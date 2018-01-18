В России завершено уникальное внедрение SAP HANA

Российское подразделение SAP и СУЭК объявили о завершении первого в мировой угольной промышленности проекта по переносу ERP-системы в облако.

СУЭК перешел в облако

Как стало известно CNews, крупнейший производитель угля в России — Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) — перевела существовавшую у нее SAP-инфраструктуру в облако SAP HANA Enterprise Cloud. В частности проект, который продлился три месяца во всех подразделениях компании, затронул систему управления SAP ERP и хранилище данных и SAP SRM.

Переход в облако был осуществлен силами специализированной структуры немецкого вендора — SAP Digital Business Services.

Использование SAP HANA Enterprise Cloud — часть новой пятилетней ИТ-стратегии СУЭК. Переход СУЭКа на это решение вполне можно считать уникальным — в SAP данный перевод ERP-системы в облако называют первым подобным проектом в мировой угольной промышленности.

В дальнейших планах СУЭК — развитие функциональности системы, миграция на SAP S/4HANA, а также создание единой трейдинговой информационной системы на базе SAP Commodity Management, SAP Hybris Cloud for Customer и SAP Cloud Platform и тиражирование решения на новые бизнес-единицы.

Что конкретно получил СУЭК

С точки зрения SAP, завершившийся проект открывает перед СУЭК новые возможности для анализа накопленной информации, новые способы планирования и контроля, а также ускорения выпуска управленческой отчетности.

СУЭК перевел свою SAP-инфраструктуру в облако SAP HANA Enterprise Cloud

В SAP заверяют, что по результатам перехода в облако объем базы данных в СУЭКе сократился в три раза, а обработка некоторых транзакций ускорилась в разы: ранее некоторые отчеты выгружались из системы в среднем за 10-15 минут, сейчас этот процесс занимает менее минуты. На сегодняшний день с решением работают более 3,4 тыс. пользователей.

«СУЭК — географически распределенная компания. В нашу группу входит более 60 юридических лиц, работающих на огромной территории — от Дальнего Востока до Швейцарии, — говорит ИТ-директор СУЭК Вадим Пестун, — За счет того, что наша ERP-система на платформе SAP HANA находится в облаке, мы получаем полноценный доступ к данным из любой точки мира, что позволит нам расширить периметр использования функционала системы во всех структурах СУЭК. Кроме этого, у облачного решения достаточно выгодное ценообразование и гибкость в изменении вычислительных мощностей, что позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся потребности бизнеса в период роста и экономически эффективно осуществлять трансформационные проекты ИТ».

Несколько фактов о СУЭКе

Существующая с 2001 г. частная компания СУЭК позиционирует себя как крупнейшего производителя угля в России и одного из десяти лидеров этой отрасли по объему запасов и продаж во всем мире. Свои запасы компания оценивает в 5,4 млрд тонн, а ее продажи превышают 100 млн тонн в год.

«Мы поставляем уголь более 1,7 тыс. партнерам в России, а также на рынки Атлантического и Азиатско-Тихоокеанского регионов через собственную развитую сбытовую сеть», — сообщают в компании.

Основным учредителем компании заявлена кипрская структура «Доналинк лимитед». Реальное владение компанией, по данным «Форбс» приписывается Андрею Мельниченко — основателю и неисполнительному директору организации.