линейкой компактных и легких ноутбуков на базе собственных процессоров. Этому всячески способствует Microsoft, предлагая версию Windows 10 для ARM-чипов.