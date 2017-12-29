Строительство ЦОДов в России: что изменится в 2018 году?

Компания «АМДтехнологии», поставщик решений для ЦОДов, спрогнозировала, что в 2018 г. потребность в дата-центрах в России обострится, и будут введены государственные стандарты их строительства. В целом отечественные ЦОДы станут более энергоэффективными и экологически безопасными. Нехватка кадров в сфере цодостроения вырастет до 15%.

Стандарты цодостроения

В 2018 г. в российской ИТ-отрасли обострится потребность в ЦОДах, на которых будет основываться остальная ИТ-инфраструктура и базироваться новые сервисы. При этом стандарты строительства ЦОДов в будущем году претерпят изменения, связанные с тем, что программа «Цифровая экономика» будет носить уже не рекомендательный, а обязательный характер.

К такому выводу пришла компания «АМДтехнологии», спрогнозировавшая основные тренды цодостроения в 2018 г. Компания занимается поставками инфраструктурных и инженерных решений для ЦОДов.

Идея ввода стандартов построения дата-центров начала обсуждаться на государственном уровне уже в 2017 г. Предполагается, что государственное регламентирование характеристик ЦОДов упростит составление технического задания при строительстве и приемку готовых комплексов. «АМДтехнологии» полагает, что в 2018 г. такие стандарты будут введены.

Их появление может привести к перераспределению долей между игроками рынка, поскольку какие-то компании перейдут на новые стандарты легко и успешно, а другие не успеют этого сделать. В целом стандарты должны способствовать прозрачности выбора подрядчиков для строительства и обслуживания. Такие явления как сговор и монополизация должны быть редуцированы.

Экологичность и энергоэффективность

Кроме того, в 2018 г. в российской ИТ-отрасли должно измениться представление о нормальных рабочих характеристиках ЦОДов. В частности, предполагается рост количества экологически безопасных дата-центров на 15-20%. «АМДтехнологии» отмечает, что в Европе количество таких ЦОДов приближается к 50% рынка. Рабочая температура дата-центра, которая считается там нормальный, составляет 27-28 градусов по Цельсию в зонах «холодного» коридора. На основании данных, полученных от производителей серверов, ряд ЦОДов принимает в качестве рабочей температуры 32 градуса. Однако все эти показатели пока что звучат не очень реально для многих арендаторов дата-центров в России.

В 2018 г. в России изменится представление о характеристиках дата-центров

Изменить ситуацию в сфере экологических норм для ЦОДов может элементарный рост цен на электроэнергию, считают в «АМДтехнологии». Еще одним фактором станет распространение технологий умного охлаждения, в частности, LSV (Low Speed Ventilation). Особенностью таких систем является не только более равномерное охлаждение, но и то, что мощность системы охлаждения подстраивается под уровень нагрузки на аппаратуру в данный конкретный момент, что способствует экономии электроэнергии.

«АМДтехнологии» отмечает, что в России в целом существует тенденция к переходу на более совершенные технические и безопасное экологически дата-центры. В частности, уровень надежности ЦОДов Tier III, еще недавно бывший редкостью, уже давно стал минимальным требованиям для инфраструктуры. Также растет количество дата-центров уровня Tier IV.

Другие тренды

Помимо всего перечисленного, в 2018 г. произойдут изменения в цепочках поставок услуг при строительстве ЦОДов. Наметившийся в 2017 г. переход на принцип «единого окна» получит дальнейшее распространение. То есть, за проектирование, поставку, запуск, отладку и ввод в эксплуатацию ЦОДа будет отвечать одна компания. Предполагается, что в 2018 г. заказчики будут подряжать непосредственно инжиниринговые компании, без промежуточного звена вроде генеральных подрядчиков или других посредников. Это поможет сократить количество конкурсов, наладить взаимодействие, избежать ряда ошибок, а также поспособствует более целевому распределению средств.

В 2018 г. в сфере строительства ЦОДов обостриться кадровый голод — нехватка специалистов вырастет с 10% в 2017 г. до 15%. «АМДтехнологии» отмечает, что два-три года назад этот показатель составлял всего 2%. Наибольшую проблему нехватка кадров представляет среди руководителей среднего звена, таких как руководители проектов и ведущие архитекторы, а также среди топ-менеджмента.