Прекратил существование НИИ «Информика», занятый информатизацией образования

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» было реорганизован приказом Минобрнауки, превратившись из самостоятельной структуры в подразделение Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Имущество «Информики» отойдет Академии, и там же продолжат обучение все, кто учился в НИИ.

Конец «Информики»

Федеральное государственное автономное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций «Информика» (ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика») прекратило свое существование в качестве самостоятельной структуры и вошло в состав Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования на правах структурного подразделения. Приказ Минобрнауки о реорганизации этих структур был подписан 29 декабря 2017 г.

Все имущество, ранее принадлежавшее «Информике», перешло к Академии, роль учредителя которой выполняет Минобрнауки. Согласно приказу, Академия становится правопреемницей «Информики», то есть в сферу деятельности Академии будет входить «осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам, ведение научной деятельности, развитие и использование перспективных информационных технологий, телекоммуникаций, создание единого научно-технического информационного и телекоммуникационного пространства» и исследовательская работа, направленная на реализацию государственной политики в образовательной, научной и научно-технической сфере.

Что будет с «Информикой»

У «Информики» есть три дня, чтобы сообщить кредитором и налоговым органом о реорганизации. В свою очередь, у них есть 30 дней на предъявление своих требований. По истечении этого срока у НИИ будет два месяца на оформление необходимых документов. В течение месяца со дня объявления о реорганизации все активы и обязательства «Информики» должны быть инвентаризированы. Ее счета в Федеральном казначействе будут закрыты, остатки перечислены на счета Академии.

Приказом Минобрнауки был ликвидирован НИИ «Информика»

Минобрнауки предписывает в своем приказе Академии обеспечить соблюдение трудовых прав работников «Информики» и предоставить им все гарантии и компенсации, на которые они имеют право согласно трудовому законодательству. Все лица, обучавшиеся в НИИ на момент реорганизации, продолжат обучение в Академии на тех же условиях.

Чем занимается «Информика»

Профильный научно-исследовательский институт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» — это государственное предприятие, работающее в сфере информатизации образования. В частности, оно занимается сравнительным анализом и сертификацией программных продуктов, баз данных и вычислительной техники для нужд образования.

Деятельность НИИ привлекла к себе внимание общественности в связи со скандалом, разразившимся в 2015 г., когда бывший директор питерского филиала «Информики» Юрий Гугель при увольнении с должности передал более 270 тыс. принадлежащих филиалу IP-адресов в ООО «Университетские телекоммуникации» («Унител»). Это все адреса, которые имелись в распоряжении петербургского филиала «Информики», и почти все адреса IPv4, которыми располагал весь НИИ.

В 2003 г. «Информика» получила адреса IPv4 от европейского регионального интернет-регистратора RIPE NCC. НИИ сообщает, что они были распределены между научными и образовательными организациями Санкт-Петербурга. В 2012 г. количество адресов IPv4 в мире подошло к концу, и с тех пор получить такой адрес бесплатно стало затруднительно.

В связи с этим сформировался полулегальный рынок, где адреса можно арендовать в розницу от 40 руб. в месяц или купить оптом от 1 до 10 евро за штуку. Соответственно, в момент заключения сделки между «Информикой» и «Унителом» в 2015 г. почти 300 тыс. адресов протокола IPv4 представляли определенную ценность. В октябре 2016 г. суд признал эту сделку недействительной.