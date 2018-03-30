В Microsoft кадровая революция. Увольняется глава подразделения Windows

Microsoft проведет масштабную реорганизацию, в ходе которой будет создано два больших отдела: один — пользовательского опыта, второй — облаков и искусственного интеллекта. Самостоятельное подразделение, работающее над Windows, сольется с первым отделом. Глава подразделения Windows уйдет из компании.

Реорганизация в Microsoft

В Microsoft ожидаются серьезные перемены, о которых гендиректор Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил сотрудникам компании во внутреннем письме, полный текст которого напечатало издание Business Insider. В частности, подразделение Microsoft, которое занимается развитием ОС Windows, перестанет существовать в качестве самостоятельной структурной единицы. Соответственно, Терри Майерсон (Terry Myerson), возглавлявший работу над Windows с 2013 г., уйдет из компании, в которой он работает уже более 20 лет. Он отработает еще несколько месяцев, которые понадобятся для завершения переходного периода.

В Microsoft будут образованы два новых больших подразделения. Одно из них получит название Experiences and Devices, оно займется изучением пользовательского опыта при работе с различными устройствами. Подразделение возглавит Раджеш Джа (Rajesh Jha), который сейчас руководит отделом Microsoft Office. В это подразделение войдут команды Windows и Microsoft Office.

За продуктовый бизнес Microsoft теперь будет отвечать Панос Панай (Panos Panay), до этого возглавлявший отдел по работе над Microsoft Surface.

Облака и искусственный интеллект

Второе большое подразделение получит название Cloud and AI Platform. Оно объединит проекты, связанные с облаками и искусственным интеллектом. Во главе объединенного отдела встанет Скотт Гатри (Scott Guthrie), руководитель облачного сервиса Azure. Непосредственно за облака будет отвечать Джейсон Зандер (Jason Zander), один из топ-менеджеров Azure, которого для этого повысят до должности исполнительного вице-президента. Однако он не войдет в команду менеджеров самого высокого звена, работающих непосредственно с Наделлой.

Глава Microsoft Сатья Наделла проводит масштабную реорганизацию в компании

В составе Cloud and AI Platform будет сформирована группа AI Perception and Mixed Reality, которую возглавит Алекс Кипман (Alex Kipman), создатель очков Microsoft HoloLens и сенсора Xbox Kinect.

Отдел исследований и разработок Microsoft теперь будет более тесно сотрудничать с подразделением Cloud and AI Platform, чтобы все плотнее интегрировать искусственный интеллект в Azure. Возглавлять исследовательский отдел по-прежнему будет Гарри Шам (Harry Shum), которому теперь придется много работать с Гатри и Зандером.

Причины изменений

Изменения в структуре компании профильные СМИ связывают с необходимостью идти в ногу с переменами в ИТ-отрасли, где акцент смещается с традиционных ПК на другие сферы. Сам Наделла в письме называет три причины изменений: во-первых, облака доказали свою эффективность, во-вторых, искусственный интеллект играет все большую роль в процессах познания и восприятия, в-третьих, в пользовательском опыте смешиваются физическая и виртуальная реальность.

Акции Microsoft выросли 29 марта на 2,1%. За последний год стоимость компании увеличилась на 37%, до $688,3 млрд.