HeadHunter покупает старейший сайт вакансий job.ru, чтобы его уничтожить

Один из старейших рекрутинговых ресурсов Рунета job.ru прекращает свое существование. Его покупает HeadHunter — с доменом, базой данных резюме, но не с платформой.

Конец job.ru

Российская рекрутинговая компания HeadHunter (HH) намерена поглотить один из старейших ресурсов по поиску работы и подбору персонала Рунета — job.ru. Сделка будет структурирована в виде продажи части активов job.ru, в том числе доменного имени и товарных знаков. В пресс-службе HH уточнили CNews, что за рамками покупки останется технологическая платформа job.ru.

Собеседники CNews также отметили, что сумма сделки не разглашается. Ожидается, что она будет закрыта до конца января 2018 г., «после выполнения ряда отлагательных условий, согласованных между сторонами».

Известно, что информация о закрытии ресурса job.ru была анонсирована на самом сайте еще в начале этой недели. Там же было размещено предложение всем соискателям и работодателям присоединиться к проекту HeadHunter — посредством миграции данных.

job.ru приказал долго жить

На момент выхода материала база job.ru содержала информацию о 65,26 тыс. актуальных вакансиях, в то время как на HH их было заявлено 438,4 тыс. при 27,4 млн оформленных (но преимущественно неактивных) резюме. При этом в пресс-службе HH подчеркивают, что существенная часть баз пересекаются, а потому общая цифра не несет большого коммерческого смысла. «С точки зрения уникальной базы, мы предварительно идентифицировали несколько миллионов резюме, которые могут быть добавлены в нашу базу и стать доступными для поиска нашим работодателям», — добавили собеседники CNews.

Уход владельцев job.ru с рынка

Отметим, что еще 22 ноября 2017 г. голландская компания Trader Media East распространила сообщение о том, что собирается закрыть цифровые активы принадлежащего ей интернет холдинга «Пронто медиа». Причиной были названы серьезные финансовые убытки.

Данный холдинг был основан в 1992 г. в качестве ИД «Пронто-Москва». Основным его активом была газета бесплатных объявлений «Из рук в руки». В 2015 г. компания сосредоточилась на интернет-ресурсах — сайтах irr.ru и job.ru. Газета «Из рук в руки» в Москве уже некоторое время не выходит, а в регионах ее продвижением занимаются местные партнеры «Пронто медиа».

Комментарий новых владельцев job.ru

«Решение акционеров “Пронто Медиа” прекратить дальнейшее развитие всех интернет-активов в России дало нам возможность приобрести часть активов job.ru, в которых мы увидели наибольшую ценность для компании и наших клиентов. — Прокомментировал сделку Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter.

После завершения интеграции приобретенных активов job.ru компания планирует предложить корпоративным клиентам некий комплексный и эффективный продукт для реализации их рекрутинговых задач.