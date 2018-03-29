В российском Huawei новый глава по серверам и корпоративному «железу» и ПО

Российское подразделение Huawei возглавил Сяо Хайцзюнь, до этого руководивший швейцарским офисом компании. Он сменил Цао Чуна, который был переведен в китайскую штаб-квартиру Huawei. Компания объясняет перестановки рутинной ротацией кадров.

Назначение Сяо

Huawei назначила Сяо Хайцзюня (Xiao Haijun) на должность вице-президента компании и гендиректора Huawei Enterprise Business Group в России. Направление Enterprise Business в рамках Huawei занято производством и поставкой инфраструктурных ИТ-решений: серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования.

На этом посту Сяо сменил Цао Чуна (Cao Chong), ставшего гендиректором российской Huawei в марте 2014 г. Как пояснили в компании по просьбе CNews, смена гендиректора произошла в рамках существующие в Huawei программы ротации топ-менеджеров. Цао был переведен в штаб-квартиру Huawei в Китае.

На новом посту Сяо займется развитием подразделения корпоративных решений и наблюдением за операционной деятельностью. Также в его ведении будет выработка стратегии и работа с клиентами, которая включает в себя продажи, маркетинг, создание и развитие партнерств.

Комментируя свое назначение, Сяо отметил, что сейчас задача Huawei — «поддержать Россию в период бурного технологического роста и становления цифровой экономики», на что и направлена партнерская работа компании. Он положительно отозвался о росте, который Huawei продемонстрировала в России за последние годы, отдельно отметив успешное внедрение инноваций.

Кто такой Сяо Хайцзюнь

В течение последних четырех лет Сяо Хайцзюнь возглавлял подразделение Huawei в Швейцарии. Год назад он также был назначен на пост вице-президента компании по корпоративным продажам в Западной Европе.

Новый гендиректор Huawei Enterprise Business Group в России Сяо Хайцзюнь

Сяо является выпускником Хуачжунского университета науки и технологии (Huazhong University of Science & Technology, HUST). Его опыт работы в ИКТ-отрасли составляет 15 лет. Специализацией Сяо является развитие бизнеса и управления международными командами.

К команде Huawei Сяо присоединился 12 лет назад, с 2006 г. работает в топ-менеджменте подразделений компании на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Западной Европе. Для сравнения — Цао Чун, которого сменил Сяо, до того, как возглавить российское подразделение, также работал в филиалах компании в Германии и Великобритании.

Рост Huawei в России

В 2017 г. Huawei заняла третье место по объему продаж смартфонов на российском рынке в штуках. На втором месте по количеству проданных устройств находится Xiaomi. Исследовательская компания IDC отмечает, что Huawei демонстрирует несколько менее выраженный рост, чем Xiaomi.

По данным IDC, совокупные поставки двух китайских вендоров превышают объемы поставок Samsung, лидера рынка по количеству проданных смартфонов, и занимают более 25% рынка Android-смартфонов в России. Успех Xiaomi и Huawei аналитики объясняют тем, что конкурирующая компания Lenovo в IV кв. 2017 г. не завозила смартфоны на российский рынок, и это заставило покупателей обратить внимание на продукцию других китайских производителей.