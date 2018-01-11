ДИТ не захотел сэкономить полмиллиарда на телеметрии. В выигрыше «Ростелеком»

В завершившемся конкурсе ДИТ, касавшемся передачи телеметрических данных с коммунально-хозяйственного московского транспорта, 40% удельного веса оцениваемых сведений в заявках претендентов было отведено на нестоимостные критерии. Это позволило стать победителем «Ростелекому», хотя его заявка была дороже предложения конкурента почти на полмиллиарда рублей.

Победа ценой в лишних полмиллиарда

Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) не захотел воспользоваться возможностью сэкономить 483,2 млн руб. на проекте, связанном с социально значимыми телеметрическими данными. По итогам завершившегося тендера с начальной ценой контракта в 1,38 млрд руб. ДИТ отдал предпочтение заявке «Ростелекома» с ценовым предложением в 1,35 млрд руб., в то время как другой соискатель — компания «Глобус-телеком» — предлагал выполнить эти же работы за 842 млн руб.

Полное название проекта звучит как формирование и передача навигационных и телеметрических данных в автоматизированную систему диспетчерской службы департамента ЖКХ и благоустройства Москвы — от оборудования на транспортных средствах комплекса городского хозяйства столицы.

Тендер проходил в формате конкурса, поэтому цена предложения в нем являлась не единственным критерием оценки заявок. Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, предложенная сумма контракта имела удельный вес на уровне 60%. При этом еще 20% приходилось на «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» и оставшиеся 20% — на «квалификацию участников».

ДИТ подпишет контракт на телеметрию с ЖКХ-транспорта на полмиллиарда дороже, чем теоретически мог бы

Именно за счет последних двух параметров, как посчитала конкурсная комиссия, предложение «Ростелекома» в итоге оказалось достойно присвоения более высокого итогового рейтинга, чем заявка его конкурента — 76,93 пунктов против 62,00.

Представители «Глобус-телекома» отказались прокомментировать CNews свое отношение к решению комиссии и сообщить, намерены ли в компании его как-либо оспаривать.

Что именно оценивала конкурсная комиссия

Из тендерных документов следует, что под вышеупомянутыми качественными и пр. характеристиками объекта закупки на конкурсе подразумевались «предложения участников, повышающие качество оказания услуг». По мнению заказчика, «Глобус-телеком» по данной тематике за рамками техзадания не предложил совсем ничего, при том, что «Ростелеком» выступил сразу с целым рядом предложений.

Среди них указаны формирование телеметрических данных, организация сети передачи данных и сервисного обслуживания, методическое сопровождение работ, организация службы технической поддержки, реализация электронной системы учета обращений. За это «Ростелеком» получил 94 балла или (после перерасчета) 18,8 пунктов рейтинга.

При этом нужно отметить, что в техзадании пункты о формировании данных и техподдержке также имеются, то есть эти услуги сами по себе не могут считаться для исполнителя дополнительными.

Что касается квалификации участников, то ее в ДИТе оценивали по трем показателям. Соискатели могли представить подтвержденные сведения о ключевых специалистах, предлагаемых для выполнения работ. «Глобус» этого не сделал. «Ростелеком» документально отрекомендовал 210 человек, заработав 50 баллов или 10 пунктов рейтинга.

Также претенденты могли представить сведения, подтверждающие опыт выполнения контрактов сопоставимого характера и объема. «Глобус» не подал ничего. «Ростелеком» заявил работы на общую сумму в 1,36 млрд руб., получив в копилку еще 40 баллов или 8 пунктов рейтинга.

Кроме того, у компаний была возможность представить действующий сертификат менеджмента качества серии ГОСТР ИСО 9001. Таковые нашлись у обоих претендентов. Оба получили по 10 баллов или по 2 пункта рейтинга.

С учетом того, что по ценовым критериям заявок «Глобус» получил 60 пунктов рейтинга (максимально возможное значение), а «Ростелеком» — 38,13, то в итоге оператор-монополист и оказался победителем.

Что подразумевает контракт

Исполнение выигранного «Ростелекомом» контракта рассчитано на 730 календарных дней с момента его заключения, то есть почти на два года. Работы будут финансироваться в рамках программы «Информационный город», а точнее ее подпрограммы «Создание интеллектуальной системы управления Москвой».

Проект предусматривает услуги по формированию телеметрических данных, по передаче данных с транспортных средств, по информированию водителя о различных показателях его транспорта, по обеспечению круглосуточной технической поддержки и ремонта оборудования, по сервисному обслуживанию и замене техники.

К телеметрическим данным относится навигационная информация, а также сведения об уровне топлива и работе механизмов.

Среди городских транспортных средств, на которые установлены датчики контроля, перечислены различные модели производителей Bucher, «Камаз», МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, «Амкодор», «Урал», Johnston, МТЗ, МДСУ, СнП, New Holland, Green Machines, «Беларус», «Chevrolet Нива», Kia, Hitachi, Opel, Bobcat и др. Анализ конкретных марок говорит о том, что проект не затрагивает городской пассажирский транспорт. За редчайшими исключениями телеметрия размещена на крупногабаритной коммунальной технике — всевозможных грузовиках, экскаваторах, уборочных и поливальных машинах, мусоровозах и пр.

Что касается используемого оборудования, то оно включает бортовые приборы на базе сотовой связи GSM/GPRS со спутниковым навигационным приемником ГЛОНАСС/GPS, с возможностями подключения цифровой видеокамеры, аналоговых, дискретных и цифровых датчиков. В частности используются различные модели «Гранит-навигатор ГЛОНАСС».

Кроме того, задействованы аналогичные приборы без возможности подключения видеокамер — модели «Galileosky ГЛОНАСС/GPS», а также датчики топлива «Эскорт ТД-500» и модели Omnicomm LLS.